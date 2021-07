Lépe, více, chytřeji. Ze startupu obří advokátní kanceláří

Ze startupu založeného v roce 2001 se za dvě desetiletí stala uznávaná kancelář s 2500 klienty z celého světa. Patří mezi ně nejbohatší Češi a Slováci i 150 z 500 největších světových společností podle Fortune 500. Konkrétně v Česku je to téměř 50 společností z žebříčku Czech Top 100.

Dnes má Havel & Partners tým 240 právníků a daňových poradců a celkem 500 spolupracovníků. Paradoxně se přitom prý řídí líp než před lety. „Nejméně flexibilní jsme byli právě v začátcích. Sedělo nás šest partnerů u stolu a všichni rozhodovali o všem. Postupně jsme dospěli k tomu, že musíme rozhodování zrychlit a zjednodušit a nastavit kompetence tak, aby rozhodoval vždy ten, kdo daným věcem nejlépe rozumí, systematicky se v nich vzdělává a zdokonaluje,“ říká Jaroslav Havel s tím, že i při dnešní velikosti si kancelář udržuje v rozhodování dynamiku. „Pokud firma ztrácí drive a začíná se podobat úřadu, nemůže být úspěšná.“

Co je a co není vidět

Pro představu: advokátní kancelář stála za firmou Apple v České republice v úspěšném sporu na ochranu jejího sloganu proti firmě Swatch. Zastupovala Raiffeisenbank při koupi Equa bank, zajišťovala organizaci architektonické soutěže pro výběr podoby prvního terminálu na budoucí vysokorychlostní železniční trati mezi Prahou a Brnem nebo přispěla k řešení sporu o porušení patentového práva ve Spojených státech, ve kterém byla žalována společnost Zoner software. To všechno v první třetině letošního roku. A to je jen zlomek jejích aktivit.

„Součástí naší firemní kultury je mediální zdrženlivost ve vztahu ke klientům. Až na výjimečné případy o nich nemluvíme a nezveřejňujeme jejich názvy či jména ani míru spolupráce, pokud to nejprve veřejně neudělají oni sami,“ říká Havel. Abychom získali představu, radí otevřít si noviny a pročíst rubriky, které se zabývají ekonomickými posuny a transakcemi. Zhruba na každé třetí takové transakci se totiž firma podílela. Kancelář patří k největším na trhu M&A transakcí, tedy fúzí a akvizic společností. Celkově za posledních 15 let realizovala přes 750 transakcí v hodnotě přesahující 750 miliard korun.

Její právníci spolupracují i na vzniku zákonů, které proměňují naše životy. Tře ba toho o bankovní identitě, který nedávno zvítězil v anketě Zákon roku. Zásadně zjednodušuje identifikaci člověka v online prostředí, takže mimo jiné pomůže s digitalizací státní správy. Havel & Partners se ale podílela už na předchozích dvou Zákonech roku.

Nové zákony v Česku pomáhá připravovat jen minimum kanceláří. Havel & Partners má ale v deseti advokátech se zkušenostmi z veřejné správy speciální tým zaměřený na reálnou legislativu i její teoretické zázemí. „Díky svým dlouholetým zkušenostem a unikátní expertize můžeme přispět ke vzniku zákonů prospěšných státu, podnikání i lidem,“ říká Jaroslav Havel.

Jaroslav Havel Zdroj: Havel & Partners Narodil se roku 1974. Spoluzakladatel a řídící partner Havel & Partners, největší nezávislé advokátní kanceláře ve střední Evropě. Mezi jeho klienty patří významné české i zahraniční firmy, státní instituce a podniky, ale i soukromé osoby z řad nejúspěšnějších a nejbohatších Čechů a Slováků. V roce 2007 získal jako nejmladší advokát v historii ocenění Právník roku v oblasti finančního a bankovního práva a má řadu dalších odborných ocenění. Věnuje se také investování. Jeho strategické investice směřují zejména do nemovitostí a technologií, do oblasti médií a marketingu (např. Premium Media Group) a segmentu prémiového vybavení interiérů (Premium Design Group).

