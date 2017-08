Letní brigádu najdete rychleji. Nabídek ale ubylo

Co byste dnes označila za typickou letní studentskou brigádu? V době mých středoškolských studií to bylo sbírání ovoce na Moravě, práce za pokladnou v supermarketu…

Už zhruba posledních pět let vidím, že se zvyšuje počet administrativních míst a kvalita brigádnických pozic spíše roste. Samozřejmě pokud se budeme bavit čistě o brigádách pro středoškoláky, tak jde pořád o málo kvalifikované práce. Ale obecně se mi úroveň brigád zdá lepší. Máme tu obrovskou spoustu servisních center nebo call center, která zaměstnávají stovky a stovky lidí. To jsou obrovské firmy, kde se brigáda pro studenty najde poměrně snadno. A podobné možnosti zde dříve nebyly nebo velmi málo.

Už jste zmínila, že je nějaký rozdíl v brigádě pro středoškoláky a vysokoškoláky. Můžeme tedy zobecnit, že mladší brigádníci pracují právě spíše na horších pozicích, často manuálně?

Například v supermarketech, v řetězcích rychlého občerstvení. To jsou práce pro lidi, kterým třeba ještě nebylo osmnáct a kde na sebe zaměstnavatel nemůže vzít takové riziko, že by se něco stalo. Je to všeobecné pravidlo, že středoškolští studenti vykonávají spíše jednodušší, skoro nekvalifikované práce. Ale u vysokoškoláků nastal hodně posun ke kvalifikovanějším pozicím, ať už v administrativě nebo oboru, kterému se student věnuje.

Napadá vás nějaká brigáda, která byla před těmi deseti patnácti lety typická, a dnes už na ni prakticky nenarazíme?

Výrazně ubylo brigád v zemědělství, ale to je spíše proto, že mladí lidé o ně nemají zájem. Dřív se jezdívalo hromadně na chmel, potom na brambory… Dnes se to dělá z naprosté většiny individuálně. Nevím, o žádném případě, kde by se to dělalo organizovaně.

Brigád ubylo

Jak je to nyní s nabídkou brigád? Je v Česku více volných míst, nebo brigádníků?

Ještě pořád převažuje počet zájemců, ale jsou stále vybíravější. Mladí se, i díky tomu, jak dnes žijí ve virtuálním světě a jsou flexibilní, hodně zajímají o to, jaké mají možnosti, i pokud jde o práci, a jsou aktivnější.

A pokud jde o volná místa, tak bych si troufla říct, že se krátkodobé brigády méně a méně organizují pomocí klasických inzerátů. Sociální sítě odstartovaly velkou změnu ve způsobu obsazování pracovních pozic obecně. Před pěti lety bych vám řekla, že Facebook není nic, co by nás zajímalo, ale dnes je to naprosto jinak.

Znamená to, že firma napíše na svůj facebook Potřebujeme lidi, ale na jejím webu nebo na pracovních portálech se už tato nabídka často vůbec neobjeví?

Přesně tak. Obecně bych tedy řekla, že se brigády jednak hodně individualizovaly, celkově jich je méně a nabídka se přesouvá i ke zmíněným administrativním pozicím.

Ve kterých odvětvích se takto sociální sítě typicky využívají?

Nejčastější to bývá u jednorázových krátkodobých brigád, jako je manuální nebo administrativní výpomoc v malé firmě, nebo také u hostesek a promotérů.

Zmínila jste, že je brigád méně. Máte tím na mysli absolutní nabídku?

Pokud se bavíme o letních brigádách, těch je na trhu rozhodně méně. Když se podívám na práce pro studenty jako takové, tak výrazně přibylo různých flexibilních nebo ad hoc úvazků. Ale letních brigád ne.

Anketa Chodili jste o prázdniny vydělat na brigádu? Ne, žádné nebyly Ne, nebyly za to dobré peníze Ne, peněz mi nebylo třeba, volno mi bylo milejší Párkrát nějaká ta brigáda byla Každé léto

A čím to podle vás je? Firmy hledají lidi celoročně, takže už nevypisují tolik vyloženě sezónních přivýdělků?

Víte, jak teď vypadá trh práce – čtyři procenta nezaměstnanosti, což je pro firmy velká katastrofa. Takže si dávají velký pozor na to, jestli se jim vyplatí někoho složitě najímat jen na léto. Pokud nejde o skutečně jednoduché práce, vždycky musíte do toho člověka nějak investovat, někdo se mu musí věnovat... Dnes už většinou mají flexibilní lidi po celý rok, tak si je naplánují i na letní období a mnohem méně masově nabírají letní brigádníky.

Když to shrnu, ekonomické oživení a s ním spojený nedostatek zaměstnanců paradoxně zhoršily nabídku pro mladé, kteří si chtějí přivydělat jen v létě.

Naprosto přesně. Možnosti jsou dnes sice variabilnější, ale v zásadě to studenty stojí mnohem víc úsilí něco najít.

Takže na tom vlastně nejsou nijak výrazně lépe než třeba před deseti lety.

