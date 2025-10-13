Peníze.cz
>
Zaměstnání
>
Úřad práce spouští nové kurzy zdarma. Naučí, jak hledat zaměstnání a zvládat AI

Úřad práce spouští nové kurzy zdarma. Naučí, jak hledat zaměstnání a zvládat AI

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 13. 10. 2025
Úřad práce spouští nové kurzy zdarma. Naučí, jak hledat zaměstnání a zvládat AI

Zdroj: Pleska / Midjourney

Úřad práce ČR spouští nové online vzdělávací kurzy pro veřejnost. Lidem mají pomoci lépe se zorientovat na trhu práce, správně sestavit profesní životopis nebo se připravit na pracovní pohovor.

Účastníci, kteří kurzy absolvují, se zároveň naučí základním digitálním dovednostem a seznámí s využitím umělé inteligence v praxi. Podle úřadu jsou vhodné i pro osoby, které si zatím s online světem příliš nerozumí.

Krátké kurzy jsou nově dostupné on-line. „Chceme využívat různé nástroje, které lidem pomohou najít novou i lépe placenou práci a zároveň je připraví na výběrová řízení, která je čekají. Nové online kurzy, které spouštíme ve spolupráci s Microsoftem a Digiskills zdarma, jsou praktickým a velmi užitečným doplňkem k rekvalifikacím a dalším formám poradenství, které již nabízíme,“ uvedla Kateřina Budínová, ředitelka zaměstnanosti a EU projektů Úřadu práce ČR.

Poslední šance na levnější kurzy od státu. Brzy je čeká změnaPoslední šance na levnější kurzy od státu. Brzy je čeká změna

„Navíc jsou určené každému, kdo chce rozvíjet své znalosti s využitím moderních technologií pro hledání uplatnění na trhu práce,“ dodala Budínová.

Podle Lenky Axlerové, ředitelky pro vzdělávání ve střední Evropě ze společnosti Microsoft, pomůžou mikrokurzy účastníkům získat sebevědomí a potřebné dovednosti k nalezení nové či lépe placené práce. „Je moc dobře, že Úřad práce spouští tuto iniciativu, neboť přesně reaguje na celosvětový trend a vývoj na trhu práce,” doplnila Axlerová.

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

kurz, kurzy, Microsoft, práce, úřad práce, zaměstnání

A tohle už jste četli?

I výdělky z prostituce se musí danit, rozhodl soud

7. 10. 2025 | Petr Kučera

I výdělky z prostituce se musí danit, rozhodl soud

Pro příjmy z dobrovolného výkonu prostituce platí v zásadě stejné povinnosti jako pro jakékoliv jiné příjmy – tedy uvést je v daňovém přiznání a zaplatit z nich daň. Rozhodl o tom Nejvyšší... celý článek

Paušální daň v roce 2026 prudce stoupne, ale jen někomu. Přehled a kalkulačka

7. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Paušální daň v roce 2026 prudce stoupne, ale jen někomu. Přehled a kalkulačka

Měsíční částka paušální daně příští rok vzroste, někteří podnikatelé zaplatí pěkných pár tisícovek navíc. Jiné OSVČ v paušálním režimu ale můžou zůstat v klidu. Sepsali jsme změny v... celý článek

Úleva pro zaměstnavatele i brigádníky. Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře končí

30. 9. 2025 | Gabriel Pleska

Úleva pro zaměstnavatele i brigádníky. Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře končí

Povinné vstupní prohlídky pro lidi, co si jdou přivydělat na jednoduchou brigádu na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, končí. Změna ustanovení, které se do zákona... celý článek

Od výpovědi na úřad práce krok za krokem. Velký přehled

30. 9. 2025 | Gabriel Pleska

Od výpovědi na úřad práce krok za krokem. Velký přehled

Končíte v práci? Projdeme s vámi cestu na úřad práce krok po kroku. Víme, jaké dokumenty si vyžádat u zaměstnavatele, jak a kdy se registrovat jako uchazeč o zaměstnání, kdy si říct... celý článek

Do důchodu ještě letos, nebo se vyplatí počkat na příští rok? Rozdíl dělá i tisíce korun

25. 9. 2025 | Jiřina Holubová | 1 komentář

Do důchodu ještě letos, nebo se vyplatí počkat na příští rok? Rozdíl dělá i tisíce korun

Vláda včera schválila parametry pro výpočet starobních důchodů v roce 2026. Nesprávné rozhodnutí, jestli do penze odejít ještě letos, nebo až v novém roce, vás může připravit o stovky... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI