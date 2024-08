Příspěvek na penzijko si zvedlo přes půl milionu lidí. A investují odvážněji

Příspěvek na penzijní spoření si za prvních sedm měsíců letošního roku navýšilo přes 530 tisíc lidí. To je 3,5krát víc než za stejné období loňského roku. V průměru už si lidé posílají 920 korun měsíčně. Ukazují to data Asociace penzijních společností ke konci července.

V červenci si lidé sjednali rekordních 39 tisíc nových smluv, přestože šlo o prázdninový měsíc. Je to nejvyšší měsíční nárůst za celou jedenáctiletou existenci doplňkového penzijního spoření.

Na druhé straně systém začínají opouštět hlavně senioři v penzijním věku. Počet ukončených smluv ve věkové kategorii od 60 let stoupl od ledna do července meziročně o 17 procent.

Podle asociace jde o důsledky změn, které u penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření přinesl letošní rok. Změnila se výše státní podpory, přičemž starobní důchodci o ni zcela přišli.

„Za leden až červenec 2023 přibylo v penzijku 176 tisíc lidí. Za stejné období letošního roku přibylo 184 tisíc lidí, tedy o osm tisíc víc. A to je třeba vzít v potaz, že už do systému jen velmi málo vstupují lidé nad 60 let, kteří ještě v uplynulých letech tvořili zhruba čtvrtinu všech uzavíraných smluv,“ říká prezident asociace Aleš Poklop.

Investování místo spoření

Podle Poklopa lidé také začínají s penzijkem investovat, tedy využívají hlavní výhody, kterou tento produkt nabízí oproti předchozímu penzijnímu připojištění, které bylo spořicím produktem. Zhruba každý třetí účastník mladší 60 let, který opouští penzijní připojištění, přechází do doplňkového penzijní spoření.

„Po mnoha letech přešlapování, kdy přechody tvořily jen jednotky procent nově uzavřených smluv, se situace začala razantně měnit. Každá pátá uzavřená smlouva byla takzvaná přestupová,“ vysvětluje Poklop.

Navíc lidé postupně mění své investiční strategie v doplňkovém penzijním spoření a začínají být více odvážní. Zatímco ještě před pěti lety bylo v PKF (povinný konzervativní fond, který musí mít každá penzijní společnost a který investuje velmi konzervativně – prakticky jen do státních dluhopisů) zhruba 40 procent prostředků účastníků, dnes už je to jen zhruba 20 procent. Zbytek peněz pak mají lidé ve vyvážených a dynamických fondech, kde se akciová složka pohybuje mezi 50 a 90 %.

Po zpřísnění pravidel si lidé odkládají víc

Od 1. července 2024 se státní příspěvek na penzijní spoření sjednotil na 20 % z úložky účastníka. Přiznávat se začal až od úložky 500 Kč, na této úrovni dělá příspěvek 130 korun. Nově si ale lidé mohou od státu přijít na vyšší státní podporu. Kdo si odkládá 1700 Kč a více, toho stát měsíčně odmění částkou 340 Kč.

„Jen za červenec 2024 si svoji úložku navýšilo 176 tisíc lidí, což je více než za prvních sedm měsíců v roce 2023 a také více než za celý druhý kvartál roku 2024,“ upřesňuje Poklop.

Jak se změnil státní příspěvek na penzijní spoření kolik si uložíte měsíčně státní příspěvek od července 2024 státní příspěvek do června 2024 300 Kč 0 Kč 90 Kč 400 Kč 0 Kč 110 Kč 500 Kč 100 Kč 130 Kč 600 Kč 120 Kč 150 Kč 700 Kč 140 Kč 170 Kč 800 Kč 160 Kč 190 Kč 900 Kč 180 Kč 210 Kč 1000 Kč 200 Kč 230 Kč 1100 Kč 220 Kč 230 Kč 1200 Kč 240 Kč 230 Kč 1300 Kč 260 Kč 230 Kč 1400 Kč 280 Kč 230 Kč 1500 Kč 300 Kč 230 Kč 1600 Kč 320 Kč 230 Kč 1700 Kč 340 Kč 230 Kč zdroj: výpočty Peníze.cz

Zatímco průměrná výše příspěvku účastníka se meziročně zvyšovala v řádu jednotek korun, letos jsou to řádově desítky korun. Mezi červencem 2022 a červencem 2023 se průměrná výše příspěvku zvedla o 7,50 Kč. Mezi červencem 2023 červencem 2024 pak už o 52,50 Kč.

Starobní penzisté systém opouštějí

Podle nových pravidel už na státní příspěvek k penzijku nemají nárok starobní důchodci. Lidé starší 60 let (a tedy s nárokem na výplatu dávky) tvoří více než polovinu odchodů ze systému. V posledních letech ukončovalo měsíčně zhruba 25 tisíc lidí nad 60 let, podobná čísla přineslo ještě letošní první čtvrtletí. Ve druhém letošním čtvrtletí však počet ukončených smluv v této věkové kategorii stoupl na 30 tisíc měsíčně, v červenci na 37 tisíc.

Počet lidí ve věku od 60 let, kteří v prvních sedmi měsících roku ukončili smlouvu, se meziročně zvýšil o téměř 17 procent: konkrétně 199 tisíc v roce 2024 oproti 170 tisícům v roce 2023.

„Tempo odchodů penzistů ze systému v červenci zrychlilo, je ale vidět, že to není plošný úprk, mnoho penzistů využilo speciálních nabídek, které některé penzijní společnosti nabízejí, nebo v produktu i bez státních příspěvků vidí bezpečný způsob, jak spořit – zvláště v kontextu poklesu úrokových sazeb na spořicích účtech,“ dodává Poklop.

