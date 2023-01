Půl roku doma za 80 % platu. Volvo má program pro čerstvé rodiče

Jak Family Bond funguje?

Každý náš zaměstnanec, který se stane rodičem, má možnost využít až šest měsíců placeného volna. Od nás dostává osmdesát procent platu. Tuto možnost mají matky i otcové a nezáleží na tom, jestli se jim narodilo vlastní dítě, nebo se právě stali adoptivními rodiči. Také nerozlišujeme, jestli žijí v manželství nebo třeba v partnerství dvou lidí stejného pohlaví. Stejná pravidla platí pro všechny.

Těchto šest měsíců si můžou vybrat najednou nebo je rozložit do několika částí po dobu tří let od chvíle, co se stali rodiči. To na jedné straně znamená maximální flexibilitu v rodičovské roli a zároveň může zaměstnanec průběžně zůstávat v kontaktu s firmou, takže jeho návrat do práce je bezproblémový.

Program jste spustili ve všech zemích, kde Volvo působí?

Ano. Family Bond jsme původně tvořili pro evropské prostředí, ale od loňského roku už funguje ve všech zemích světa, kde máme zastoupení.

Alican Emiroğlu Zdroj: Volvo Do švédské automobilky zamířil po absolutoriu Yıldız Teknik Üniversitesi v Istanbulu – nastoupil do jednoho z jejích tureckých dealerství. Postupně se vypracoval na národní úroveň, zastával funkce technické, obchodní i manažerské. Před příchodem do Prahy měl dva a půl roku na starost obchodní vývoj u importérů vozů Volvo v pětatřiceti zemích Evropy, Blízkého východu a Afriky. Od listopadu 2020 je šéfem Volvo Czech Republic. Alican Emiroğlu je ženatý, má jednoho syna a s rodinou žije v Praze.

To s sebou určitě nese náklady… Vyplatí se to?

Když se budeme dívat jen na čísla, nemusí to tak vypadat. Šest měsíců platíme zaměstnanci, který je doma, a to nás samozřejmě něco stojí. Ne všechny věci se ale dají poměřovat jen penězi. Na druhé misce vah je náš zaměstnanec a jeho vztah k firmě, který se tím významně upevní.

Mít rodinu, starat se o ni, o její bezpečí, užívat si přítomnost svých nejbližších a mít možnost s nimi trávit čas, to jsou věci, které naprostou většinu lidí dělají šťastnými a dávají jejich životu smysl. K těmto hodnotám se jako společnost hrdě hlásíme. I proto aktivně podporujeme své zaměstnance, aby tu možnost využili a užívali si čas se svými dětmi. Vrací se nám to v podobě loajality zaměstnanců, kteří se po rodičovské pauze rádi vracejí a vydávají ze sebe to nejlepší. Každá firma nakonec stojí na kvalitách lidí, kteří ji tvoří. Takže jako odpověď na vaši otázku musím říct: Ano, vyplatí se nám to.

Říkáte, že zaměstnance aktivně podporujete, aby program využili. Nejde tedy jen o to, nabídnout benefit, který by oni sami vyžadovali?

Ne, je v tom hlubší význam, řekl bych. Svět se vyvíjí směrem k větší diverzitě a rovnosti a přesně tou cestou chceme jít i my. Snad není neskromné říct, že bychom v tomto směru chtěli pomoct nastavit nové normy a pravidla ve společnosti. Chceme také ukázat, že rodinný a profesní život nemusí stát proti sobě. Není nutné se pro jedno vzdát toho druhého. Work-life balance je velmi důležité téma a pro spoustu lidí velké dilema. My chceme svým zaměstnancům umožnit, aby se nemuseli obávat o práci a výdělek kvůli tomu, že se stanou rodiči.

Vítají program Family Bond stejně matky i otcové?

Možnost trávit víc času se svým dítětem, aniž by se museli bát, jestli ho uživí, přivítali opravdu všichni. Samozřejmě stále existují určité předsudky o mužích, kteří se rozhodnou jít na rodičovskou dovolenou, my se ale proti tomu snažíme bojovat právě pomocí tohoto programu. Na úplném začátku muži na rozdíl od žen možná trochu váhali, jestli benefit využít, ale netrvalo to dlouho. Velmi rychle přišli na to, že je to pro ně skvělá možnost, jak si užít rodičovství.

Volvo je švédská společnost a skandinávské země jsou v tomto ohledu o mnoho dál než zbytek světa. Ale třeba čeští muži nejsou jiní než v ostatních regionech. Každá země je v určité fázi vývoje, každá společnost má trochu jiné zvyklosti. Nakonec ale vidíme, že když mužům dáte možnost trávit čas s rodinou a zároveň se nebát o práci, rádi ji využijí. Můžou být doma a pomáhat své partnerce v začátku, kdy většina péče obvykle leží na matce. Můžou také v průběhu tří let na nějakou dobu partnerku v péči o dítě vystřídat, aby zase ona mohla zůstat v kontaktu se svou prací. Myslím, že je to správný způsob podpory rovného rozdělení životních rolí. A nesporně se tím posiluje nejen vztah mezi otcem a dítětem, ale i partnerský vztah obou rodičů.

Ženy tedy využívají program méně?

Nemám k dispozici statistiky, kolik mužů v poměru k ženám program v rámci naší korporace využilo, a ani pro nás nejsou důležité. Opravdu neděláme žádné rozdíly mezi muži a ženami, biologickými rodiči nebo adoptivními, různopohlavními a stejnopohlavními páry. Vidíme prostě rodiče, kterému chceme umožnit, aby trávil čas se svojí rodinou.

Dá se říct, že ať už je v dané zemi sociální systém více či méně štědrý – což samozřejmě má vliv na celkové pojetí rodičovské – i ženy vždycky rády využijí náš Family Bond. U mužů je to jednoznačné.

A nějaká konkrétní čísla z Česka? Kolik zdejších zaměstnanců už program využilo?

Tady je statistika jednoduchá. Naše pobočka v Česku je poměrně malá. Od zavedení programu v roce 2021 jsme měli jednu novopečenou maminku a jednoho novopečeného tatínka. Oba program Family Bond využili, takže se dá říct, že máme stoprocentní účast.

Jak jinak ještě můžou firmy podporovat své zaměstnance ve skloubení pracovního a rodinného života?

Pracovat a zároveň se starat o děti je vždycky složité, zvlášť v prvních letech věku dítěte, ale i později. Základním faktorem, který rodiče potřebují, je časová flexibilita. Kromě programu typu Family Bond zaměstnanci velmi ocení možnost pružné pracovní doby a možnost využívat home office. Každopádně bychom svým přístupem rádi inspirovali další zaměstnavatele, protože věříme, že podpora rodiny, jako jedné z nejvyšších lidských hodnot, přináší pozitivní změnu ve společnosti.

