Už to nestihnete. Zelená úsporám přestala brát žádosti

Program Nová zelená úsporám, klíčový nástroj podpory energetických renovací budov, dočasně přerušuje příjem žádostí v obou podprogramech, tedy Nová zelená úsporám Light i Oprav dům po babičce.
Podle ministerstva životního prostředí za to může rekordní zájem – letošní alokace přes 32 miliard korun byla vyčerpána dřív, než se plánovalo. Jen u rodinných domů narostl objem prostředků od února o čtvrtinu na 17,4 miliardy korun, u bytových domů se alokace zvedla dokonce na pětinásobek – 14,7 miliardy korun.
„Projektů v posledních týdnech přišlo výrazně více, a ačkoliv jsme počítali s tím, že finance vystačí do konce roku, musíme k tomuto přerušení přistoupit už teď,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Podané žádosti budou nadále vyhodnocovány a úspěšní žadatelé obdrží schválené zálohy nejpozději začátkem příštího roku. Beze změn pokračují i zvýhodněné úvěry od bank a stavebních spořitelen, které slouží k dofinancování renovací.
Zájem se o dotace se v čase přesouvá. I kvůli tomu, jak jsou dotační programy konstruovány. Roste počet těch, kteří místo malých zásahů žádají o komplexní renovace. „To je cesta, kterou bychom měli jít i nadále,“ dodává Hladík.
Peníze na příští rok už jsou. Ve schváleném návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2026 se počítá s příjmy z Modernizačního fondu a z prodeje emisních povolenek, možné jsou prý i další dodatečné příjmy.
Přípravy na další kolo dotačního programu běží – počítá se s novou podobou poradenství, širší podporou pro zranitelné domácnosti i využitím nového nástroje: takzvaného renovačního pasu, který má zjednodušit plánování renovací i pro nezkušené žadatele. Nová podoba poradenství i renovační pasy měla být představena už teď na podzim.
Kdy začne příjem nových žádostí a co se v Nové zelené úsporám změní, se dozvíme v průběhu ledna.
Důležité otázky a odpovědi (FAQ)
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
