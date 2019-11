Důchod ze zlata. Stát zvažuje nové možnosti pro penzijní fondy

Za možnost investovat třeba do drahých kovů, fondů soukromého kapitálu nebo infrastruktury by nové fondy mohly vybírat vyšší poplatky než dosavadní účastnické fondy. U nich ministerstvo se změnou poplatků momentálně nepočítá.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 13. 11. 2019

Chcete úspory na důchod zhodnotit ve zlatě? Takovou nabídku byste mohli dostat v příštích letech. Ministerstvo financí zvažuje, že dá penzijním společnostem nové investiční možnosti. Tyto nové fondy by zároveň mohly vybírat vyšší poplatky než dosavadní účastnické fondy. U nich naopak ministerstvo se změnou poplatků momentálně nepočítá.

„Zvažujeme možnost alternativního účastnického fondu s většími možnostmi investic, a proto i vyšší možnou úplatou vzhledem k variabilitě možných oblastí pro zainvestování prostředků,“ potvrdil webu Peníze.cz mluvčí ministerstva Jakub Vintrlík.

Současná nabídka účastnických fondů penzijních společností by se mohla rozšířit o investice například do drahých kovů, fondů soukromého kapitálu, nemovitých věcí a infrastruktury, upřesnil Vintrlík. Ministerstvo momentálně počítá, že by tyto změny mohly začít platit od roku 2022.

O možném rozšíření možností jsme na Penězích psali už v srpnu, kdy ministerstvo zveřejnilo pracovní návrh zvažovaných změn v investování a vyzvalo „odbornou veřejnost“ k připomínkám a odpovědím na konkrétní otázky.

Jak se změní důchody? Výpočet důchodů má být srozumitelnější díky tomu, že se státní systém rozdělí na dvě části. Potřebujeme však i reformu daní, říkají odborníci. Změny v důchodech: Vznikne nultý pilíř, stejný pro všechny Antimonopolní úřad upozornil na možné negativní dopady na oblast hospodářské soutěže a veřejné podpory. Státní penzijní fond nesmí ohrozit konkurenci. Chceme ho, potvrzuje ministerstvo

Ministerstvo neobdrželo žádné zásadní výhrady, upřesnil mluvčí. „Důležité připomínky byly psány v konstruktivním duchu. Šlo například o požadavek, aby penzijní společnost měla alespoň jeden účastnický fond, který není povinným konzervativním ani alternativním. Případně byly vzneseny pochybnosti o budoucím úspěchu tohoto produktu,“ upřesňuje.

Nové investiční možnosti by uvítaly i penzijní společnosti, i když s výhradou. „Na základě dosavadních zkušeností nepředpokládáme zvláštní zájem klientů výslovně o případný nový typ fondu, proto bychom uvítali řešení spíše skrze úpravu podmínek investování v rámci již existujících účastnických fondů,“ reaguje Aleš Poklop, šéf Asociace penzijních společností.

Účastnické fondy nabízejí penzijní společnosti od roku 2013. Lidé můžou vybírat z konzervativních, vyvážených nebo dynamických fondů. Penzijní společnosti investují uložené peníze nejčastěji do bankovních vkladů, dluhopisů nebo akcií – podle strategie zvolené klientem. Zjednodušeně řečeno: Konzervativní nabízejí nízké riziko, ale také nižší výnosy, zatímco dynamické můžou za cenu vyššího rizika přinést vyšší výnosy (i ztráty).

U konzervativních fondů můžou penzijní společnosti vybírat poplatky maximálně ve výši 10 procent z ročního zhodnocení a 0,4 procenta ročně z objemu uložených peněz. Vyvážené a dynamické fondy mají strop na poplatky vyšší: 15 procent ze zhodnocení a jedno procento z objemu.

Kromě toho ještě existují transformované fondy, tedy bývalé penzijní připojištění. Přestože od konce roku 2012 už nepřijímají nové klienty, pořád si v nich na důchod spoří nejvíc lidí. V těchto fondech jsou poplatky omezeny na 10 procentech z výnosu a 0,8 procenta z obhospodařovaných peněz.

Důchodová čísla Jaký je průměrný důchod v Česku? O kolik berou muži víc než ženy? A věděli jste, že lidé stráví v penzi víc jak dvojnásobek času oproti roku 1970? Projděte si čerstvou statistiku. Nová čísla o důchodech: Tři lidé berou přes 80 tisíc měsíčně

„U transformovaných fondů, kde je zásadní zohlednit povinnost garance nezáporného zhodnocení, a tudíž povinnost penzijních společností dorovnávat případné výkyvy, jsme zatím nezaujali konečné stanovisko, zda ponechat stávající hranici úplaty. Za podstatné považujeme zachování stability v tomto sektoru finančního trhu,“ říká Vintrlík.

O poplatcích penzijních fondů se v poslední době výrazněji mluví poté, co se současná důchodová komise vedená Danuší Nerudovou shodla s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, že penzijní fondy nejsou efektivní.

Ministerstvo práce, pod nějž činnost komise spadá, v pracovních materiálech pro její jednání uvažovalo, že by poplatek za správu u transformovaných fondů klesl z 0,8 na 0,5 procenta, u konzervativních účastnických fondů z 0,4 na 0,3 procenta a u vyvážených a dynamických z rovného procenta na 0,8 procenta. Plánuje také vznik státního fondu, který by cílil na výnos pokrývající inflaci.