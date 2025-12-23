Splácíte byt od družstva? Nově dosáhnete na daňové úlevy

Lidé, kteří prostřednictvím nájemného splácejí úvěr bytového družstva (často nepřesně označovaný jako anuita), si mohou od roku 2026 odečítat od základu daně zaplacené úroky z úvěru. Tuto možnost jim od ledna přináší novela zákona o daních z příjmu.
Pravidla jsou nově v zásadě srovnatelná jako u hypoték. Daňovou výhodu mohou využít ti, kteří družstevní byt používají k uspokojení své bytové potřeby. Naopak u nemovitostí pořízených za investičním účelem zůstává možnost odpočtu vyloučena.
Odpočet bude možné poprvé využít v daňovém přiznání za rok 2026, tedy podaném v prvních měsících roku 2027.
Aby mohli družstevníci tuto daňovou úlevu uplatnit, musí splnit několik podmínek a doložit potřebné dokumenty.
Základním předpokladem je členství v bytovém družstvu a skutečnost, že člen v rámci nájemného hradí úroky z úvěru, který si družstvo vzalo. Finančnímu úřadu je nutné doložit potvrzení od družstva o členství a poměrné výši zaplacených úroků, stejně jako potvrzení od banky nebo stavební spořitelny o úrocích hrazených družstvem. Zároveň musí být byt využíván k uspokojení bytové potřeby.
Uspokojení bytové potřeby se nemusí týkat výhradně samotného majitele družstevního podílu. Zákon pamatuje i na blízké rodinné příslušníky, jako jsou děti, rodiče, prarodiče nebo manželé.
U bytového družstva není nutné, aby byl poplatník členem po celý kalendářní rok. V roce vzniku členství postačí, pokud je členem ke konci zdaňovacího období.
Od základu daně si však může odečíst pouze úroky, které skutečně zaplatil v průběhu roku, a to maximálně do výše poměrné části ročního limitu 150 000 Kč podle počtu měsíců placení. V praxi tak může jít o částky v řádu desítek tisíc korun ročně.
Kolik může člen družstva díky novince ušetřit, si ukážeme na jednoduchém příkladu. Pokud ve zdaňovacím období zaplatí na úrocích 150 000 korun, sníží si základ daně o tuto částku a při 15% sazbě ušetří na daních 22 500 korun, což je maximální možná částka.
Narovnání daňových podmínek mezi hypotékami a družstevními úvěry považuji jednoznačně za správný krok. Družstevní bydlení se v posledních letech pro mnohé stává zajímavou alternativou k osobnímu vlastnictví, protože ho lze na rozdíl od hypoték kompletně financovat úvěrem, díky čemuž je zejména pro mladé lidi výrazně dostupnější. To, že byli družstevníci oproti lidem splácejícím hypotéku doposud daňově znevýhodněni, příliš nedávalo smysl.
