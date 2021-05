Práce z domova pro nás není, myslí si šéf úředníků

V jakém režimu teď na úřadě fungujete? Cheb byl jedním z nejvíc zasažených regionů.

Už to je mnohem radostnější, než to bylo měsíce zpátky. Tady jsme opravdu prožívali epidemickou situaci poměrně drasticky, byli jedním mezi prvními uzavřenými okresy. Teď máme v podstatě všechny zaměstnance na pracovišti, s prací z domova jsme do velké míry skončili. Jde pouze o ojedinělé případy. Služby pro veřejnost už nějakou dobu vykonáváme v plném rozsahu.

To během největší krize nebylo možné?

V nejkritičtějších dobách jsme museli omezovat návštěvní hodiny – kvůli nařízení vlády i kvůli tomu, aby měl vůbec kdo klienty obsluhovat. Střídali jsme totiž lidi pracující na úřadě a z domova. Dnes máme otevřeno čtyři dny v týdnu, pátý den necháváme v režimu, kdy se vyřizuje agenda bez návštěv veřejnosti. To ale hlavně kvůli tomu, že v pátky testujeme a provoz úřadu je tím narušen.

Zažili jste moment, kdy jste měli i na úřadě epicentrum covidu?

Bylo období, kdy jsme měli třeba 20 lidí pozitivních. Máme zhruba 200 zaměstnanců. Ale myslím, že si lidé opravdu dávali pozor a dodržovali nařízení typu nescházejte se v kuchyňkách, noste ochranné pomůcky. Ony tu umíraly desítky lidí během týdne, za dobu pandemie zemřelo v Chebu zhruba dvě stě lidí. Každý někoho zná.

Nastala situace, kdy jste se kvůli onemocněním potýkali s takovým nedostatkem lidí, takže jste museli něco omezit?

Někdy ano. Typicky na živnostenském úřadě, kde byli v jeden moment nemocní téměř všichni, zůstala pouze jedna kolegyně. V nejkritičtějších dobách jsme tedy nechávali žádosti o živnostenská oprávnění dávat do kaslíku, který byl před úřadem, aby to mohla úřednice zpracovávat bez styku s lidmi.

Václav Sýkora Zdroj: Město Cheb Václav Sýkora pracuje pro Cheb od roku 1991. Na městském úřadě působil jako vedoucí oddělení přestupků, od roku 1999 jako vedoucí kontrolního a právního oddělení. V roce 2001 byl jmenován tajemníkem. To zjednodušeně řečeno znamená, že je šéfem úředníků na městském úřadě. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, obor právo a obor veřejná správa.

Jak jste nakládali s home officem?

Využívali jsme ho od října a zaměstnance střídali, aby se určité skupiny nepotkávaly. Někde střídání hlavně s ohledem na odbornost praktikovat nešlo. Referenti zajišťující památkovou péči, zkušební komisaři autoškol – to jsou lidi, kterých má úřad pomálu. Když se jeden ze dvou dostane do karantény, druhý musí na úřad bez ohledu na home office.

Jaké jsou vedle odbornosti další překážky pro práci z domova? Chybí technologické vybavení?

To nebyl takový problém, i když to určitě není tak, že by měl každý špičkové vybavení. Řešili jsme to ale už od loňského jara, takže jsme postupně zaměstnance dovybavili. Většinou už lidé mají doma zařízení, kterou mohou využívat. Typicky mají počítač, ale nemají tiskárnu – tak dostanou tiskárnu.

Úřady pracují s důvěrnými daty a programy, které si člověk pravděpodobně nemůže jen tak nainstalovat do svého osobního počítače. Jak se řešilo tohle?

Kdo pracoval z domova, ten se připojoval přes vzdálenou plochu. Data jsou tak nějakým způsobem chráněna. Určitě není možné takhle na dálku pracovat s utajovanými skutečnostmi, ale těch se zase na úřadě nevyskytuje tolik.

Myslíte, že celá koronavirová zkušenost urychlila či urychlí digitalizaci státní správy?

Nemyslím, že by to nějak přispělo. Pokud jde třeba o systém státní správy, nastavení registrů je dané jednotlivými ministerstvy, některé věci jsou založené na právních předpisech, které jsou leckdy dost kostnaté. Celé to podle mého mohlo spíš podpořit snahy uživatelů domluvit se s úřadem online, když na něj nemohli jít. Povědomí lidí, že mohou dělat věci na dálku, bylo dobré. Různá prostředí v aplikacích státní správy se ale určitě nezjednodušila. Máme elektronické občanky, použít je ale můžeme na máloco.

Bylo něco, co v době vrcholící epidemie dělat nešlo?

Existují agendy, kde je práce z domova možná pouze částečně. Typicky na řidičských průkazech nebo matrikách si doma úředníci zpracují některé dokumenty, ale ten řidičský průkaz doma nevyrobí. Nespojí se také s některými systémy státní správy, které směřují nahoru. Některé agendy prostě vykonávat nešly, takže se pracovní doba doplňovala záležitostmi, které se běžně nestíhají. To je i vzdělávání, které se za normálního chodu někdy odkládá.

Vaši lidé měli online kurzy?

Úředníci samosprávných celků mají ze zákona povinnost akreditovaného vzdělávání. Je tam určeno osmnáct dní během tří let, takže si to někteří doplňovali formou e-learningu. To je součást pracovních povinností, které se stejně musí udělat.

Mohli jste se vedle vzdělávání věnovat i něčemu jinému, na co během obyčejného provozu chybí kapacity?

V omezeném provozu zase tolik prostoru nebylo. Ono sice ubylo setkávání s veřejností, ale taky počty zaměstnanců. Ale ano, existoval prostor si některé věci vyčistit, srovnat, uspořádat, ale to bylo spíš případ od případu. Já přitom nekontroloval každému šuplík, takže to nejde obecně říct.

Jak jste si na úřadě práci z domova vyhodnotili? Hodně stížností směřuje zejména na časovou neukotvenost.

Já si práci z domova zažil loni na jaře, kdy jsem se videokonferencemi účastnil i schůzí zastupitelstva. Skloubení s domácím prostředím, kde pracují dva manželé a dvě děti do toho online studují, to žádný komfort není. Teď jsem home office nevyužíval, mám kancelář sám pro sebe a máme opatření, že se setkávají pouze určití lidé. Někteří zaměstnanci home office upřednostňují, ale hlavně když to spojí s tím, že mají doma dítě, které nemůže do školky. Dostávají úkoly, ale nemusí sedět u počítače od osmi do půl páté. Je určena pouze doba, kdy musí být na telefonu.

Je tedy home office pro veřejnou správu vhodný?

Obecně asi moc není. Může se hodit na pracoviště, kde se vypracovávají smlouvy: typicky na majetkovém oddělení, kde to zaměstnanci využívají i nadále. Pořád se ale musíme dívat na to, že většina úřadu je pro styk s veřejností, takže tam musí být lidé.

Co investice? Museli jste některé projekty odkládat?

Vůbec ne, pokud nepočítáme individuální případy třeba na stavbě, kde někdo onemocněl a něco se protáhlo. V investicích nevidím vůbec problém.

