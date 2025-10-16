Jedna zmeškaná schůzka s úřadem práce už není konečná. Platí nová pravidla

Nepřijít na smluvenou schůzku s úřadem práce dřív znamenalo velký problém. Bez doložení vážného důvodu vás totiž úředník mohl snadno vyřadit z evidence, a stát za vás tak přestal platit zdravotní pojištění.
To se od října 2025 mění. Jedno zmeškání schůzky za období 12 měsíců totiž úřad uchazeči o zaměstnání nově toleruje. A to i bez doložení vážného důvodu.
Ale pozor, když na schůzku bez vážného důvodu nedorazíte v daném období vícekrát, vyřazeni z evidence budete. Také pokud je uchazeč evidován postupně na více kontaktních místech úřadu práce, pravidlo 12 měsíců platí pro všechny evidence souhrnně.
O shovívavější přístup k nezaměstnaným v minulosti usilovali ombudsmani Otakar Motejl a Pavel Varvařovský, stejně jako ombudsmanka Anna Šabatová. Přísné praktiky úřadu práce jsme popisovali například zde: Úřad práce byl přísnější než zákon, vyřazoval lidi z evidence.
„Zákon nově projevuje pochopení vůči lidské chybě a to je revoluční změna. Dříve úřady práce trvaly na doložení pádných důvodů, kdykoli evidovaný člověk nepřišel ve stanovený termín. V opačném případě jej vyřadily z evidence. Omluvenkou mohly být jen závažné okolnosti, jako například zdravotní důvody nebo péče o malé dítě. Z praxe vím, že úřady práce v tomto bývaly značně nekompromisní,“ potvrzuje současným ombudsman Stanislav Křeček.
Vyřazení člověka z evidence úřadu práce přitom nemá dopad jen na platbu zdravotního pojištění. Pokud nezaměstnaný pobíral podporu v nezaměstnanosti, je povinen ji vrátit. Zároveň vypadává ze systému hmotné nouze a může získat maximálně dávku mimořádné okamžité pomoci, upozorňuje ombudsman.
Pavla Adamcová
