Peníze.cz
>
Bydlení
>
Vlastnictví nemovitosti
>
Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy

Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy

Tea Šigutová | rubrika: Co se děje | 23. 12. 2025
Družstevní bydlení mělo oproti klasickému osobnímu vlastnictví jednu zásadní nevýhodu. Na rozdíl od hypoték nebylo u družstevních úvěrů možné odečíst si zaplacené úroky od základu daně z příjmu. To se s příchodem nového roku konečně změní.
Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy

Zdroj: Pleska / Midjourney

Lidé, kteří prostřednictvím nájemného splácejí úvěr bytového družstva (často nepřesně označovaný jako anuita), si mohou od roku 2026 odečítat od základu daně zaplacené úroky z úvěru. Tuto možnost jim od ledna přináší novela zákona o daních z příjmu.

Pravidla jsou nově v zásadě srovnatelná jako u hypoték. Daňovou výhodu mohou využít ti, kteří družstevní byt používají k uspokojení své bytové potřeby. Naopak u nemovitostí pořízených za investičním účelem zůstává možnost odpočtu vyloučena.

Odpočet bude možné poprvé využít v daňovém přiznání za rok 2026, tedy podaném v prvních měsících roku 2027.

Aby mohli družstevníci tuto daňovou úlevu uplatnit, musí splnit několik podmínek a doložit potřebné dokumenty.

Základním předpokladem je členství v bytovém družstvu a skutečnost, že člen v rámci nájemného hradí úroky z úvěru, který si družstvo vzalo. Finančnímu úřadu je nutné doložit potvrzení od družstva o členství a poměrné výši zaplacených úroků, stejně jako potvrzení od banky nebo stavební spořitelny o úrocích hrazených družstvem. Zároveň musí být byt využíván k uspokojení bytové potřeby.

Uspokojení bytové potřeby se nemusí týkat výhradně samotného majitele družstevního podílu. Zákon pamatuje i na blízké rodinné příslušníky, jako jsou děti, rodiče, prarodiče nebo manželé.

U bytového družstva není nutné, aby byl poplatník členem po celý kalendářní rok. V roce vzniku členství postačí, pokud je členem ke konci zdaňovacího období.

Od základu daně si však může odečíst pouze úroky, které skutečně zaplatil v průběhu roku, a to maximálně do výše poměrné části ročního limitu 150 000 Kč podle počtu měsíců placení. V praxi tak může jít o částky v řádu desítek tisíc korun ročně.

O autorce

Tea ŠigutováFoto: Tea Šigutová

Tea Šigutová

Tea Šigutová je realitní makléřka a odbornice na družstevní bydlení z projektu druzstevnivlastnictvi.cz.

Kolik může člen družstva díky novince ušetřit, si ukážeme na jednoduchém příkladu. Pokud ve zdaňovacím období zaplatí na úrocích 150 000 korun, sníží si základ daně o tuto částku a při 15% sazbě ušetří na daních 22 500 korun, což je maximální možná částka.

Narovnání daňových podmínek mezi hypotékami a družstevními úvěry považuji jednoznačně za správný krok. Družstevní bydlení se v posledních letech pro mnohé stává zajímavou alternativou k osobnímu vlastnictví, protože ho lze na rozdíl od hypoték kompletně financovat úvěrem, díky čemuž je zejména pro mladé lidi výrazně dostupnější. To, že byli družstevníci oproti lidem splácejícím hypotéku doposud daňově znevýhodněni, příliš nedávalo smysl.

Ještě si vyberte

Ilustrační obrázek

Tea Šigutová

 Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

bydlení, bytové družstvo, daň z příjmů fyzických osob, daně, daňové odpočty, daňové přiznání, družstevní byty, hypotéky, odpočet od základu daně, úvěry na bydlení

Zjistěte tržní cenu nemovitosti i výši nájmu

OnlineRychleZdarma
Prodej tlačítko
Odhad tržní ceny prodeje
Pronájem tlačítko
Odhad tržní ceny pronájmu

Odborným garantem této služby je Quantum reality - realitní kancelář Praha

A tohle už jste četli?

Chceme bydlet ve vlastním, říká devět z deseti Čechů

4. 12. 2025 | Petr Kučera

Chceme bydlet ve vlastním, říká devět z deseti Čechů

Naprostá většina Čechů (87 %) dává přednost bydlení ve vlastním. Potvrdil to průzkum pro Komerční banku a stavební spořitelnu Modrá pyramida, který letos v září udělala agentura Ipsos... celý článek

Kolik zaplatíte za elektřinu v novém roce? Kalkulačka ceny za distribuci

28. 11. 2025 | Gabriel Pleska

Kolik zaplatíte za elektřinu v novém roce? Kalkulačka ceny za distribuci

Ceny elektřiny klesají, ale domácnosti za ni v roce 2026 stejně dají víc. Kromě samotné ceny elektřiny totiž platíme ve vyúčtování i za její distribuci. A ceny za distribuci se opět... celý článek

Máte vysokou daň z nemovitých věcí? Je čas na druhou splátku

28. 11. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Máte vysokou daň z nemovitých věcí? Je čas na druhou splátku

Nejpozději v pondělí 1. prosince je letos potřeba zaplatit daň z nemovitých věcí, pokud ji hradíte ve dvou splátkách.

Už to nestihnete. Zelená úsporám přestala brát žádosti

10. 11. 2025 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Už to nestihnete. Zelená úsporám přestala brát žádosti

Program Nová zelená úsporám, klíčový nástroj podpory energetických renovací budov, dočasně přerušuje příjem žádostí v obou podprogramech, tedy Nová zelená úsporám Light i Oprav dům... celý článek

Energie fixujte hned, radí expert. A kdo topí uhlím, ať utíká

3. 10. 2025 | Gabriel Pleska | 3 komentáře

Energie fixujte hned, radí expert. A kdo topí uhlím, ať utíká

Pokud domácnosti dlouho neměnily dodavatele energií, nevyplatí se podle Lukáše Kaňoka ze srovnávače Kalkulátor.cz čekat, jestli elektřina nebo plyn příští měsíc o pár korun nezlevní.... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh