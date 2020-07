Potvrzeno. Pomoc dostanou i dohodáři – až 31 tisíc

Pomoci od státu se dočkají i lidé pracující na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP), pokud si platili sociální pojištění.

Návrh ministryně financí Aleny Schillerové (za ANO), na kterém se na konci června dohodla se zástupci Pirátů, dnes schválili senátoři. Už v první polovině července ve zrychleném řízení schválila sněmovna. V obou komorách parlamentu si návrh získal přesvědčivou většinu, dnes pro pro něj hlasovalo 65 z 69 přítomných senátorů.

Dohodáři, kteří kvůli koronavirovým omezením nemohli pracovat, mají dostat 350 korun za denza období od 12. března do 8. června. Maximální výše takzvaného kompenzačního bonusu u jednotlivce tak může dosáhnout 31 150 Kč.

O bonus už lze žádat, na webu finanční správy jsou k dispozici interaktivní formuláře. Vyplněné je lze odevzdat osobně na podatelně finančního úřadu. Lze je také poslat elektronicky přes e-mail, datovou zprávu nebo prostřednictvím aplikace elektronická podání pro finanční správu. Poslat žádost je možná i klasickou poštou.

Nárok na kompenzaci budou mít ti dohodáři, kteří se aspoň čtyři měsíce v období posledního půl roku před nouzovým stavem (konkrétně od října 2019 do konce března 2020) účastnili nemocenského pojištění jako zaměstnanec. Nemocenské pojištění je součástí sociálního pojištění.

Nemocenské pojištění se platí, pokud měsíční výdělek v případě dohod o provedení práce dosahuje aspoň 10 000 Kč a v případě dohod o pracovní činnosti aspoň 3000 Kč.

„Smyslem této vstupní podmínky je přiznat nárok na kompenzační bonus pouze těm osobám, pro které byla tato činnost významným zdrojem obživy ještě před vypuknutím krizové epidemiologické situace, přičemž o tento zdroj v důsledku této situace přišly, nebo jim byl omezen,“ vysvětlilo ministerstvo financí ve svém návrhu.

Podpora je určena jen pro ty dohodáře, kterým koronavirová krize znemožnila nebo omezila práci. Počítají se přitom překážky jak u samotného člověka tak i na straně jeho zaměstnavatele.

Kompenzaci dostanou jen ti dohodáři, kteří nemají ještě jiný zaměstnanecký poměr, ze kterého se odvádí nemocenské pojištění. Například i zaměstnanecká smlouva na zkrácený úvazek tak čerpání bonusu pro dohodáře vylučuje.

„Cílovou skupinou jsou tedy pouze osoby, pro které výdělek z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti představuje hlavní zdroj příjmů ze závislé činnosti (není ovšem vyloučeno, aby vedle toho měly příjmy z podnikání),“ uvádí ministerstvo.

Výjimku z tohoto pravidla dostali pouze pěstouni a dobrovolní pracovníci pečovatelské služby.

Naopak, kdo zároveň vedle dohody má ještě příjem jako OSVČ, může o bonus nově žádat a dostane 500 korun, což je výše kompenzačního bonusu pro OSVČ. Podnikatelé s dohodou dosud na kompenzační bonus pro OSVČ, který už funguje delší dobu, nedosáhly.

Na základě dat České správy sociálního zabezpečení ministerstvo financí odhaduje, že dohodu, ze které se platí pojištění a žádný další příjem ze zaměstnání, má přes 116 tisíc lidí. Pokud by požádali všichni, znamenalo by to dopad do veřejných rozpočtů ve výši zhruba 3,6 miliardy korun. Ministerstvo očekává, že zažádá více jak polovina lidí a státní pokladnu to vyjde na zhruba dvě miliardy korun.

Na dohodu často pracují samoživitelé, důchodci nebo studenti. Obvyklý postup, kdy opoziční návrh nejdřív odmítne, aby se jím pak pochlubila jako vlastním, u nich vláda použila už na konci dubna. Původně neměli nárok ani na ošetřovné, i s ním nakonec vláda souhlasila.

Na pirátský návrh Schillerová přistoupila výměnou za jejich slib, že nebudou bránit zrychlenému projednání státního rozpočtu.

Aktualizovali text z 29. června po definitivním schválení podpory.

Podmínkou je omezení či znemožnění činnosti, třeba ukončení spolupráce zaměstnavatelem. Práce na dohodu také musela probíhat nejméně 4 z 6 měsíců před krizí. A řešíme i problém OSVČ a společníků s.r.o. pracujících během krize na dohodu. O kompenzační bonus 500 Kč denně nepřijdou. — Alena Schillerová (@alenaschillerov) June 29, 2020