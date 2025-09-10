Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře konečně doopravdy skončí. Víme kdy

Poslanci napravili chybu, která od června komplikuje život zaměstnavatelům a lidem pracujícím na dohody – na dohody o provedení práce (DPP), tak dohody o pracovní činnosti (DPČ). Tedy mimo jiné brigádníkům, jejichž sezona právě nastala.
Při novelizaci zákona o specifických zdravotních službách (upravoval se kvůli novele zákoníku práce) totiž poslanci schválili návrh ministerstva zdravotnictví, podle kterého dohodáři musí nově u prací zařazených do druhé skupiny prací podle rizikovosti absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Ta stojí několik stovek korun a vyřízení trvá pár dní.
Zavedení povinných prohlídek pro tuto skupinu zaměstnanců ovšem záměrem zákonodárce nebylo, vzniklo omylem při rušení povinných prohlídek pro zaměstnace v pracovním poměru, kteří vykonávají práci s prvním stupněm rizikovosti. Víc jsme o chybě psali zde: Chyba, nebo nová překážka? Stát posílá brigádníky povinně k lékaři
Šlo o nemilé překvapení pro všechny – zaměstnavatele i zaměstnance, protože ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chtělo naopak pravidla u zdravotních prohlídek zaměstnanců zjednodušit.
„Tato konkrétní úprava byla v gesci ministerstva zdravotnictví, které ji také navrhlo. Nabídli jsme ministerstvu zdravotnictví pomoc s rychlým řešením celé situace v podobě pozměňovacího návrhu k zákonu o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele,“ vysvětlil tiskový mluvčí MPSV Jakub Augusta. Tento pozměňovací návrh byl nyní s celým zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů schválen.
Povinnost prohlídek u skupiny prací v II. stupni rizikovosti pro dohodáře tak skončí zřejmě už od srpna nebo od září. Záleží nyní na rychlosti zbylého legislativního procesu, tedy zda ještě v červenci změnu schválí Senát a podepíše prezident.
Co tedy nyní platí? Pro první kategorii prací – což jsou minimálně fyzicky namáhavé práce, především ty administrativní – jsou povinné lékařské prohlídky od června zrušeny (pro dohodáře povinné nebyly, pro lidi se zaměstnanecnou smlouvou je to novinka). Výjimkou jsou mladí lidé do 18 let, pro ty je podle zákoníku práce vstupní lékařská prohlídka povinná vždy, bez ohledu na rizikovost práce.