Na krabicích, ale ve vlastním

Už když před dvaceti lety začínali v malé místnosti a seděli na krabicích od počítačů a spisů, Havel plánoval, že jednou budou velká firma. Když hledal právníky, chtěl ty nejlepší a byl ochotný jim královsky zaplatit. I za to, že opustí perspektivní místa v elitních společnostech. Pracovali sedm dní v týdnu, dvanáct hodin denně. Věřil, že se to vyplatí.

I zakladatelé opouštěli velmi dobrá místa – čtyři z nich pracovali v Linklaters, tehdy největší mezinárodní kanceláři v Česku a na Slovensku, a budovali si pozici v Česku i zahraničí. Ale možnost dělat advokacii po svém nakonec všechny zlákala.

Firma byla zisková od prvního měsíce. Do půl roku se rozrostla na 14 právníků, což tehdy odpovídalo polovině osazenstva velkých advokátních kanceláří. „Není možné, aby vznikla malá nebo střední firma a na trhu porážela velké kanceláře,“ říká Havel s tím, že mu bylo jasné, že se těm velkým musí vyrovnat okamžitě, i za cenu opravdu mimořádných investic a pracovního nasazení. Na začátku se kancelář opírala o spolupráci se společností Deloitte. I díky ní začala získávat velké klienty. Když se po čtyřech letech stala po dohodě s Deloitte nezávislou, měla už takové renomé, že tržby a zisk do roka zdvojnásobila.

Postupně společnost rozšířila portfolio služeb, otevřela kromě Prahy pět dalších kanceláří v Česku a kancelář v Bratislavě, založila vlastní nadaci i vzdělávací Akademii. Vybudovala si síť partnerských advokátních kanceláří po celém světě. Dodnes asistovala svým klientům ve 110 zemích. Postupem času se firma i název rozrostly o další partnery, ale když později odešel spoluzakladatel Jan Holásek, název se zkrátil z Havel, Holásek & Partners na Havel & Partners a pod ním kancelář působí už čtyři roky.

Prst na tepu

V letech 2009 až 2011, za hospodářské krize, se firma stala největší českou kanceláří. Jiní se snažili šetřit a propouštěli, Havel & Partners nabírali nové advokáty a rozšiřovali portfolio služeb od transakcí směrem ke každodennímu poradenství, včetně služeb pro privátní klientelu. V době, kdy se utlumila ekonomika a daleko méně firem potřebovalo pomáhat s nákupem jiných společností, se rozšiřování záběru podle nových potřeb klientů a situace na trhu ukázalo jako dobrý krok. Na krizi se připravovala už dřív – i když na jinou formu, než jaká s pandemií přišla.

Loni, v době pandemické krize, se celkový obrat kanceláře meziročně zvýšil o víc než osm procent, čisté tržby za prodej služeb dosáhly necelých 800 milionů korun a obrat celé skupiny, včetně inkasní agentury Cash Collectors a služeb daňového poradenství, podruhé výrazně přesáhl miliardu korun. Ani nynější ekonomický útlum firmu nepřekvapil.

„Není to o tom, že budeme v určitý moment hodně pracovat, vyděláme peníze a pak budeme bohatí. Je to opravdu o každodenním a systematickém úsilí, rozvoji, vzdělávání se a sledování trendů. A to je sama podstata toho, co děláme,“ komentuje Havel.

Rok 2009 ukázal ještě jeden silný směr Havel & Partners. Velká právnická kancelář začala spolupracovat také s právě založeným investičním fondem Credo Ventures, do kterého Jaroslav Havel i sám investoval. Kancelář byla u jejich prvních investic a v roce 2015 byla také u toho, když Credo investovalo do rumunského startupu UiPath. Tehdy neznámé firmy, která je dnes jednou z nejrychleji rostoucích softwarových firem ve svém segmentu na světě a jejíž letošní vstup na newyorskou burzu při valuaci zhruba 29 miliard dolarů patřil mezi nejúspěšnější v její kategorii.

