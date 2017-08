Prázdninový přivýdělek? Brigádu jde najít i v půlce léta

Díky oživení české ekonomiky nejdou v posledních letech nahoru jen mzdy. Stejně se zvyšují odměny za brigády, včetně těch letních pro studenty. Podle zástupců firem a agentur, které tyto krátkodobé přivýdělky zprostředkovávají, se hodinová odměna zvýšila o zhruba 30 korun. Aktuálně se výdělek pohybuje nejčastěji mezi 100 až 130 korunami za hodinu.

„Poslední dva roky vidíme nárůst jak mezd, tak množství nabízených brigádnických pozic. Souvisí to s nízkou nezaměstnaností, která jednak tlačí cenu práce nahoru a jednak nutí firmy nabízet brigádníkům pozice, které by dříve obsazovaly trvalými pracovními poměry, ale na které nedokážou získat dostatek zaměstnanců,“ popisuje současný stav ředitel agentury McRoy Tomáš Surka.

Růst odměn se podle expertů týká naprosté většiny brigád, bez ohledu na typ práce. Například v nabídkách na serveru Nabrigadu.cz vzrostly odměny v průměru ze 70 až 90 korun v roce 2013 na letošních 100 až 120 korun za hodinu.

Růst průměrné hodinové mzdy u nabídek na serveru Nabrigadu.cz:

Rok Odměna 2013 70–90 Kč/hod 2015 80–100 Kč/hod 2017 100–120 Kč/hod

Hodinové výdělky se pochopitelně liší kraj od kraje. V Praze si brigádník podle údajů agentury Grafton Recruitment vydělá nejčastěji 100 až 120 korun za hodinu, na Ostravsku 80 až 110 korun a na Zlínsku 75 až 100 korun. Tabulka pro orientaci ukazuje, v jakém rozmezí se podle největšího portálu Jobs.cz pohybují výdělky brigádníků, kteří pracují za pokladnou.

Výdělky prodavačů a prodavaček podle krajů:

Kraj Výdělek k 15. 7. (Kč/hod) Hl. m. Praha 95–150 Středočeský 80–132 Plzeňský 99–115 Jihočeský 97–121 Karlovarský 90–100 Ústecký 90–115 Liberecký 115–130 Královéhradecký 90–110 Pardubický 110–120 Vysočina 100 Jihomoravský 80–115 Olomoucký 66–115 Zlínský 66–115 Moravskoslezský 66–115 Pozn.: Data pocházejí pouze z inzerátů, které uvádějí informaci o mzdě

„Lidí je na trhu obecně nedostatek, takže šanci k sehnání zajímavé brigády má letos opravdu kdokoliv. Jen v případě mladistvých je ochota zaměstnavatelů přijmout je vzhledem k omezením spojeným s jejich práci o něco nižší,“ dodává Tomáš Ervín Dombrovský, analytik společnosti LMC, která provozuje stránky Jobs.cz a Práce.cz. Podle zákoníku práce nesmějí brigádnici do 18 let pracovat v noci nebo přesčas ani dostávat nepřiměřeně náročné úkoly, při kterých se můžou zranit nebo ohrozit bezpečnost ostatních.

O koho je zájem

V nabídce brigád pro studenty najdeme především práci v call centru, na recepci, v administrativě, v pohostinství, pomoc ve skladu nebo ve výrobě. Jaká místa nabízí letos nejčastěji například agentura ManpowerGroup, ukazuje tabulka. Kromě toho firmy, které zprostředkovávají brigády, ve své „top 10“ zmiňují i práci v obchodě, dále úklid, pomoc v zemědělství, programování a analýzu dat.

Deset nejčastěji nabízených brigád pro studenty v roce 2017

Pozice Průměrný výdělek Manuální práce ve výrobě 120 Kč/hod Pomocné práce ve stavebnictví 110 Kč/hod Manipulant ve skladu 120 Kč/hod Obsluha v gastronomii 100 Kč/hod Administrativní výpomoc 100 Kč/hod Operátor call centra 135 Kč/hod Pokladní a doplňování zboží v supermarketu 90 Kč/hod Výpomoc v zemědělství 90 Kč/hod Programátor 20 Kč/hod Hostesky pro reklamní akce 130 Kč/hod Zdroj: Manpower

