Od 1. července 2025 mohou výkonní umělci, autoři, technické profese nebo další tvůrci v kulturním sektoru žádat o zařazení do registru umělců ministerstva kultury. K čemu jim to bude? Hlavně k tomu, že budou moci žádat o tvůrčí a studijní stipendia, tedy o příspěvky na svou práci za státního rozpočtu.
Aby jejich žádost o zapsání do registru byla schválená, musejí zaplatit jednorázový poplatek 1000 korun a splnit podmínky. „Žadatel o zápis do registru musí prokázat, že jeho umělecká činnost byla vykonávaná alespoň 2 roky z posledních tří let,“ popisuje daňová expertka a ředitelka UOL Účetnictví.
Žádosti o zápis do registru lze podávat datovou schránkou, poštou nebo prostřednictvím formuláře na webových stránkách ministerstva kultury.
„Registr slouží k evidenci osob, které jsou ve svých uměleckých a tvůrčích profesích v současné době aktivní, nejedná se o potvrzení umělecké kvality či ocenění celoživotního díla,“ upřesňuje Zuzana Zahradníčková, ředitelka odboru umění, knihoven a kreativních odvětví ministerstva kultury.
Podle ní slouží registr jako zdroj dat o situaci v sektoru. Jde tak o první krok v sérii plánovaných opatření, jimiž chce ministerstvo zlepšit podmínky pro individuální uměleckou činnost. Do budoucna chystá například i kodex férového odměňování, který by měl zajistit umělcům, aby za svou práci nedostávali nedůstojnou mzdu.
Za první dva měsíce, od začátku července do konce srpna, bylo podáno 150 žádostí o zápis do registru. Z toho bylo už 60 osvědčení o statusu umělce vydáno, dalších 86 žádostí se nyní schvaluje, čtyři žádosti byly zamítnuty. Nejvíce zájemců je z oboru tvůrčí činnosti, následuje umělecká činnost a minimum zatím tvoří umělecko-technické profese.
„Při registraci se lidé hlásí k těm uměleckým činnostem, které mohou snadno doložit. Jejich převažující zaměření a tvůrčí ambice ale mohou být jinde. Na osvědčení o zápisu do registru mohou být uvedeny až tři převažující „profese“, každá přitom musí být vykonáváme minimálně 6 měsíců,“ doplňuje Zahradníčková.
|Druhy umělecké činnosti
|Zaměření činnosti
|Příklady profesí
|Umělecká činnost - činnost výkonných umělců
|divadlo, tanec, hudba, audiovize, tradiční lidová kultura
|herci, akrobaté, loutkoherci, režiséři, tanečníci, cirkusoví umělci, nonverbální umělci, hudebníci, zpěváci, dirigenti, sbormistři
|Tvůrčí činnost umělecké povahy
|divadlo, tanec, hudba, audiovize, vizuální umění, architektura, grafický a umělecký design, užité umění, ilustrace, tvorba komiksu, literatura, literární překlad
|dramatici, scénografové, kostýmní výtvarníci, choreografové, hudební skladatelé, autoři scénické hudby, hudební aranžéři, textaři, scénáristé, kameramani, architekti filmů, malíři, sochaři, grafici, umělečtí fotografové, konceptuální umění, nová média, digitální umění, videoart, performance, designéři, umělecko-řemeslná tvorba, spisovatelé, básníci, překladatelé
|Činnost s uměleckou činností související
|tvůrčí práce s technologiemi, podíl na umělecké a odborné stránce projektu
|light design, sound design, osvětlovači, zvukaři, make-up artists, maskéři, inspice, storyboard, stage manažeři, baletní mistři, korepetitoři, pohybová spolupráce
|Profese, které nebudou uznány
|edukátoři, pedagogové, knihovníci, autoři vědeckých textů, redaktoři, technická produkce, projektový management, PR a marketing, agenturní činnost
|
Umělci svou práci dokládají například smlouvami, fakturami, novinovými či webovými články, předávacími protokoly, katalogy, brožurami, dokumenty někdy i čestnými prohlášeními.
Ministerstvo má pro posouzení a schválení žádosti 30 dní. Osvědčení, tedy jakýsi diplom, pošle úspěšným žadatelům buď datovou schránkou, kdy si ho mohou sami vytisknout nebo pokud požádají a doručení poštou, dostanou osvědčení do schránky.
Původně byl záměr ministerstva, aby všichni registrovaní umělci mohli zároveň žádat o stipendia. Mělo tak jít o umělce převážně na volné noze. V rámci připomínkového řízení se ale okruh umělců, kteří si mohou hlásit do registru rozšířil – mohou mít i zaměstnaneckou smlouvu. Proto na stipendia dosáhne jen část z registrovaných osob.
O stipendia mohou žádat umělci, kteří:
- Jsou občané České republiky nebo cizinci s trvalým pobytem v ČR.
- Nejsou žákem nebo studentem v prezenční formě studia na jakékoliv škole v ČR, včetně prezenční formě studia doktorského programu.
- Nesmí být ke dni podání žádosti o stipendium v pracovněprávním vztahu přesahujícím polovinu stanovené týdenní pracovní doby.
- Mají příjmy z výkonu umělecké činnosti, které tvoří alespoň polovinu výše celkových příjmů za posledních 24 měsíců a současně nesmí přesahovat výši průměrné mzdy (ta pro rok 2025 činí 46 557 korun měsíčně).
Tvůrčí stipendia budou směřovat na uměleckou činnost nebo umělecký pobyt v tuzemsku či v zahraničí v délce od šesti měsíců do dvou let, jejichž výsledkem bude vytvoření uměleckého díla. Pokud půjde o dílo většího rozsahu, může být souhrnná podpora 60 tisíc až 90 tisíc korun. U díla středního rozsahu bude podpora 30 tisíc až 60 tisíc korun a u díla menšího rozsahu pak do 30 tisíc korun.
V rámci studijních stipendií budou peníze poskytnuté na pobyt v délce nejméně 1 měsíce ve významném tuzemském či zahraničním uměleckém či odborném pracovišti – umělec tedy získá zkušenosti a podklady pro další činnost. Tam bude podpora ve výši 10 až 15 tisíc měsíčně u zahraniční stáže nebo 5 až 8 tisíc měsíčně u projektu v Česku.
Ministerstvo kultury chce první pilotní výzvu na tvůrčí a studijní stipendia vyhlásit do konce září letošního roku. Příjem žádosti bude v listopadu, a to na období celého příštího roku. Předpokládaný rozpočet této pilotní výzvy je pět milionů korun. „Pilotní výzva bude koncipována jako mezioborová a preferována bude podpora projektů s délkou maximálně 12 měsíců,“ dodává Zahradníčková.
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
