Jak se vyznat v účetních pojmech a porozumět účetní

Účetnictví je klíčovým partnerem, který pomáhá udržovat finance v pořádku a předcházet nedorozuměním s úřady. Zároveň je plné pojmů, které by měl každý člověk znát. Tento článek vás provede základními účetními termíny a ukáže, jak se v nich lépe orientovat.

Aktiva a pasiva

Základním stavebním kamenem účetnictví je rozvaha. Ta se skládá ze dvou částí – aktiv a pasiv. Platí, že aktiva se musí rovnat pasivům.

Aktiva jsou to, co firma či bytové družstvo vlastní a co jí přináší ekonomický prospěch. Patří sem dlouhodobý majetek (budovy, stroje, vozidla apod.), zásoby, pohledávky i peníze na účtech a v pokladně.

Pasiva naopak ukazují zdroje krytí majetku, jinými slovy, komu co dlužíte. Dělí se na vlastní kapitál (vklady vlastníků, zisky) a cizí zdroje (úvěry, závazky vůči dodavatelům aj.).

Výnosy a náklady

Výnosy jsou peníze, které podnik získává svou činností – tržby z prodeje výrobků a služeb, případně jiné výnosy jako úroky nebo dotace.

Náklady pak představují peněžní částky, které firma vynakládá na dosažení výnosů. Jde například o spotřebu materiálu, energie, mzdy zaměstnanců, nájemné nebo odpisy majetku.

Rozdíl mezi výnosy a náklady tvoří výsledek hospodaření – zisk nebo ztrátu.

Příjmy a výdaje

I když se to může zdát podobné, je třeba rozlišovat mezi příjmy a výnosy a mezi výdaji a náklady.

Příjmy jsou peníze, které firma skutečně obdržela na účet či do pokladny. Výdaje zase představují reálné úbytky peněz.

Výnosy a náklady se účtují bez ohledu na to, zda byly uhrazeny – podstatné je období, ke kterému věcně i časově patří.

Pohledávky a závazky

Pohledávka vzniká, když vám někdo dluží peníze, nejčastěji odběratel za dodané zboží či služby.

Naopak závazek máte vy vůči někomu jinému, například dodavateli za materiál nebo bance za poskytnutý úvěr.

Je důležité pohledávky i závazky pečlivě evidovat a hlídat jejich splatnost, aby se firma nedostala do platební neschopnosti.

Odpisy a oprávky

Odpisy vyjadřují opotřebení dlouhodobého majetku (budov, strojů, aut) v čase. Postupně se zahrnují do nákladů, čímž se rozloží pořizovací cena majetku do více let.

Oprávky jsou pak součet odpisů za celou dobu používání majetku. Odečtením oprávek od pořizovací ceny zjistíte zůstatkovou cenu.

Existují dva způsoby odpisování – rovnoměrné a zrychlené.

Rozvaha

Rozvaha je stavová veličina. Vytváří se k určitému datu, nejčastěji 31. 12. Zobrazuje již zmíněná aktiva a pasiva a lze z ní vyčíst ekonomický stav společnosti.

Výkaz zisků a ztrát

Zatímco výsledovka (výkaz zisků a ztrát) ukazuje hospodářský výsledek za dané období, tedy zisk nebo ztrátu.

Cash flow neboli peněžní tok

Cash flow je výkaz o peněžních tocích za určité období. Jedná se o rozdíl mezi příjmy a výdaji. V praxi je cash flow důležitou veličinou, která vypovídá o likviditě firmy. Likviditu pak můžete definovat jako aktuální schopnost splácet závazky.

Účetní by měl umět podat informace srozumitelně a být vám ve světě čísel a paragrafů oporou. Minimálně znalostí základních pojmů byste mu však měli vyjít vstříc, vaše komunikace se výrazně zjednoduší. Pokud se však nechcete zabývat účetnictvím, můžete si najmout firmu, která veškeré problémy s daněmi ponese za vás.

