Peníze.cz
>
Zaměstnání
>
Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře konečně doopravdy skončí. Víme kdy

Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře konečně doopravdy skončí. Víme kdy

Gabriel Pleska | rubrika: Co se děje | 10. 9. 2025
Povinné vstupní prohlídky pro lidi, co si jdou přivydělat na jednoduchou brigádu na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, se do zákona dostaly omylem. Musí se na ně od června. Povinnost měla vydržet měsíc, ale trápila zaměstnance i zaměstnavatele celou sezónu letních brigád.
Povinné vstupní prohlídky pro dohodáře konečně doopravdy skončí. Víme kdy

Zdroj: Pleska / Midjourney

Poslanci napravili chybu, která od června komplikuje život zaměstnavatelům a lidem pracujícím na dohody – na dohody o provedení práce (DPP), tak dohody o pracovní činnosti (DPČ). Tedy mimo jiné brigádníkům, jejichž sezona právě nastala.

Při novelizaci zákona o specifických zdravotních službách (upravoval se kvůli novele zákoníku práce) totiž poslanci schválili návrh ministerstva zdravotnictví, podle kterého dohodáři musí nově u prací zařazených do druhé skupiny prací podle rizikovosti absolvovat vstupní lékařskou prohlídku. Ta stojí několik stovek korun a vyřízení trvá pár dní. 

Zavedení povinných prohlídek pro tuto skupinu zaměstnanců ovšem záměrem zákonodárce nebylo, vzniklo omylem při rušení povinných prohlídek pro zaměstnace v pracovním poměru, kteří vykonávají práci s prvním stupněm rizikovosti. Víc jsme o chybě psali zde: Chyba, nebo nová překážka? Stát posílá brigádníky povinně k lékaři

Šlo o nemilé překvapení pro všechny – zaměstnavatele i zaměstnance, protože ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) chtělo naopak pravidla u zdravotních prohlídek zaměstnanců zjednodušit.

„Tato konkrétní úprava byla v gesci ministerstva zdravotnictví, které ji také navrhlo. Nabídli jsme ministerstvu zdravotnictví pomoc s rychlým řešením celé situace v podobě pozměňovacího návrhu k zákonu o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatele,“ vysvětlil tiskový mluvčí MPSV Jakub Augusta. Tento pozměňovací návrh byl nyní s celým zákonem o jednotném měsíčním hlášení zaměstnavatelů schválen.

Povinnost prohlídek u skupiny prací v II. stupni rizikovosti pro dohodáře tak skončí zřejmě už od srpna nebo od září. Záleží nyní na rychlosti zbylého legislativního procesu, tedy zda ještě v červenci změnu schválí Senát a podepíše prezident. 

Co tedy nyní platí? Pro první kategorii prací – což jsou minimálně fyzicky namáhavé práce, především ty administrativní – jsou povinné lékařské prohlídky od června zrušeny (pro dohodáře povinné nebyly, pro lidi se zaměstnanecnou smlouvou je to novinka). Výjimkou jsou mladí lidé do 18 let, pro ty je podle zákoníku práce vstupní lékařská prohlídka povinná vždy, bez ohledu na rizikovost práce.

Na letní brigádu už od čtrnácti. Pravidla pro dětskou práci se měníNa letní brigádu už od čtrnácti. Pravidla pro dětskou práci se mění

Kategorizace prací podle rizikovosti

Každá práce v Česku musí být zařazená do jedné ze čtyř kategorií rizikovosti podle zákona o ochraně veřejného zdraví (č. 258/2000 Sb.). O zařazení do kategorií rozhoduje v konkrétních případech zaměstnavatel, ale při vyšší rizikovosti musí mít stanovisko hygieny.

1. kategorie – práce bez rizika

💼 Příklady: běžná kancelářská práce, školní výuka, recepce.

⚠️ Od června není povinná vstupní lékařská prohlídka

2. kategorie – práce s mírnými riziky, ale v mezích hygienických limitů

💼 Příklady: švadlena, pokladní, skladník, řidič dodávky, práce v prašném prostředí s ochranou.

⚠️ Zde je od června lékařská prohlídka před nástupem vždycky povinná, i pro dohodáře.

3. a 4. kategorie – rizikové práce (hluk, chemikálie, fyzická zátěž atd.)

➕ Vždy povinná vstupní prohlídka, plus navíc i prohlídky pravidelné. Týká se například svářečů, lakýrníků, záchranářů nebo zaměstnanců v hlučných provozech.

Hranice mezi kategoriemi nejsou ostré – rozhoduje konkrétní činnost, prostředí i ochranná opatření. Stejná profese může spadat do jiné kategorie podle toho, kde a jak se vykonává. Například skladník v čistém, větraném skladu bez hluku bude spíš dvojka, ale pokud by měl tahat těžké věci ve vedru a prachu, může už jít o rizikovou práci (3. kategorie). Rozhoduje i to, jestli zaměstnavatel poskytuje ochranné pomůcky, zajišťuje přestávky nebo měří škodliviny.

Natěžte inspiraci

Zdroj: Shutterstock

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

brigády, dohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce, ministerstvo práce a sociálních věcí, novela zákona, přivýdělek, zaměstnání, zaměstnavatel, zaměstnavatelé

A tohle už jste četli?

Nástup do nové práce: Jak se změnila pravidla a co si raději ohlídat

8. 9. 2025 | Kateřina Hovorková

Nástup do nové práce: Jak se změnila pravidla a co si raději ohlídat

Nejčastěji nastupují lidé do nového zaměstnání od ledna nebo právě od září. A protože se před čtvrt rokem zásadně změnil zákoník práce, připomínáme, s čím počítat při podpisu nové pracovní... celý článek

Card-to-Card jako platební infrastruktura pro e-commerce platformy

8. 9. 2025 | PR text

Card-to-Card jako platební infrastruktura pro e-commerce platformy

V e-commerce světě často září UX, logistika a marketing – ale ve skutečnosti to je právě platební infrastruktura, která rozhoduje o tom, jak efektivně platforma funguje.

Stovky kurzů naučí, jak zvládnout online svět. Největší vzdělávací akce startuje

5. 9. 2025 | Kateřina Hovorková

Stovky kurzů naučí, jak zvládnout online svět. Největší vzdělávací akce startuje

Největší vzdělávací akce státu nabídne veřejnosti 300 kurzů. Účastníci se v nich naučí mimo jiné hledat práci i v pokročilejším věku, osvojí si základy práce s umělou inteligencí nebo... celý článek

Průměrná mzda stoupla nejrychleji za čtyři roky. Po odečtení inflace

3. 9. 2025 | Radim Zelený

Průměrná mzda stoupla nejrychleji za čtyři roky. Po odečtení inflace

Průměrná hrubá mzda v Česku vzrostla v letošním druhém čtvrtletí meziročně o 7,8 procenta na 49 402 korun. Informoval o tom Český statistický úřad. 

Nejdřív registrace, pak stipendium. Stát finančně podpoří umělce

3. 9. 2025 | Kateřina Hovorková

Nejdřív registrace, pak stipendium. Stát finančně podpoří umělce

Umělci budou moci žádat o příspěvky za státního rozpočtu. Musí být ale umělci oficiálně, tedy požádat o zápis do nového registru ministerstva kultury. Prozkoumali jsme i další podmínky,... celý článek

Partners Financial Services
Vše o DIP