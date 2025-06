S výběrem penzijního spoření to není jen tak. Má řadu podmínek, které když nesplníte, můžete o část úspor přijít a ještě platit daně. Navíc si na jeho výplatu dost dlouho počkáte. Zjistěte, jak postupovat, na co si dát pozor a kdy vám jednotlivé společnosti mnohaleté úspory pošlou.

Na penzi si v Česku spoří skoro čtyři miliony lidí. Z toho přes dva miliony na doplňkové penzijní spoření (DPS) a přes 1,9 milionu na staré penzijní připojištění (PP). Stát na oba produkty přispívá, a to 20 procent z výše úložky střadatele, která musí být nejméně 500 korun. Maximální státní příspěvek je v současnosti 340 korun měsíčně. Tuto částku klienti získají, když spoří 1700 korun měsíčně.

Právě proto, že se na spoření podílí i stát, diktuje si určité podmínky, které musí být splněné při výběru úspor. Aby bylo možné penzijní spoření – ať už PP nebo DPS – vybrat, musí mít klient odspořeno alespoň pět let, tedy 60 měsíčních úložek a musí dosáhnout věku 60 let. Obě podmínky musí být splněny.

U smluv uzavřených po lednu 2024 platí vedle věkového limitu dokonce doba 10 let (120 úložek) povinného spoření. To proto, aby lidé skutečně využívali tento produkt jako dlouhodobý spořicí nástroj na důchod, nikoliv na krátkodobé spoření.

Co když potřebuji peníze dřív?

Samozřejmě pokud se dostanou lidé do „úzkých“ a potřebují peníze hned, můžou si je vybrat, ale nejdříve po 24 měsících spoření. A musí počítat s tím, že přijdou o část úspor. V tomto případě se jim totiž státní podpora za celou dobu spoření odečte a vrátí zpět státu. Navíc budou muset klienti zaplatit daň ve výši 15 procent z výnosů a také z příspěvků zaměstnavatele, pokud na penzijko přispívá.

„Pokud klient ukončí penzijní spoření před dosažením věku 60 let nebo před splněním minimální doby spoření, tedy 5 nebo 10 let, dojde k takzvanému předčasnému ukončení smlouvy. V takovém případě mu nebudou vyplaceny státní příspěvky a výnosy z nich. Příspěvky zaměstnavatele budou zdaněny 15% srážkovou daní. Pokud klient v minulosti uplatňoval daňové odpočty, bude muset v daňovém přiznání vést součet těchto odpočtů za posledních 10 let jako ostatní příjmy a zdanit je,“ upozorňuje Jana Zelinková, generální ředitelka Generali penzijní společnosti.

Nabízí modelový příklad: Klient si měsíčně spořil 1000 korun po dobu 20 let, kdy získal státní příspěvek kolem 50 tisíc korun (výše příspěvku se za tu dobu měnila). Ztráta při předčasném ukončení smlouvy tak bude 50 000 Kč + výnosy z nich. Pokud bude zaměstnavatel tomuto klientovi navíc poskytovat příspěvek v měsíční výši 500 Kč po dobu 10 let, bude na smlouvě evidováno 60 000 Kč + výnosy z nich. Při předčasném ukončení smlouvy bude ztráta v podobě daně z příspěvku zaměstnavatele ve výši 9000 Kč + 15% daň z výnosů.

U výplaty peněz ze smluv uzavřených do konce roku 2023 se klienti nemusí o nic starat – penzijní společnost klientovi rovnou státní příspěvek odečte z naspořených peněz a také mu srazí 15% daň z výnosů a příspěvků zaměstnavatele. Klient tak už nemusí tyto příjmy uvádět v daňovém přiznání.

U smluv uzavřených od 1. ledna 2024 platí nová pravidla, kdy daň z příspěvků zaměstnavatele za posledních 10 let odvádí účastník sám prostřednictvím daňového přiznání. „Klientovi v takovém případě poskytneme potřebné podklady pro správné vyplnění daňového přiznání,“ uvádí Zelinková z Generali. Obdobně postupují i další penzijní společnosti.

Jednorázová výplata

Klient, který splní obě základní podmínky, tedy věk 60 let a spoření minimálně 5 let (u nových smluv 10 let), si mohou penzijní spoření vybrat dvěma způsoby. Buď zvolí jednorázovou výplatu naspořených peněz, kdy ale opět musí počítat s určitým krácením, nebo zvolí výplatu penzijka formou pravidelné renty. Právě tato varianta je nejvýhodnější. Přesto ale podle vyjádření všech devíti penzijních společností pro web Peníze.cz si většina střadatelů zvolí právě jednorázovou výplatu.

