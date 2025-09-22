Peníze.cz
Kdy se začne topit? Teplárny letos odstartují později, než bylo obvyklé

22. 9. 2025
Zdroj: Shutterstock

Po teplém víkendu přichází výrazný pokles teplot, kdy dojde na většině území České republiky ke splnění podmínek pro zahájení dálkového vytápění.

Začátek topné sezóny se oproti loňskému roku opozdí o téměř dva týdny. Oproti dlouhodobému průměru to bude ale jen o několik dnů, oznámilo dnes Teplárenské sdružení ČR.

Teplárny začínají s dodávkami tepla, jestliže dva po sobě jdoucí dny klesne průměrná denní teplota pod 13 stupňů Celsia. Podmínkou je, že už je takzvané otopné období – to probíhá od začátku září do konce května.

„Teplárny jsou připravené zajistit zákazníkům tepelný komfort, jakmile to bude vývoj venkovní teploty vyžadovat. Očekáváme, že se tak stane v průběhu tohoto týdne,“ říká ředitel sdružení Jiří Vecka.

„Průměrná denní teplota venkovního vzduchu se vypočítá jako čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch. Měření se provádí v 7, ve 14 a ve 21 hodin, přičemž teplota naměřená ve 21 hodin se započítá dvakrát. V případě letního času se měří o hodinu později,“ upřesňuje šéf sdružení.

„Chladné dny už tradičně prověřily jako první teplárny na západě a severu Čech a ve výše položených horských oblastech a na Vysočině, kde se začalo po ránu a večer přitápět už minulý týden. Ostatní teplárny se budou přidávat podle lokálních klimatických podmínek,“ dodává Jiří Vecka.

Průměrně začínají v posledním desetiletí radiátory hřát 18. září, letošní začátek topné sezóny tedy bude o několik dnů opožděný. Loni se začalo topit 12. září, tedy téměř o dva týdny dříve než letos, připomíná Teplárenské sdružení.

Září je typické velkým rozptylem teplot a tím i potřebou vytápění. V září 2010 se například topilo už od začátku měsíce, ale v roce 2023 se v září netopilo vůbec a ochladilo se až v polovině října.

Možné je i přerušení vytápění, když nastoupí takzvané babí léto ve zbytku září nebo v říjnu. Dodávky tepla jsou přerušeny nebo ukončeny, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad 13 stupňů ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat snížení této teploty.

Než vám zatopí...

