Už to nestihnete. Zelená úsporám přestala brát žádosti

Gabriel Pleska | rubrika: Aktuality | 10. 11. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Program Nová zelená úsporám, klíčový nástroj podpory energetických renovací budov, dočasně přerušuje příjem žádostí v obou podprogramech, tedy Nová zelená úsporám Light i Oprav dům po babičce.

Podle ministerstva životního prostředí za to může rekordní zájem – letošní alokace přes 32 miliard korun byla vyčerpána dřív, než se plánovalo. Jen u rodinných domů narostl objem prostředků od února o čtvrtinu na 17,4 miliardy korun, u bytových domů se alokace zvedla dokonce na pětinásobek – 14,7 miliardy korun. 

„Projektů v posledních týdnech přišlo výrazně více, a ačkoliv jsme počítali s tím, že finance vystačí do konce roku, musíme k tomuto přerušení přistoupit už teď,“ vysvětluje ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Podané žádosti budou nadále vyhodnocovány a úspěšní žadatelé obdrží schválené zálohy nejpozději začátkem příštího roku. Beze změn pokračují i zvýhodněné úvěry od bank a stavebních spořitelen, které slouží k dofinancování renovací.

Zájem se o dotace se v čase přesouvá. I kvůli tomu, jak jsou dotační programy konstruovány. Roste počet těch, kteří místo malých zásahů žádají o komplexní renovace. „To je cesta, kterou bychom měli jít i nadále,“ dodává Hladík.

Peníze na příští rok už jsou. Ve schváleném návrhu rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2026 se počítá s příjmy z Modernizačního fondu a z prodeje emisních povolenek, možné jsou prý i další dodatečné příjmy.

Přípravy na další kolo dotačního programu běží – počítá se s novou podobou poradenství, širší podporou pro zranitelné domácnosti i využitím nového nástroje: takzvaného renovačního pasu, který má zjednodušit plánování renovací i pro nezkušené žadatele. Nová podoba poradenství i renovační pasy měla být představena už teď na podzim.

Kdy začne příjem nových žádostí a co se v Nové zelené úsporám změní, se dozvíme v průběhu ledna.

Tady bydlí texty o bydlení

Cihly a lžíce
Zdroj: Shutterstock

Důležité otázky a odpovědi (FAQ)

  • Rozpočet na letošní výzvy byl kvůli rekordnímu zájmu vyčerpán. Dotace se přestávají přijímat, aby se stihly vyhodnotit a vyplatit ty, které už v systému jsou.

  • Administrace již podaných žádostí pokračuje, úspěšní žadatelé mají obdržet schválené zálohy nejpozději na začátku roku 2026.

  • Zatím nebylo oznámeno žádné pevné datum. Peníze na příští rok jsou přislíbené, ale nové výzvy zatím nejsou vyhlášené. Program si každodorčně vybírá zimní pauzu, většinou se během ledna oznámí, kdy se začnou znovu přijímat žádosti – a v únoru se program otevírá.

  • Renovační pas by měl být dokument, který má domácnostem pomoct naplánovat rekonstrukci: od technických doporučení po odhad nákladů a úspor. Tak, aby ani laici neudělai chybu. Podle slibů měl být k dispozici už na podzim 2025, ale zatím spuštěn nebyl.

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Oblíbená témata

dotace na bydlení, Ministerstvo životního prostředí, Nová zelená úsporám, Nová zelená úsporám Light, Oprav dům po babičce, Státní fond životního prostředí, úspory energie

