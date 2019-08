Jak vybrat úspory na důchod? Kdo se nepřidá ke stádu, ušetří tisíce na daních

Tým odborných poradců je tu pro vás.

Poslední dotaz: Porodné, rodičovský příspěvek

Poradna > Sociální poradna > Ostatní

Otázka: Dobrý den, předem se omlouvám,ale můj případ nezapadá do ostatních dotazů a tuším,že to s námi bude trochu komplikovanější. Jsem vdaná v zahraničí a do Čech dojíždím již 10 let.Máme dvě děti 5 let a 1... více

Ostatní

Mateřská dovolená

Rodičovská dovolená