Penzijní společnosti vyplatí u jednorázové výplaty všechny naspoření prostředky včetně státní podpory. Nicméně danění se klienti nevyhnou. U smluv uzavřených do konce roku 2023 dostanou rovnou peníze krácené o 15% daň z výnosů a 15% daň z příspěvku zaměstnavatele. U nových smluv platných od ledna 2024 se daň z příspěvků od zaměstnavatele už neplatí, krátí se tak jen výnosy.

Penzijní společnosti poskytnou klientovi podrobný výpis, ve kterém budou uvedeny jednotlivé složky výplaty, včetně výnosů a příspěvků zaměstnavatele.

V žádosti o výplatu je nutné uvést způsob doručení peněz, ideálně číslo bankovního účtu. „Klienti by se měli pokud možno vyhnout výplatě naspořených peněz složenkou – jsou s tím spojeny poplatky poště. Doporučujeme výplatu na účet, třeba i kvůli rychlosti a bezpečí,“ říká Patricie Strnadová z České spořitelny penzijní společnosti.

Nejvýhodnější je renta

U renty, kdy si lidé nenechají vyplatit peníze najednou, ale nechávají si je posílat každý měsíc po určitou dobu, platí dvě varianty. Buď si zvolí výplatu kratší než deset let, ovšem minimálně tři roky. V takovém případě penzijní společnost strhne jen 15% daň z výnosů. Podle expertů je právě tato varianta „kratší" renty ideální pro klienty, kterým na spoření posílal peníze zaměstnavatel. Vyhnou se totiž zdanění těchto příspěvků, které je citelné.

Příklad: Klient si naspoří 100 tisíc korun a stejnou částku mu naposílá zaměstnavatel. Výnos bude u obou částí 5 procent, tedy 5 tisíc korun. Při ukončení smlouvy zaplatí klient 15% daň z výnosu u vlastních úspor, tedy 750 korun. Pokud by ale platil i daň z příspěvků zaměstnavatele, jako je tomu u jednorázového vyrovnání, zaplatí 15% daň z celého příspěvku zaměstnavatele – tedy ze 105 tisíc korun, což je 15 750 korun. V případě kratší renty je ušetří.

Zcela bez krácení a danění je pak renta na 10 a více let. V takovém případě se klient konečně dočká celých naspořených peněz včetně státní podpory a výnosů.

„Pokud tedy máte naspořeno například půl milionu korun a zvolíte si výplatu renty na 10 let měsíčně, bude vám vypláceno přibližně 4166 Kč. Výše jednotlivých splátek se může lišit podle aktuálního kurzu penzijní jednotky, neboť po dobu výplaty penze se všechny zatím nevyplacené prostředky dále zhodnocují,“ doplňuje Zelinková.

O výplatu rentou/penzí je dlouhodobě malý zájem, jak potvrzují penzijní společnosti. Většina klientů, kteří smlouvy ukončují, volí jednorázovou výplatu. Už v minulosti se ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka chtěl jednorázové výběry penzijka omezit, případně je více penalizovat, aby lidé měli větší zájem o rentu. Ke změnám však nedošlo.

„Domníváme se, že by způsob výplaty rentou měl být v budoucnu výrazně více podporován, například prostřednictvím daňových či jiných motivačních nástrojů,“ říká mluvčí Uniqa penzijní společnosti Veronika Hešíková.

„Výplata naspořených prostředků formou renty je ideálním způsobem, jak si zajistit pravidelný příjem na stáří. Díky tomu může klient lépe plánovat své výdaje, a tak více podpořit formu výplaty rentou by bylo vhodné,“ doplňuje Zlata Pulkrábová z Conseq penzijní společnosti.

Podobný názor má i Strnadová z penzijní společnosti České spořitelny. „Bylo by dobré rentu nějak více zvýhodnit. Pro klienty je však omezující skutečnost, že pokud si nechají vyplácet naspořené prostředky formou penze, nemohou si později vybrat zbytek prostředků jednorázově. Tato možnost by určitě zvýšila atraktivitu penzijní renty,“ míní expertka.

Podle ní je teď renta oblíbená zejména u předdůchodů. U těch je ale nutné mít naspořeno dostatek peněz, aby ho lidé mohli pobírat mohli alespoň dva roky a minimální částka na měsíc činila 30 % aktuální průměrné mzdy. V roce 2025 je to minimálně 13 533 Kč. Více jsme psali zde: Dříve do penze, ale ne předčasné. Kdo může využít předdůchod?