Potvrzuje to i naše vlastní srovnání nabídek brigád na Jobs.cz. Do průzkumu jsme zařadili inzeráty, které vyšly mezi 6. a 8. červencem nebo měly v nejbližších třech dnech vypršet, celkově šlo o 447 pozic. Z těch jsme vyloučili všechny, ve kterých firmy požadovaly speciální kvalifikaci (například vystudovanou polštinu nebo certifikát strážného), několik let praxe v oboru a specifické vybavení jako vlastní vůz. Dá se předpokládat, že ničím podobným většina studentů, kteří hledají brigádu na léto, nedisponuje. Zároveň jsme podrobněji zkoumali jen inzeráty, ve kterých byla uvedena informace o mzdě. To splňovalo pouze 175 nabídek.

Anketa Chodili jste o prázdniny vydělat na brigádu? Ne, žádné nebyly Ne, nebyly za to dobré peníze Ne, peněz mi nebylo třeba, volno mi bylo milejší Párkrát nějaká ta brigáda byla Každé léto

Mezi nimi se nejčastěji objevovala práce v obchodě – prodavači a prodavačky (26 pozic), obsluha (7 pozic) nebo asistenti (7 pozic). Nabídek na brigádu v administrativě bylo celkem dvanáct, posilu do skladu shánělo sedm firem, totéž v případě výroby. Relativně často potřebovali inzerenti i někoho na úklid (12 nabídek – jednalo se hlavně o úklid v supermarketech Lidl nebo úklid bytů a rodinných domů), do call centra (11 nabídek) a na roznos letáků (8 nabídek).

Nejlépe byla z těchto 175 brigád placená práce lektora angličtiny pro výukové centrum Helen Doron English v Brně (při „dostatečném“ počtu dětí v hodině až 480 korun za hodinu, minimální základ činil 180 Kč/hod) a manažera prodeje ve společnosti APsystem v Praze (300 Kč/hod). Na opačném konci žebříčku byla naopak práce prodavačky v Ústeckém kraji (65 Kč/hod), číšníka nebo servírky v Jihomoravském kraji a pomocné síly v kuchyni v Praze (v obou případech 70 Kč/hod).

Nabídek je dost, informací méně

Největší nabídka brigád je v Česku ne příliš překvapivě u pozic, které jsou méně atraktivní – ať už kvůli jejich náročnosti nebo menšímu výdělku. Sem patří hlavně manuální práce ve výrobě nebo ve skladu. Důvodem, proč některá místa zůstávají neobsazená, ale může být i rostoucí nabídka stáží, za které studenti dostávají zaplaceno. Pokud lze získat zkušenost přímo v oboru, dají tomu logicky přednost před nekvalifikovanou fyzickou prací. „Motivace pro brigádu na dělnické pozici je proto čím dál menší,“ shrnuje mluvčí Grafton Recruitment Jitka Součková.

Zároveň navíc platí, že pokud se student rozhodne najít krátkodobý prázdninový přivýdělek na pracovních portálech, nebude to úplně jednoduché. Ne kvůli kvantitě – nabídka brigád je vysoká. Například 15. července bylo v nabídce Jobs.cz celkově 1658, na stránkách Nabrigadu.cz 880 a na webu ManpowerGroup 40 brigád. „Brigády na léto firmy obsazovaly intenzivně už během května a června – jen přes Jobs.cz se za tyto měsíce protočilo skoro 20 tisíc brigádnických pozic. Ale i v červenci firmy vystaví inzeráty na dalších odhadem osm tisíc brigádnických pozic, podobné to bude v srpnu,“ dodává Dombrovský.

Spíše je složité se v těchto inzerátech vyznat a najít něco, co je skutečně vhodné pro mladého člověka, který mnohdy může pracovat jen do konce srpna či září, než mu zase začne škola. Pokud se podíváme na 175 nabídek, které Peníze.cz podrobněji analyzovaly, v 39 procentech v nich vůbec nebylo uvedeno, na jak dlouho daný podnik brigádníka hledá. Jen u necelé čtvrtiny těchto brigád stálo, že je to brigáda na maximálně tři měsíce, jinak šlo alespoň podle inzerátů o dlouhodobější pozice. Stejně tak běžně nebylo jasné, jestli jde o práci na plný úvazek, tedy zhruba 40 hodin týdně, pouze o některé dny v týdnu nebo jestli bude mít uchazeč nějakou časovou flexibilitu.