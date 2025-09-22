Kdy se začne topit? Teplárny letos odstartují později, než bylo obvyklé

Po teplém víkendu přichází výrazný pokles teplot, kdy dojde na většině území České republiky ke splnění podmínek pro zahájení dálkového vytápění.
Začátek topné sezóny se oproti loňskému roku opozdí o téměř dva týdny. Oproti dlouhodobému průměru to bude ale jen o několik dnů, oznámilo dnes Teplárenské sdružení ČR.
Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia. Podmínkou je, že už je takzvané otopné období – to probíhá od začátku září do konce května.
„Teplárny jsou připravené zajistit zákazníkům tepelný komfort, jakmile to bude vývoj venkovní teploty vyžadovat. Očekáváme, že se tak stane v průběhu tohoto týdne,“ říká ředitel sdružení Jiří Vecka.
„Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát. V případě letního času se měří o hodinu později,“ upřesňuje šéf sdružení.
„Chladné dny už tradičně prověřily jako první teplárny na západě a severu Čech a ve výše položených horských oblastech a na Vysočině, kde se začalo po ránu a večer přitápět už minulý týden. Ostatní teplárny se budou přidávat podle lokálních klimatických podmínek,“ dodává Jiří Vecka.
Průměrně začínají v posledním desetiletí radiátory hřát 18. září, letošní začátek topné sezóny tedy bude o několik dnů opožděný. Loni se začalo topit 12. září, tedy téměř o dva týdny dříve než letos, připomíná Teplárenské sdružení.
Září je typické velkým rozptylem teplot a tím i potřebou vytápění. V září 2010 se například topilo už od začátku měsíce, ale v roce 2023 se v září netopilo vůbec a ochladilo se až v polovině října.
Možné je i přerušení vytápění, když nastoupí takzvané babí léto ve zbytku září nebo v říjnu. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 stupňů ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.
