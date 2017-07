Práce, brigáda nebo podnikání při studiu: Jak na odvody a daně

Kdy je pro studenta podnikání vedlejší činnost

Aby bylo podnikání při studiu považováno za vedlejší činnost, musí student spadat do kategorie nezaopatřeného dítěte, které se soustavně připravuje na budoucí povolání. V praxi to znamená, že ještě nedosáhl 26 let a studujete na vysoké nebo střední škole (včetně konzervatoře a učilišť). Při studiu na vysoké škole nezáleží, jestli studujete prezenčně, dálkově či kombinovaně.