Změny ve státní podpoře penzijka a životka. Stát chystá společný limit

Daňové odpočty pro spoření na důchod a životní pojištění se můžou spojit do jediného limitu. Počítá s tím ministerstvo financí.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 26. 11. 2019

Ministerstvo financí se chystá upravit limity pro daňové odpočty u životního pojištění a spoření na důchod. Zásady, podle nichž by se mohla změnit státní podpora finančních produktů, představilo už v létě v rámci rozsáhlejších úvah týkajících se rozvoje kapitálového trhu. A záměr zůstává aktuální i poté, co k materiálu obdrželo připomínky od „odborné veřejnosti“.

„Připravujeme návrh na sloučení limitů pro odpočty příspěvků na penzijní spoření a pojistného na soukromé životní pojištění od základu daně z příjmů fyzických osob,“ potvrzuje Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení ministerstva.

48 tisíc pro všechno dohromady

Zatímco doteď se limit 24 tisíc korun ročně počítá u každého z těchto produktů zvlášť, nově by měla existovat společná hranice 48 tisíc korun a záleželo by na každém člověku, jak by ji v praxi využil.

Penzijním společnostem se záměr nelíbí. „Pro takové opatření nevidíme praktický důvod. Existující limit daňového odpočtu pro penzijní připojištění a doplňkové penzijní spoření byl teprve před třemi roky nastaven na 24 tisíc korun a zcela vyhovuje potřebám,“ reaguje Aleš Poklop, šéf Asociace penzijních společností.

Jak teď fungují daňové odpočty To, co si lidé uloží na důchodové spoření nebo zaplatí na životní pojištění (maximálně 24 tisíc korun ročně u každého z obou produktů), si pak můžou odečíst od daňového základu. Ušetří tak 15 procent (sazba daně z příjmů) z odečítané částky, maximálně tedy 3600 korun u každého produktu. Nejde o daňovou slevu, proto lidé nezískají až 2x24 tisíc korun, ale jenom zmíněných 15 procent.

Maximální daňový odpočet u spoření na důchod v současnosti využívají jenom čtyři procenta klientů penzijních společností. Jde o lidi, kteří si měsíčně spoří aspoň 3000 korun.

Podle ministerských úvah by lidé mohli společný limit 48 tisíc korun vedle „penzijka“ a „životka“ nově využít i na jiné formy spoření či investic. Daňové výhody se tak můžou rozšířit i na podílové investiční fondy, jednotlivé akcie či dluhopisy, ale třeba také na termínované vklady v bankách. I pro ně by platila základní podmínka 60+60, tedy že smlouvu by nešlo vypovědět dřív než v 60 letech věku občana a zároveň ne dřív než 60 měsíců od založení.

Ministerstvo počítá s tím, že u takových „alternativních“ produktů by se pak nedanily průběžné výnosy, zatímco samotné vklady by z daní odečítat nešly. Člověk, který nedodrží pravidlo 60+60 a vybere si úspory předčasně, by samozřejmě musel daň doplatit.

Limity za „penzijko“ a „životko“ jsou už sloučené u zaměstnavatelů, kde jsou od daní osvobozeny příspěvky zaměstnancům až do výše 50 tisíc korun. Nově by se mohly rozšířit možnosti pro uplatnění odpočtů i na další zmíněné produkty (ne jejich celková výše).

Ministerstvo financí počítá s účinností navrhovaných změn od začátku roku 2022. Kromě sloučení limitů pro daňové odpočty plánuje třeba i vznik nových penzijních fondů, které by mohly peníze klientů zhodnocovat například i investicemi do drahých kovů nebo fondů soukromého kapitálu, tedy v zásadě odvážněji než doteď.

Nacher chce konec podpory IŽP

Poslanec a šéf sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele za ANO Patrik Nacher přišel na podzim s plánem zrušit daňovou podporu investičního životního pojištění. „Je absurdní, aby stát zvýhodňoval a tím i propagoval produkt, který k sobě magnetizuje tolik sporů,“ vysvětluje. Konkrétní návrh chce podat do konce roku.

Ministerstvo financí takovou podporu rušit neplánuje – aspoň prozatím. Nacherův návrh zatím nechce ani komentovat. „V tuto chvíli není znám žádný konkrétní návrh, respektive parametry případné legislativní úpravy v uvedené oblasti, které by bylo možné jakkoliv hodnotit,“ říká Zdeněk Vojtěch z tiskového oddělení.

Obecně pak dodává, že záměrem ministerstva sice je snižovat počet daňových výjimek, nicméně takovému kroku musí předcházet důkladná analýza a vyhodnocení jejich dopadů.

Jednoznačně proti možnému rušení daňových odpočtů u investičního životního pojištění jsou samozřejmě pojišťovny. Sloučení obou limitů do jednoho tak pro ně vypadá jako přijatelný kompromis. Výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek to ale zatím nekomentuje, vyjadřuje se obecně ke státní podpoře životního pojištění.

„Jsme přesvědčeni, že v souvislosti s přicházející demografickou změnou, tedy obrovským nárůstem osob v penzijním věku v horizontu příštích 20 let, by měl stát ještě více motivovat občany k vytváření rezerv, spoření na stáří a nikoli rušit stávající incentivy,“ říká Matoušek.

Investiční životní pojištění má podle něj stále svoji významnou úlohu mezi produkty životního pojištění, protože vedle krytí nejrůznějších rizik umožňuje také tvorbu finanční rezervy. Naopak kritici namítají, že pojištění má sloužit především ke krytí rizik, ne k investování.

„V České asociaci pojišťoven jsme za účelem zvýšení transparentnosti a zlepšení reputace investičního životního pojištění vytvořili kalkulačku srovnávající náklady napříč pojišťovnami, což mělo velký ohlas i u odborné veřejnosti,“ dodává Matoušek.

Podle Nachera však jde o kontroverzní produkt, který neplní funkci, kvůli níž si ho klient pořizoval. „Pro lidi je ve většině případů nevýhodný. Podle mého názoru by neměl požívat státní podpory,“ vysvětluje Nacher.

Daňové odpočty příspěvků na investiční životní pojištění vyjdou státní pokladnu na půl miliardy korun ročně, říká Nacher. Tyto peníze by se podle něj daly lépe využít třeba na zvýšení podpory stavebního spoření či spoření na důchod.