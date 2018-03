Když vám prodají zaměstnavatele, může vám to dát křídla

Když práva a povinnosti zaměstnavatele přecházejí na jinou firmu, zaměstnanec tomu nemůže zabránit. Pokud ale chce, může v zaměstnání velmi rychle skončit, bez ohledu na výpovědní lhůtu. Jinak – když mu nový zaměstnavatel vyhovuje – nemusí si se změnami „nahoře“ vůbec dělat hlavu, jeho pracovní smlouva platí dál. A jestliže se rozhodne dát novému zaměstnavateli šanci, ale pak se mu pod ním nelíbí, může zabojovat o odstupné – i když výpověď podá sám.

K přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů může podle zákoníku práce dojít například při prodeji podniku nebo jeho části, při nájmu podniku nebo jeho části, při prodeji podniku ve veřejné dražbě a z dalších zákonných důvodů. Změny vás nesmí zastihnout jako blesk z čistého nebe – 30 dnů dopředu vás musí dosavadní a nastávající zaměstnavatel informovat o jejich detailech, jako je datum a důvody převodu, právní, ekonomické a sociální důsledky převodu pro zaměstnance a připravovaná opatření vůči nim. Informace mají jít buď přes odbory nebo radu zaměstnanců, nebo – pokud nic takového ve firmě nemáte – přímo k vám.

Hledej práci! Nečekejte , že práce přijde za vámi! Sháníte práci? Zkuste se rozhlédnout u nás. Nabídky práce ze všech úřadů práce a předních pracovních portálů na jednom místě! Nabídky práce na Peníze.cz

Výhody dojednané odboráři platí. Ne navždy

Když vaši firmu nebo její část přebírá nový zaměstnavatel, přecházejí na něj podle zákoníku práce v plném rozsahu i všechna práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Jde nejenom o individuální práva a povinnosti, jak plynou z pracovních smluv jednotlivých zaměstnanců, ale i o kolektivní smlouvu, kterou vyjednaly odbory u dosavadního zaměstnavatele. Pozor ovšem – výhody z kolektivní smlouvy, tedy různé bonusy, benefity, nárok na vyšší odstupné a podobně, platí nejdéle do konce roku následujícího po převodu k novému zaměstnavateli, pak – nebo spíš mezitím – je odbory musí zkusit dojednat znovu.

Při přechodu pod nového zaměstnavatele není nutné ukončovat pracovní poměr se zaměstnavatelem dosavadním a uzavírat novou pracovní smlouvu. Samozřejmě je možný i takový postup, že se zaměstnanec se starým zaměstnavatelem na rozvázání pracovního poměru dohodne a zároveň podepíše pracovní smlouvu s novým. Pokud pro vás ale z nové smlouvy neplynou nějaké nové výhody, není k tomu asi důvod. Pokud byste se přesto k takovému kroku odhodlali, dobře si ohlídejte, aby pro vás nová smlouva nebyla nevýhodná. Například abyste znovu nepřistupovali na zkušební dobu, pokud o ni z nějakého důvodu nestojíte. Pak by se vás, bez ohledu na to, že jste třeba dlouholetý zaměstnanec, mohl nový zaměstnavatel zbavit ze dne na den. Z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. A samozřejmě bez nároku na odstupné.

Když se vám nová firma nelíbí

Když se vám převedení podniku nebo provozu, kde pracujete, pod nového zaměstnavatele nelíbí, nenaděláte s tím nic. Máte ale možnost sebrat se a jít. Což nakonec nemusí být špatně. Odejít můžete velmi rychle, v takovémhle případě nemusíte dbát na zákonnou ani smluvně sjednanou výpovědní dobu. Když dáte výpověď proto, že byste měli být i s podnikem nebo jeho částí převedeni pod jiného zaměstnavatele, zákoník práce k tomu říká, že pracovní poměr končí nejpozději den před tím, než se převod stane skutečností. Když tedy dáte výpověď třeba jen týden před převodem, máte výpovědní dobu týden. Pokud se rozhodnete skončit poslední den, můžete si sbalit hned. Má to ale i – nikoli nezanedbatelnou – nevýhodu. Pokud nemáte novou práci a budete se chtít zapsat jako uchazeč o zaměstnání na pracovním úřadě, pracák vaši výpověď posoudí jako rozvázání pracovního poměru bez vážného důvodu. To znamená, že budete brát nižší podporu v nezaměstnanosti. Jaká by byla, to vám vmžiku spočte kalkulačka podpory v nezaměstnanosti:

Výpočet podpory v nezaměstnanosti 2018 Výpověď dal: zaměstnavatel zaměstnanec dohodou dohodou - vazne duvody vyprseni casove omezene smlouvy Zákonný nárok na odstupné ve výši: platů Věk: let Průměrná čistá mzda: Kč

Výpověď až po převodu: zabojujte o odstupné

Můžete si ale taky říct, že za pokus nic nedáte… Výpověď můžete podat až po převodu. Pak sice už musíte dodržet normální výpovědní lhůtu, když ale výpověď podáte včas, můžete zabojovat o odstupné a dostat ho, i kdyby vám ho zaměstnavatel nechtěl dát. (Jinak máte nárok na odstupné, jen když vám výpověď – z organizačních nebo zdravotních důvodů – dává zaměstnavatel nebo když s ním ze stejného důvodu uzavíráte dohodu o skončení pracovního poměru.) Pokud podáte výpověď nebo pracovní poměr ukončíte dohodou do dvou měsíců od data převodu společnosti, můžete se podle zákoníku práce u soudu domáhat určení, že k rozvázání pracovního poměru došlo kvůli tomu, že se v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů podstatně zhoršily vaše pracovní podmínky. Když to prokážete před soudem, ten zaměstnavateli uloží, aby vám odstupné vyplatil.