Technologie a startupy patří ke klíčovým oblastem, na které se kancelář zaměřuje. „Pokud se ve velké advokacii chcete dlouhodobě udržet na špičce, musíte neustále hledět do budoucnosti. Bylo by krátkozraké soustředit se pouze na zvučná jména a firmy na vrcholu. Cílíme sice na úspěšné a prosperující společnosti a jejich majitele nebo vrcholové manažery, ale pro nás tam patří i takzvaní budoucí šampioni nebo firmy zajímavé unikátním produktem nebo osobností lídra,“ říká Havel. „Sami jsme byli před dvaceti lety začínající a ambiciózní firma a teď umíme středním firmám skutečně pomo ci a podpořit je – nejen po právní a daňové stránce – v růstu a rozvoji, jaký jsme sami realizovali.“

Řada partnerů kanceláře, jak Havel podotýká, do startupů také investuje, nyní již prostřednictvím společného investičního vehiklu. Je znát, že sám se ve startupovém prostředí vyzná. Ostatně, jak odhaduje, studiu nových trendů v právu a v byznysu věnuje až třetinu svého pracovního nasazení.

Nepotřebujeme zázračné plány

Firma také vykazuje obrovský objem bezplatné právní pomoci. „V době pandemie jsme ji zdvojnásobili na šest procent z celkového počtu odpracovaných hodin, což je 1500 hodin měsíčně, respektive asi 18 tisíc hodin ročně. „Do jisté míry jsme suplovali komunikační roli státu. Řešili jsme dopady opatření na životy lidí i firem, kterým chyběly informace,“ vysvětluje Havel.

Sám řídící partner už roky za konzultace klientům až na výjimky neúčtuje vůbec nic. „Je to výhoda, kterou si po letech práce můžu dovolit. Věnuji se hlavně rozvoji firmy, výběru nejlepších lidí, vzdělávání kolegů, vývoji služeb a produktů, sledování a aplikaci nových trendů ve firmě nebo řešení nejkritičtějších situací a mimořádně složitých projektů, kdy klienti nebo kolegové vyžadují moje angažmá. Velice mě baví marketing a business development pro professional services, nejen právo. Asi každý nejen na našem trhu, ale dnes i v Evropě uznává, že v tom jsme skutečně světová špička a trendsetter.“

I do budoucna Havel věří v růst své společnosti. Minimálně posledních pět let klade důraz na právní služby pro „mladé“ firmy, digitalizaci a technologie a věří, že má smysl se na ně soustředit i nadále. „Vstupuje do toho hodně aspektů: změna generací, zrychlení ekonomiky, rozvoj technologií. Ten důraz už tu byl před covidem, ale teď se hodně zvětšil. Hodnota technologických firem v době pandemie vyrostla z mnoha důvodů. Pandemie ukázala mnohem větší potřebu technologií a ceny hnal nahoru i obrovský růst peněžní zásoby ve Spojených státech i Evropě. Sílí tendence ohodnocovat budoucí potenciál firem, a tedy i startupů,“ popisuje.

Že jde Havel & Partners správným směrem, potvrzují prestižní domácí i zahraniční ocenění – za klientské služby, odbornost, důvěryhodnou značku i nejžádanějšího zaměstnavatele. Místní i mezinárodní ocenění nyní už každoročně obhajuje. „Je to velmi důležité pro hrdost našich zaměstnanců na firmu, ve které pracují,“ podtrhuje význam cen Havel. „Nepotřebujeme zázračné plány. Pracujeme na sobě dlouhodobě, systematicky a všechno do detailu promýšlíme a neustále aktualizujeme na základě empirických zkušeností. A to se taky odráží na našem růstu a rozvoji.“

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami.

Iva Brejlová Píše o technologiích pro odborná i populární média. Věnuje se především skvělým nápadům z Česka, které díky IT usnadňují život. Další články autora.