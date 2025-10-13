Úřad práce spouští nové kurzy zdarma. Naučí, jak hledat zaměstnání a zvládat AI

Úřad práce ČR spouští nové online vzdělávací kurzy pro veřejnost. Lidem mají pomoci lépe se zorientovat na trhu práce, správně sestavit profesní životopis nebo se připravit na pracovní pohovor.
Účastníci, kteří kurzy absolvují, se zároveň naučí základním digitálním dovednostem a seznámí s využitím umělé inteligence v praxi. Podle úřadu jsou vhodné i pro osoby, které si zatím s online světem příliš nerozumí.
Krátké kurzy jsou nově dostupné on-line. „Chceme využívat různé nástroje, které lidem pomohou najít novou i lépe placenou práci a zároveň je připraví na výběrová řízení, která je čekají. Nové online kurzy, které spouštíme ve spolupráci s Microsoftem a Digiskills zdarma, jsou praktickým a velmi užitečným doplňkem k rekvalifikacím a dalším formám poradenství, které již nabízíme,“ uvedla Kateřina Budínová, ředitelka zaměstnanosti a EU projektů Úřadu práce ČR.
„Navíc jsou určené každému, kdo chce rozvíjet své znalosti s využitím moderních technologií pro hledání uplatnění na trhu práce,“ dodala Budínová.
Podle Lenky Axlerové, ředitelky pro vzdělávání ve střední Evropě ze společnosti Microsoft, pomůžou mikrokurzy účastníkům získat sebevědomí a potřebné dovednosti k nalezení nové či lépe placené práce. „Je moc dobře, že Úřad práce spouští tuto iniciativu, neboť přesně reaguje na celosvětový trend a vývoj na trhu práce,” doplnila Axlerová.
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
