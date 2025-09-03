Peníze.cz
Kateřina Hovorková | rubrika: Jak na to | 3. 9. 2025
Umělci budou moci žádat o příspěvky za státního rozpočtu. Musí být ale umělci oficiálně, tedy požádat o zápis do nového registru ministerstva kultury. Prozkoumali jsme i další podmínky, jak získat takzvaná tvůrčí stipendia i za desítky tisíc korun.
Zdroj: Shutterstock

Od 1. července 2025 mohou výkonní umělci, autoři, technické profese nebo další tvůrci v kulturním sektoru žádat o zařazení do registru umělců ministerstva kultury. K čemu jim to bude? Hlavně k tomu, že budou moci žádat o tvůrčí a studijní stipendia, tedy o příspěvky na svou práci za státního rozpočtu.

Aby jejich žádost o zapsání do registru byla schválená, musejí zaplatit jednorázový poplatek 1000 korun a splnit podmínky. „Žadatel o zápis do registru musí prokázat, že jeho umělecká činnost byla vykonávaná alespoň 2 roky z posledních tří let,“ popisuje daňová expertka a ředitelka UOL Účetnictví.

Žádosti o zápis do registru lze podávat datovou schránkou, poštou nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách ministerstva kultury.

„Registr slouží k evidenci osob, které jsou ve svých uměleckých a tvůrčích profesích v současné době aktivní, nejedná se o potvrzení umělecké kvality či ocenění celoživotního díla,“ upřesňuje Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví ministerstva kultury.

Podle ní slouží registr jako zdroj dat o situaci v sektoru. Jde tak o první krok v sérii plánovaných opatření, jimiž chce ministerstvo zlepšit podmínky pro individuální uměleckou činnost. Do budoucna chystá například i kodex férového odměňování, který by měl zajistit umělcům, aby za svou práci nedostávali nedůstojnou mzdu. 

Za první dva měsíce, od začátku července do konce srpna, bylo podáno 150 žádostí o zápis do registru. Z toho bylo už 60 osvědčení o statusu umělce vydáno, dalších 86 žádostí se nyní schvaluje, čtyři žádosti byly zamítnuty. Nejvíce zájemců je z oboru tvůrčí činnosti, následuje umělecká činnost a minimum zatím tvoří umělecko-technické profese.

„Při registraci se lidé hlásí k těm uměleckým činnostem, které mohou snadno doložit. Jejich převažující zaměření a tvůrčí ambice ale mohou být jinde. Na osvědčení o zápisu do registru mohou být uvedeny až tři převažující „profese“, každá přitom musí být vykonáváme minimálně 6 měsíců,“ doplňuje Zahradníčková.

Druhy umělecké činnostiZaměření činnostiPříklady profesí
Umělecká činnost - činnost výkonných umělcůdivadlo, tanec, hudba, audiovize, tradiční lidová kulturaherci, akrobaté, loutkoherci, režiséři, tanečníci, cirkusoví umělci, nonverbální umělci, hudebníci, zpěváci, dirigenti, sbormistři
Tvůrčí činnost umělecké povahydivadlo, tanec, hudba, audiovize, vizuální umění, architektura, grafický a umělecký design, užité umění, ilustrace, tvorba komiksu, literatura, literární překladdramatici, scénografové, kostýmní výtvarníci, choreografové, hudební skladatelé, autoři scénické hudby, hudební aranžéři, textaři, scénáristé, kameramani, architekti filmů, malíři, sochaři, grafici, umělečtí fotografové, konceptuální umění, nová média, digitální umění, videoart, performance, designéři, umělecko-řemeslná tvorba, spisovatelé, básníci, překladatelé
Činnost s uměleckou činností souvisejícítvůrčí práce s technologiemi, podíl na umělecké a odborné stránce projektulight design, sound design, osvětlovači, zvukaři, make-up artists, maskéři, inspice, storyboard, stage manažeři, baletní mistři, korepetitoři, pohybová spolupráce
Profese, které nebudou uznányedukátoři, pedagogové, knihovníci, autoři vědeckých textů, redaktoři, technická produkce, projektový management, PR a marketing, agenturní činnost 

Umělci svou práci dokládají například smlouvami, fakturami, novinovými či webovými články, předávacími protokoly, katalogy, brožurami, dokumenty někdy i čestnými prohlášeními.

Ministerstvo má pro posouzení a schválení žádosti 30 dní. Osvědčení, tedy jakýsi diplom, pošle úspěšným žadatelům buď datovou schránkou, kdy si ho mohou sami vytisknout nebo pokud požádají a doručení poštou, dostanou osvědčení do schránky.

Původně byl záměr ministerstva, aby všichni registrovaní umělci mohli zároveň žádat o stipendia. Mělo tak jít o umělce převážně na volné noze. V rámci připomínkového řízení se ale okruh umělců, kteří si mohou hlásit do registru rozšířil – mohou mít i zaměstnaneckou smlouvu. Proto na stipendia dosáhne jen část z registrovaných osob.

O stipendia mohou žádat umělci, kteří:

  • Jsou občané České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR.
  • Nejsou žákem nebo studentem v prezenční formě studia na jakékoliv škole v ČR, včetně prezenční formě studia doktorského programu.
  • Nesmí být ke dni podání žádosti o stipendium v pracovněprávním vztahu přesahujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby.
  • Mají příjmy z výkonu umělecké činnosti, které tvoří alespoň polovinu výše celkových příjmů za posledních 24 měsíců a současně nesmí přesahovat výši průměrné mzdy (ta pro rok 2025 činí 46 557 korun měsíčně).

Tvůrčí stipendia budou směřovat na uměleckou činnost nebo umělecký pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od šesti měsíců do dvou let, jejichž výsledkem bude vytvoření uměleckého díla. Pokud půjde o dílo většího rozsahu, může být souhrnná podpora 60 tisíc až 90 tisíc korun. U díla středního rozsahu bude podpora 30 tisíc až 60 tisíc korun a u díla menšího rozsahu pak do 30 tisíc korun.

V rámci studijních stipendií budou peníze poskytnuté na pobyt v délce nejméně 1 měsíce ve významném tuzemském či zahraničním uměleckém či odborném pracovišti – umělec tedy získá zkušenosti a podklady pro další činnost. Tam bude podpora ve výši 10 až 15 tisíc měsíčně u zahraniční stáže nebo 5 až 8 tisíc měsíčně u projektu v Česku.

Ministerstvo kultury chce první pilotní výzvu na tvůrčí a studijní stipendia vyhlásit do konce září letošního roku. Příjem žádosti bude v listopadu, a to na období celého příštího roku. Předpokládaný rozpočet této pilotní výzvy je pět milionů korun. „Pilotní výzva bude koncipována jako mezioborová a preferována bude podpora projektů s délkou maximálně 12 měsíců,“ dodává Zahradníčková.

Kateřina Hovorková

Autor článku Kateřina Hovorková

Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

