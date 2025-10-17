Kdy se v roce 2026 platí zdravotní a sociální u dohody o provedení práce (DPP)?
Limit, kterým se stanoví, jestli se z dohody o provedení práce (DPP) odvádí pojistné na zdravotní a sociální pojištění, bude v roce 2026 nově 12 tisíc korun. Čili pokud bude hrubý výdělek u jednoho zaměstnavatele 11 999 korun a méně, pojistné se z něj neplatí.
Příjmy od každého zaměstnavatele se počítají zvlášť. A víc příjmů od téhož zaměstnavatele se sčítá. Pokud tedy váš měsíční výdělek třeba i z více dohod u jednoho zaměstnavatele dosáhne nebo přesáhne zmíněných 12 tisíc korun, potom z něj zdravotní pojištění ani sociální pojištění už odvést musíte.
Limity byly dlouhou dobu nastavené na 10 tisíc korun. Změnila to novela zákona o nemocenském pojištění v roce 2024. Od letoška tak platí pravidlo, že limit je 25 procent průměrné mzdy (zaokrouhluje se dolů na pětisetkoruny). V roce 2025 byl limit 11 500 korun, příští rok si tedy na dohodu o provedení práce bude možné bez povinnosti platit sociální a zdravotní pojištění o 500 korun víc.
Jak je to v roce 2026 u dohody o provedení práce (DPP) s daní z příjmu?
Příjmy z práce na dohodu o provedení práce nemusíte za určitých okolností přiznávat. Neznamená, že z nich nezaplatíte daň z příjmů, jen nebudete podávat daňové přiznání. Podat přiznání se ale může vyplatit.
Pokud máte uzavřených víc dohod s různými zaměstnavateli, uvažujte vždy o každém zvlášť. Pokud byste měli v jednom měsíci víc dohod u stejného zaměstnavatele, výdělky z nich naopak sčítejte.
Když součet měsíčních výdělků z dohod o provedení práce u jednoho zaměstnavatele nedosáhne 12 tisíc korun (bude 11 999 korun a míň), můžete si vybrat ze dvou variant danění.
Varianta 1: Nepodepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani (lidově růžový formulář, správně Prohlášení poplatníka daně z příjmů). Pak vám zaměstnavatel z příjmu srazí (proto se této variantě odvodu daně říká srážková daň) patnáctiprocentní daň, a tím byste v podstatě mohli mít hotovo: daň je odvedena a můžete ji pustit z hlavy. Nedělejte to ale hned.
Pokud budete mít za celý rok nižší příjmy, pravděpodobně se vám vyplatí zanést do daňového přiznání i ten z dohody o provedení práce. Budete mít vyšší daňový základ a to vám umožní důkladněji využít daňové slevy a odpočty od základu daně. Myslete na to a řekněte si zaměstnavateli o potvrzení o příjmu, abyste ho mohli použít jako přílohu daňového přiznání.
Jestli budete celý rok v běžném pracovním poměru a přes dohody si jen přivyděláte, slevy na dani za vás pravděpodobně uplatní váš hlavní zaměstnavatel a výhodu nevyužijete. Jestli ale budete zaměstnaní jen část roku, určitě se to vyplatí.
Varianta dvě: Podepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani. Pak zaměstnavatel z vaší odměny odečte patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů a uplatní daňové slevy, na které máte nárok. Když máte paralelně víc dohod, podepište prohlášení tam, kde vyděláte nejvíc.
Pokud mluvíme o přivýdělku k zaměstnání, tahle možnost není moc pravděpodobná: prohlášení můžete mít podepsané jen u jednoho zaměstnavatele, tedy u toho prvního. Slevy za vás uplatní on.
Když je v roce 2026 měsíční odměna (nebo jejich součet u jednoho zaměstnavatele) vyšší než 12 000 korun, strhne zaměstnavatel patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů vždy.
Jak je to v roce 2026 se zdravotním a sociálním pojištěním u dohod o pracovní činnosti (DPČ)?
Z dohod o pracovní činnosti se odvádí sociální a zdravotní pojištění, jen když váš výdělek u jednoho zaměstnavatele dosáhne aspoň 4500 korun měsíčně. Z částky nižší než 4500 korun se neplatí. Limit tedy zůstává stejný jako v roce 2025 (zvyšoval se z částky 4000 korun, která platila v letech 2023 a 2024).
Když máte dohod víc, výdělky u jednoho zaměstnavatele se sčítají. U různých zaměstnavatelů se počítají zvlášť.
Mezi odvody na zdravotní a sociální pojištění je ale u dohody o pracovní činnosti jeden praktický rozdíl.
U zdravotního pojištění se u DPČ počítá s výdělkem, jaký je napsaný ve smlouvě. U sociálního ale s výdělkem reálným. Pokud tedy například ze sjednaného množství hodin jeden měsíc odpracujete víc a měsíční odměna vám stoupne přes limit, i když podle smlouvy byste se do něj vešli, sociální pojištění budete muset zaplatit.
Jak je to v roce 2026 s daní z příjmů u dohod o pracovní činnosti (DPČ)?
Přivýdělek z DPČ se daní stejně jako příjmy z běžného pracovního poměru: zaměstnavatel strhne patnáctiprocentní zálohu na daň z příjmů. Když u něj v daném měsíci podepíšete prohlášení k dani (lidově růžový formulář, správně Prohlášení poplatníka daně z příjmů), sníží zálohu o slevy na dani, na které máte nárok. Pokud už ale máte prohlášení k dani podepsané v jiném zaměstnání, v rámci přivýdělku to znova nepůjde.
Daňová sleva na poplatníka je v roce 2026 stejně jako v předchozím roce 30 840 korun ročně, tedy 2570 korun měsíčně. K dalším daňovým slevám, které lze uplatnit patří sleva na vyživované dítě, případně sleva na manžela či manželku.
Když je dohoda jediný příjem, možná musíte platit zdravotní pojištění
Pozor, kdyby práce z dohody nebyla přivýdělek, ale jediný váš výdělek. Pak byste museli i při práci na dohodu s výdělkem pod limitem platit zdravotní pojištění jako takzvaná osoba bez zdanitelných příjmů, zkráceně OBZP. Ta musí každý měsíc platit zdravotní pojištění ve výši 13,5 procenta z minimální mzdy. Po zvýšení minimální mzdy pro rok 2026 (na 22 400 korun měsíčně) je to pro rok 2026 to je platba ONZP na zdravotní pojištění 3024 korun měsíčně.
Alternativa je, že za vás zdravotní pojištění zaplatí stát. Jenže státním pojištěncem se nestanete jen tak:
