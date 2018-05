Mateřská a rodičovská dovolená. Na co máte právo při návratu do práce?

Rodičům na mateřské a rodičovské dovolené přiznává zákoník práce určitá práva. Kdo chce být při návratu do zaměstnání při vyjednávání se šéfem pevný v kramflecích, měl by je znát. Peníze.cz přinášejí užitečný přehled pro každého, kdo řeší návrat do zaměstnání.





Na úvod krátké opáčko: peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek jsou dávky od státu, které slouží jako náhrada příjmu během čerpání mateřské a rodičovské dovolené. Mateřskou a rodičovskou dovolenou pak rodičům poskytuje přímo zaměstnavatel.

Pravidla a doba hájení

Mateřská dovolená standardně trvá 28 týdnů. Když se narodí dvojčata či vícerčata, prodlužuje se na 37 týdnů. S čerstvě narozeným dítětem může zůstat i otec dítěte (nebo manžel) maminky a čerpat rodičovskou dovolenou - zaměstnavatel mu ji musí přiznat ode dne narození dítěte.

Rodičovskou dovolenou lze poté čerpat maximálně do tří let věku dítěte. Jestli zůstanete doma až do třetích narozenin potomka, nebo se do práce vrátíte dřív, byste si měli se zaměstnavatelem dohodnout předem. Jinak bude šéf automaticky počítat s tím, že na rodičovské zůstanete maximální možnou dobu. Můžete samozřejmě zůstat doma i déle, ostatně rodičovský příspěvek se dá rozpočítat až do čtyř let věku dítěte – ale takzvaná dovolená, tedy čas, po který jsou vám v práci povinni držet místo, je prostě tříletá.

Když se v práci domluvíte na kratší rodičovské dovolené a v průběhu jejího čerpání zjistíte, že chcete zůstat doma až do konce, musí zaměstnavatel vašemu přání vyhovět. Zároveň máte právo rodičovskou dovolenou přerušit, vrátit se na čas do práce a pak zas (pokud vašemu dítěti ještě nebyly tři roky) dovolenou dočerpat.

Rodičům, kteří čerpají mateřskou nebo rodičovskou dovolenou, pak zákoník práce přiznává určité výhody. Především nemůžou dostat výpověď z pracovního poměru. Výjimkou jsou zaměstnanci, kteří pracují na základě smlouvy na dobu určitou. V jejich případě ochranná lhůta platí pouze do doby, než smlouva doběhne.

Těhotenství Výpověď z pracovního poměru pro nadbytečnost nebo jiných organizačních důvodů nesmí žena dostat ani v průběhu těhotenství. Výpověď přichází v úvahu, jen pokud zvlášť hrubě poruší pracovní povinnosti nebo se podnik nebo jeho část zruší. Pokud žena otěhotní během výpovědní doby, lhůta se stopne a doběhne teprve po konci mateřské nebo rodičovské dovolené.

Návrat hned po mateřské

Pokud máte smlouvu na dobu neurčitou, bude váš pracovní poměr trvat i v momentě, kdy se rozhodnete do práce vrátit. Jestli půjde o návrat na původní místo, ale záleží na několika okolnostech. Na původní pozici vás musí zaměstnavatel zařadit, jen pokud nastupujete ihned po dočerpání mateřské dovolené. Jinak řečeno: pouze pokud se vrátíte po osmadvaceti týdnech (37 týdnech při narození dvojčat či vícerčat) od nástupu na mateřskou. Obdobný nárok mají tatínci, kteří se vrátí po konci rodičovské dovolené, pokud ji čerpali v rozsahu doby, v jakém smí žena čerpat mateřskou dovolenou.

Jestliže během této doby dojde ke zrušení vašeho pracovního místa, má zaměstnavatel povinnost zařadit vás na pozici odpovídající vaší pracovní smlouvě. V praxi může jít například o podobné pracovní místo na jiném oddělení.

Když skončí rodičovská

Kdo se bude do zaměstnání vracet později, s původní židlí počítat nemůže. Zaměstnavatel pro něj ale musí najít jiné místo, které bude opět odpovídat jeho pracovní smlouvě. To znamená, že pokud jste před nástupem na mateřskou a rodičovskou dovolenou pracovali například na administrativní pozici, nesmí vám nabídnout práci ve výrobě.

