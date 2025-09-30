Úleva pro zaměstnavatele i brigádníky. Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře končí

Letos na jaře se měnil zákon o specifických zdravotních službách (kvůli takzvané flexinovele zákoníku práce). Ministerstvo zdravotnictví přitom omylem navrhlo úpravu, podle které dohodáři (pracující jak dohody o provedení práce – DPP, tak dohody o pracovní činnosti – DPČ) museli nově u prací zařazených do druhé skupiny prací podle rizikovosti absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Ta stojí několik stovek korun a vyřízení trvá pár dní. Poslanci novelu včetně omylu schválili.
Šlo o nemilé překvapení pro všechny – zaměstnavatele i zaměstnance, protože ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chtělo naopak pravidla u zdravotních prohlídek zaměstnanců zjednodušit.
„Tato konkrétní úprava byla v gesci ministerstva zdravotnictví, které ji také navrhlo. Nabídli jsme ministerstvu zdravotnictví pomoc s rychlým řešením celé situace v podobě pozměňovacího návrhu k zákonu o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele,“ vysvětlil tiskový mluvčí MPSV Jakub Augusta.
Zavedení povinných prohlídek pro dohodáře záměrem zákonodárce sice nebylo – vzniklo omylem při rušení povinných prohlídek pro zaměstnace v pracovním poměru, kteří vykonávají práci s prvním stupněm rizikovosti –, to ale nic nemění na tom, že od června pro ně prohlídky byly povinné.
Politici slibovali, že chybu rychle napraví a zákon v tomto znění bude platit jen měsíc, nejhůř dva- Nakonec se ale napravování protáhlo a prohlídky byly povinné celou sezonu dovolených, sklizní, prázdnin – zkrátka tu dobu, kdy se nejvíc chodí na brigády, pro které se dohody často využívají.
Pozměňovací návrh byl v parlamentu schválen až v září a před několika dny vyšel ve sbírce zákonů. Znamená to, že povinné prohlídky pro dohdáře ve druhé skupině prací podle rizikovosti přestávají být povinné 1. října 2025.
Co tedy nyní platí?
Pro první kategorii prací vstupní lékařské prohlídky povinné nejsou. Pro dohodáře nebyly ani dřív, pro lidi nastupující do pracovního poměru jsou zrušeny od června.
Pro druhou kategorii prací jsou vstupní lékařské prohlídky povinné pro lidi v zaměstnaneckém poměru. Pro dohodáře tato povinnost 1. října 2025 po čtřech měsících konči.
Výjimkou jsou v kategorii jedna i dvě mladí lidé do 18 let, pro ty je podle zákoníku práce vstupní lékařská prohlídka povinná vždy, bez ohledu na rizikovost práce.
Pro třetí a čtvrtou kategorii prací podle rizikovosti jsou vstupní prohlídky vždycky povinné.
