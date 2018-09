Kontrol práce načerno přibude. Kolik dělá pokuta?

Diskuze

Další příspěvky v diskuzi (9 komentářů)

12. 9. 2018 | 15:11 | HonzaV

No to určitě taky, ale uznejte, že je politicky průchodnější "zajistili jsme X miliónů na kobercových daňových kontrolách s nasazením životů atd." (co na tom, že to budou vesměs nevymahatelné částky, protože na krachujícíh...