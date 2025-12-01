Peníze.cz
Penzijní společnost ČSOB má nového šéfa a členku představenstva

pk | rubrika: Aktuality | 1. 12. 2025

Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva ČSOB Penzijní společnosti je od prosince Aleš Zíb. Ve funkci vystřídá Marcelu Suchánkovou, která přechází do vedení společnosti KBC Group Services.

Aleš Zíb ČSOBFoto: ČSOB

Aleš Zíb

Aleš Zíb působí v ČSOB Penzijní společnosti od roku 2017 jako člen představenstva zodpovědný za oblast investic, financí a řízení rizik. Dlouhodobě se věnuje oblasti investování a profesionální správy portfolií. Ve skupině ČSOB působil na pozicích CIO a CFO v ČSOB Asset Managementu, ve financích ČSOB a strategických projektech ČSOB. Vystudoval jaderné inženýrství na ČVUT a finance na Vysoké škole ekonomické v Praze, svou kariéru zahájil v akademickém prostředí v oblasti jaderného výzkumu.

„V oblasti zajištění na stáří nás v dalších letech čekají velké výzvy, možná včetně další výrazné změny systému penzijního spoření, a věřím, že s Alešem v čele naší penzijní společnosti je výborně zvládneme,“ říká Richard Podpiera, generální ředitel Patria Finance, který je od prosince v oblasti Skupinových investic ČSOB odpovědný také za ČSOB Penzijní společnost.

Novou členkou představenstva ČSOB Penzijní společnosti je od prosince Petra Hlávková. Ve skupině ČSOB působí od roku 2011. Postupně zastávala různé pozice v investičním segmentu – mimo jiné působila jako produktová manažerka penzijních produktů a jednorázového investičního životního pojištění. Podílela se na uvedení ČSOB Dlouhodobého investičního produktu na trh. Později se stala vedoucí týmu útvaru Procesní řízení a rozvoj ve Skupinovém centru pro investice, kde byla zodpovědná za koordinaci projektů a rozvoj digitálních kanálů.

Petra Hlávková ČSOBFoto: ČSOB

Petra Hlávková

Od letošního července je Petra Hlávková ředitelkou obchodu a marketingu Penzijní společnosti ČSOB – v představenstvu převezme zodpovědnost za stejné agendy. Vystudovala podnikovou ekonomii a marketing na Vysoké škole ekonomické v Praze, profesní zkušenosti pak získávala v Komerční bance.

„Jejím hlavním úkolem bude plná integrace penzijka do investičních řešení skupiny, pokračující digitalizace všech hlavních klientských interakcí, konkurenceschopný produkt a srozumitelná klientská komunikace,“ dodává Richard Podpiera.

Oblíbená témata

ČSOB Penzijní společnost, penzijní společnosti, personální změny