Bez vašeho souhlasu zaměstnavatel nesmí měnit ani dobu trvání smlouvy – z neurčité na určitou, nebo snižovat pracovní úvazek. Pokud tedy máte podle smlouvy odpracovat 40 hodin týdně, nemůže vám práci rozvrhnout pouze na 20 hodin týdně. Zároveň máte nárok na mzdu uvedenou ve smlouvě. V opačném případě můžete šéfa vyzvat k doplacení rozdílu.

Pokud zaměstnavatel pozici, která bude odpovídat vaší pracovní smlouvě, nemá a společně se nedohodnete na změně smlouvy, měli byste dostat náhradu mzdy ve výši předchozího průměrného výdělku.

Výpověď pak přichází v úvahu, jen pokud pracovní pozice během vaší rodičovské dovolené skutečně zanikla. Tedy například za předpokladu, že veškerou administrativní činnost bude zajišťovat externí firma. V takovém případě ale máte nárok na odstupné.

Jestliže se zaměstnavatel snaží vaše práva krátit, můžete si stěžovat na oblastním inspektorátu práce. Úřad věc prověří, a pokud uzná pochybení, udělí zaměstnavateli pokutu. Zaměstnavatele může také zažalovat.

Zkrácený úvazek Šéf vás do zkráceného úvazku nutit nesmí, sami o něj ale požádat můžete. Jestliže pečujete o dítě mladší patnácti let a zaměstnavateli ve zkráceném úvazku nebrání vážné provozní důvody, měl by vám vyjít vstříc. Zároveň platí, že pokud pečujete o dítě mladší než jeden rok, nesmí vám zaměstnavatel nařizovat práci přesčas. Práce přesčas. Kdy musíte jít a kolik za to

Další dítě nebo delší volno

V praxi může dojít k tomu, že ještě během čerpání rodičovské dovolené znovu otěhotníte. Pokud mateřská plynule naváže na rodičovskou, doba hájení pokračuje a zaměstnavatel musí místo držet až do tří let dalšího potomka.

Jestliže je mezi ukončením rodičovské dovolené a nástupem na mateřskou (maximálně osm týdnů před očekávaným termínem porodu) několik měsíců, můžete šéfa požádat o neplacené volno. Povinnost vyhovět vám sice nemá, v praxi ale může jít o výhodnější řešení, než vám hledat práci na několik měsíců. Další varianta: domluvte se s lékařem na pracovní neschopnosti. Než nastoupíte na mateřskou, budete každý měsíc dostávat nemocenskou.

Jak se to má s druhým dítětem a peněžitou pomocí v mateřství poradíme v článku:

O neplacené volno můžete žádat, i pokud jsou vaší ratolesti víc jak tři roky a vy chcete zůstat i nadále doma. Zaměstnavatel ale musí vyhovět, jen pokud nemůžete pro dítě sehnat školku. Další možností je dát v práci výpověď a stát se rodičem na plný úvazek.

Pozor! Na pracák spěchejte, jinak dostanete málo Teorie je věc jedna, v praxi se často stává, že se matka po rodičovské na původní místo už prostě nevrátí, nebo vrátí, ale pracovní poměr nemá dlouhého trvání – sama ho ukončí nebo je odejita. V takovém případě je třeba jednat rychle, jinak přijdete o peníze. Pokud jste byli před posledním zaměstnáním na rodičovské a nepřihlásíte se úřadu práce do tří dnů od skončení pracovního poměru, jako poslední zaměstnání se započítá péče o dítě do čtyř let. Když se přihlásíte do tří dnů, evidence na úřadu práce přímo naváže na zaměstnání a podpora se vypočítá z průměrné mzdy, jakou jste v práci měli. U lidí, kteří třídenní lhůtu propásnou, se bere za to, že dobu bezprostředně před zařazením do evidence strávili opět péčí o dítě, tedy náhradní dobou zaměstnání. Podpora se pak počítá z průměrné mzdy v národním hospodářství a dosáhne jen přibližně tří tisíc měsíčně. Kalkulačka podpory v nezaměstnanosti