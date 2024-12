Úspěch při získávání talentů závisí i na délce náboru. Firmy spoléhají na AI

Rychlost hraje v náborovém procesu stěžejní roli. Výzkumy ukazují, že až 82 procent uchazečů o práci dává přednost rychlejším náborovým procesům, protože dlouhé čekání často vede k frustraci. Až 57 procent kandidátů ztrácí o pracovní nabídku zájem, když nábor trvá příliš dlouho. A nejenže to odrazuje uchazeče, negativně to ovlivní i reputaci firmy. Pro víc než 60 procent uchazečů je délka náboru při rozhodování, zda nabídku přijmou, rozhodující.

Moderní technologie jako konkurenční výhoda

V České republice trvá náborový proces v průměru 30 až 45 dní, což je srovnatelné s ostatními evropskými státy. Například v Německu to je v průměru 28,8 dne a ve Francii 38,9 dne. Firmy, které jsou schopny tento proces zjednodušit a zrychlit, získávají v boji o talenty konkurenční výhodu. Pomáhají jim při tom moderní technologie, jako je umělá inteligence a automatizace. Technologie umožňují firmám zefektivnit předvýběr kandidátů, analyzovat jejich profesní a osobnostní profil, a dokonce naplánovat pohovory. To všechno jednak výrazně zkracuje náborový proces, jednak zlepšuje kvalitu výběru.

O autorovi Zdroj: Talentpilot Zakladatel a CEO Talentpilotu, inovativního startupu zaměřeného na optimalizaci procesu náboru talentů. Platforma spojuje zaměstnavatele s kandidáty prostřednictvím pokročilých algoritmů a datové analýzy. Nabízí personalizované doporučení pro uchazeče, čímž zvyšuje šance na úspěšné spojení mezi talentem a firmou. Pětinový podíl Talentpilotu letos koupil největší evropský online prodejce kosmetiky Notino.

Studie společnosti McKinsey ukazuje, že firmy, které zavedly do svých HR procesů moderní technologie, můžou zkrátit dobu náboru až o 30 procent. I v Česku se tyto technologie postupně prosazují a firmy, které je implementují, získávají konkurenční náskok. Generativní umělá inteligence pracuje s obrovským množstvím komplexních informací o lidském vědomí i podvědomí. Kdyby tato data zpracovával člověk, trvalo by to tisíce hodin. AI nám však pomáhá tuto analýzu zpracovat za pár vteřin. Našim klientům tak můžeme poskytnout zjištění okamžitě a začít tak s nimi budovat skvělé týmy

Automatizace není jen o rychlosti. Jde o celkové zlepšení náborového procesu, který firmám umožňuje lépe vyhledávat talenty, které nejen splňují požadavky, ale také zapadají do týmové dynamiky.

Najít talenty a udržet si je

Je důležité podtrhnout, že nábor přijetím kandidáta nekončí. Klíčem k úspěchu je talenty udržet a zvyšovat jejich angažovanost. Podle výzkumu společnosti Gallup až 85 procent zaměstnanců necítí v práci plnou angažovanost, což vede ke snížení produktivity a vyšší fluktuaci.

Firmy proto musejí vytvářet prostředí, kde zaměstnanci můžou růst a rozvíjet se. Mentoring, školení, cross-training a interní mobilita jsou jen některé nástroje, které můžou angažovanost zlepšit. Podle našich dat až 94 procent zaměstnanců uvedlo, že by ve firmě zůstali déle, kdyby měli lepší možnosti osobního a profesního růstu. Firmy, které investují do rozvoje svých zaměstnanců, mají mnohem vyšší šanci dlouhodobě si je udržet.

Firmy, které dnes investují do automatizace a umělé inteligence, budou na pracovním trhu lépe vybaveny, aby nejen přitáhly, ale také udržely talentované zaměstnance. Technologie ale musí jít ruku v ruce se strategií zaměřenou na dlouhodobý růst a angažovanost.

Peníze BrandVoice: Partnerem článku je Talentpilot Více o spolupráci

Tom Zrubecký Další články autora.