Výplata penzijka trvá měsíce

Co je pro klienty penzijního spoření nejvíce překvapivé? Kromě toho, že lidé často netuší, že při výběru bez renty právě část úspor zmizí, se také chybně domnívají, že úspory dostanou hned, jak podají žádost o ukončení spoření. "Nejčastější chybnou představou klientů je, že výplata prostředků proběhne okamžitě po podání žádosti,“ potvrzuje Hešíková z Uniqy.

Výplatu penzijka stanovuje zákon. U odbytného je to termín do tří měsíců od ukončení smlouvy doplňkového připojištění a jeden měsíc u doplňkového penzijního spoření. U jednorázové výplaty pak zákon stanovuje výplatu na poslední den kalendářního čtvrtletí bezprostředně následujícího po měsíci, na který byl poslední příspěvek účastníka zaplacen. Některé penzijní společnosti ale vyplácejí peníze klientům dřív, viz tabulka níže.

„Pokud je to možné, vyplácíme prostředky co nejdříve. Objevují se případy, kdy klient převede prostředky z jiné penzijní společnosti a současně u nové penzijní společnosti požádá o ukončení smlouvy – v takových případech může výplata prostředků trvat déle. Penzijní společnosti si musí předávat informace o smlouvách s ministerstvem financí, a při tak rychlém převodu není možné všechny kroky zajistit dostatečně rychle za sebou," říká mluvčí penzijní společnosti Rentea Tereze Píchalová.

Doporučuje proto klientům, kteří chtějí smlouvu ukončit, aby tak udělali v původní penzijní společnosti a vynechali krok převodu do jiné penzijní společnosti.

Penzijní společnost Termín výplaty úspor v případě předčasného ukončení smlouvy, tzv. odbytné Doba jednorázové výplaty penzijního spoření Allianz penzijní společnost U PP do dvou měsíců po zániku smlouvy. U DPS jeden měsíc po ukončení smlouvy. Jak u DPS, tak u PP vyplatí účastníkům prostředky do jednoho měsíce po ukončení smlouvy. Conseq penzijní společnost Po uplynutí výpovědní lhůty, která je u PP ze zákona 2 měsíce a u DPS ze zákona 1 měsíc, odesílá prostředky následující měsíc do 20. dne v měsíci. U PP i DPS následující měsíc po obdržení žádosti o výplatu, a to nejpozději do 20. dne v měsíci. Česká spořitelna penzijní společnost U PP peníze klient získá 3 měsíce potom, co uběhne 2měsíční výpovědní doba. U DPS do 1 měsíce potom, co uběhne 1měsíční výpovědní doba. U PP i DPS peníze klient dostane do konce čtvrtletí následujícího po tom čtvrtletí, ve kterém došlo k ukončení spoření, resp. na které klient zaplatil poslední příspěvek. ČSOB penzijní společnost U PP výplata většinou do dvou měsíců od uplynutí dvouměsíční výpovědní lhůty a do měsíce od uplynují 1měsíční výpovědní době. U PP se snaží vyplácet do dvou měsíců od ukončení spoření. U DPS do měsíce od ukončení spoření. Generali penzijní společnost U PP i DPS do 25 dnů od ukončení smlouvy. U PP i DPS do 25 dnů od ukončení smlouvy. KB penzijní společnost U PP třetí měsíc od podání žádosti, u DPS druhý měsíc po podání žádosti. U PP i DPS druhý měsíc po měsíci, kdy byla žádost o ukončení podána. NN penzijní společnosti U PP je výpovědní lhůta 2 měsíce a finanční prostředky klient obdrží ke konci měsíce následujícího po ukončení smlouvy. U DPS je výpovědní lhůta 1 měsíc a peníze klient obdrží též ke konci měsíce následujícího po ukončení smlouvy. U PP smlouva je ukončena poslední den druhého měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla žádost přijata. U DPS je výplata peněz o měsíc kratší. Rentea U DPS nejpozději do 30 dnů po 1měsíční výpovědní době. Má pouze DPS a u toho vyplatí peníze do 15. dne následujícího měsíce po doručení kompletní žádosti. Uniqa U PP i DPS bude odbytné vyplaceno do dvou měsíců od doručení žádosti. U PP do tří měsíců od doručení žádosti. U DPS je výplata do dvou měsíců od doručení žádosti.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