To bych si dovolila oponovat, myslím si, že jsou. Protože dnes mají přístup k mnohem více informacím, stačí jim chvíli googlovat. Z tohoto pohledu to mají snazší.

Kde ještě seženete přivýdělek

Jak letos ovlivňuje nabídku brigád počasí?

My to neměříme, ale řekla bych, že tradičně se projevuje v zemědělství a v turismu, tedy například v restauracích a hotelnictví. Pokud je hezky a otevřou se zahrádky, tak je potřeba zhruba o 30 procent víc zaměstnanců než běžně. Zde to ale zase skutečně funguje tak, že se nabídky mnohem víc rozšiřují různými neformálními kanály jako Doporuč kamarádovi nebo Neznáte někoho?

Je teď vzhledem ke všem trendům, které jste zmínila, ještě možné sehnat brigádu na léto? Pokud si student vzpomněl, že by si během posledních týdnů prázdnin potřeboval přivydělat.

Určitě, ale jak jsem říkala, vyžaduje to mnohem větší úsilí. A myslím si, že jediná šance, kde něco podobného najít, je ve větších městech, protože nepředpokládám, že by malé a střední firmy v regionech na začátku srpna ještě nevěděly, jak dotáhnou sezónu. Na malých městech jsou obecně omezenější možnosti. Brigádu bych ale jednoznačně doporučila hledat s předstihem, a tím myslím třeba květen, protože hezká, zajímavá a dobře placená místa jsou prostě hned pryč.

Výjimkou jsou ty nekvalifikované brigády, kde mnohdy hledají pomocníky z týdne na týden.

Když jsem před nějakými dvanácti lety hledala brigádu na maloměstě, tak platilo, že bez toho, aby člověk někoho v dané továrně nebo firmě znal, se tam prakticky neměl šanci dostat.

Tak to v menších městech platí pořád a vždycky bude. Tak funguje celý trh práce, většina pozic je obsazována na základě doporučení, což se logicky odráží i v brigádách. Takže nejefektivnější je napsat na facebook status Hledám brigádu, nevíte o něčem? Pokud tedy nemám jen pět přátel.

Jaroslava Rezlerová Vystudovala český a francouzský jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, na univerzitě v Lille ve Francii a na Vysoké škole ekonomické v Praze získala titul DESS, což je francouzská obdoba MBA. Působila ve společnosti Michelin Česká republika, kde zodpovídala za marketing a lidské zdroje, na přelomu tisíciletí také pomáhala při zakládání a rozvoji Francouzsko-české obchodní komory. Založila Asociaci poskytovatelů personálních služeb, která sdružuje největší personální a pracovní agentury v ČR, a v současnosti je i její prezidentkou. Zároveň je členkou představenstva profesní neziskové organizace People Management Forum. Generální ředitelkou ManpowerGroup Česká republika je od poloviny roku 2001, od října 2007 zodpovídá za aktivity Manpower na Slovensku

Výdělky dál porostou

Přestože se mzdy brigádníků v posledních letech zvýšily, stále panují rozdíly mezi výdělky v Praze a v ostatních krajích, někdy jde i o dvojnásobek. U kterých pozic to tak typicky je?

Myslím si, že to platí plošně. Ono se to hlavně řídí tím, o jakého zaměstnavatele jde. Pokud jsou to menší nebo střední firmy, třeba do padesáti nebo sta lidí, a potřebují někoho na pár týdnů v létě, aby se jim nezastavil provoz, tak mají jednoduše méně možností. Zároveň budou ty rozdíly menší u celorepublikových firem, například u obchodních řetězců, než když třeba porovnáme malou regionální firmu a společnost, která působí pouze v Praze.

Jak už bylo řečeno, v uplynulých letech se odměny brigádníků poměrně dost zvýšily. Čekáte, že porostou i v roce 2018?

Myslím si, že příští rok bude ještě růst pokračovat, nevypadá to, že by ekonomika klesla a že by se oživení na trhu práce zastavilo.

O kolik procent by se mzdy brigádníků mohly zvýšit?

Přestože je celorepublikový průměr růstu mezd necelých pět procent, u nekvalifikovaných a brigádnických pozic rostou mzdy nejrychleji. Očekávám, že i příští rok budou odměny brigádníků růst o pět až deset procent podle typu a atraktivity práce.

Bavily jsme se o tom, jak se změnily brigády za posledních deset, patnáct let. Co můžeme čekat do budoucna?

Zdá se mi, že letní brigáda bude více a více záležitostí pro středoškoláky. Lidé z vysokoškolského prostředí, kromě studentů z vysoce specializovaných oborů, chodí stále častěji někam pomáhat celoročně a flexibilně, mnohdy navíc v oblasti, kterou studují, a v létě jsou tam třeba už jen delší dobu. Ale letní brigáda v tom pravém smyslu, tedy časově ohraničená práce ve firmě, kam už nikdy nepřijdete, nanejvýš ještě příští léto, pro vysokoškoláky spíše vymizí. Vždycky budou ale nějaké možnosti přivýdělku v zemědělství, ve výrobních firmách, v gastronomii nebo supermarketech, ale to jsou oblasti, které jsou pro dnešní generaci mileniálů nejméně oblíbené.