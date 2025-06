Velké podniky platí za to, že do ovzduší vypouštějí skleníkové plyny. Než začnou pálit uhlí, plyn či mazut, spočítají si, kolik emisí tím vznikne, a na burze koupí emisní povolenky – tedy právo tyto emise vypustit. Za rok a půl začneme za spalování uhlí, plynu, benzinu i nafty platit i my. A nechcete vědět, kolik vás to bude stát.

12. 6. 2025

Starý systém povolenek (říká se mu EU ETS nebo ETS 1) je zaměřený na velké firmy: elektrárny, teplárny, průmysl. To jsou podniky, které si poměrně snadno nákup povolenek na burze zařídí, mají na to lidi. Je ale samozřejmě nepředstavitelné, že by se takové aukce účastnil každý spotřebitel.

Nový systém ETS 2, jehož cílem je zdanit emise vypouštěné budovami, dopravními prostředky a menšími podniky a spotřebiteli, je vymyšlený tak, že povolenky nakupují dodavatelé energií, tedy rafinérie, benzinky, dodavatelé uhlí nebo plynu.

A ti nám to samozřejmě přeúčtují. O kolik tedy ceny stoupnou?

Katastrofický scénář: sto tisíc za topení navíc

Jednoduchá odpověď bohužel neexistuje. Kromě té, že dočkat se můžeme ledasčeho. Ceny povolenek na burzách nejsou jisté, rozhodovat bude až zájem o ně. Proto nikdo moc neví, o kolik uhlí, plyn a pohonné hmoty asi zdraží. Prognózy se pohybují na škále od snad nějak snesitelného zdražení až po zdražení katastrofické, tedy v desítkách procent, v případě uhlí i přes sto procent.

Z nedávné historie bohužel z trhu s emisními povolenkami (s těmi pro velké podniky) pamatujeme, jak jejich cena během dvou let vzrostla o 200 procent, z 30 eur za tunu v roce 2020 na 90 eur v roce 2022. Byla z toho menší evropská energetická krize a dotování podniků i domácností, kterým najednou vyletěly účty nahoru.

Pokud jde o cenu nových povolenek, nejoptimističtější tipy jsou, že vypuštění tuny oxidu uhličitého (nebo jejího ekvivalentu) bude v příštích letech stát 30 eur. Nejstrašidelnější odhady vidí cenu povolenky za nějakou dobu až u 250 eur za tunu CO₂.

To je slušný rozptyl, dodejme ovšem, že autoři té studie, ve které se objevuje číslo 250 eur, na tom čísle netrvají kategoricky, ale uvažují o ceně v rozmezí zhruba 120 a 250 eur za povolenku.

Pojďme si extrémně optimistickou i extrémně pesimistickou variantu vyčíslit. O kolik se co zdraží:

Když bude povolenka stát 30 eur, na litru benzinu to udělá zdražení o korunu a osmdesát haléřů, na megawatthodině plynu 150 korun a na metráku uhlí 217,5 koruny.

Při ceně podle extrémního odhadu – tedy 250 eur za povolenku – bychom ale na litru benzinu připláceli 15 korun, na megawatthodině plynu 1250 korun a na metráku uhlí 1813 korun.

Jaká je spotřeba vašeho auta, to asi víte a propočet si uděláte sami. Zkusíme si ještě udělat orientační propočet pro průměrný byt a rodinný domek vytápěný plynem a dům vytápěný uhlím.

Spotřeba plynu v bytě, který na plynu vaří a plynem topí, může být v přepočtu třeba 10 megawatthodin: při povolenkách za 30 eur zaplatí ročně o 1500 korun víc, při povolenkách za extrémních 250 eur by to bylo ročně 12 500 korun navíc.

V rodinném domku se spotřebou 25 megawatthodin bychom se bavili o zdražení mezi 3750 a 31 250 korunami ročně.

Rodinný dům, který spotřebuje 55 metráků uhlí za rok, by v optimistické (?) variantě proti dnešku platil o 11 962,5 koruny ročně víc, v té nejhorší 99 715 korun ročně.

Tabulka, o kolik zdraží energie při různé ceně povolenek Cena ETS2 (EUR/t CO₂) Benzin (l) Nafta (l) Zemní plyn (MWh) Uhlí (100 kg) 30 € +1,8 Kč +2 Kč +150 Kč +218 Kč 45 € +2,7 Kč +3 Kč +225 Kč +326 Kč 80 € +4,8 Kč +5,3 Kč +400 Kč +580 Kč 150 € +9 Kč +9,9 Kč +750 Kč +1088 Kč 250 € +15 Kč +16,5 Kč +1250 Kč +1813 Kč Podle kalkulačky faktaoklimatu.cz, 1 euro = 25 Kč

Evropská komise chce bránit tomu, aby cena povolenky překročila 45 eur (v cenách roku 2020). Pokud o ně bude takový zájem, že cena tuto hranici překročí, je připravena zvýšit jejich množství a poptávku uspokojovat bez dalšího navýšení ceny.

Jenže tento měsíc se na jedné z evropských burz začalo předběžně obchodovat s kontrakty na budoucí nákup povolenek v roce 2028. Cena se vyšplhala na 81 eur za povolenku. Firmy tedy příslibům úřadů nevěří a jsou ochotny si za garanci možnosti spotřebovávat fosilní paliva připlatit. Skoro dvojnásobek ceny, kterou by úředníci rádi považovali za strop.

A třeba společnost Vertis Environmental Finance prý odhaduje, že v roce 2030 můžou být ceny mezi zhruba 111 and 259 eury, analytici Bloombergu na týž rok předpovídají cenu zhruba 150 eur.

Jsou povolenky jisté?

Evropa se na rámci pravidel pro nový trh s povolenkami dohodla v roce 2023, ke spuštění obchodu s povolenkami má dojít k 1. lednu 2027, tedy už za rok a půl. Do poloviny roku měly členské státy evropskou směrnici začlenit do své legislativy. Česku se to povedlo jen s půlročním zpožděním.

Český premiér Petr Fiala přesto na konci roku 2024 oznámil záměr vyjednat odklad spuštění. „Budeme přesvědčovat naše kolegy v EU, aby se přidali k našemu návrhu odložit účinnost systému ETS 2 na rok 2028. Do té doby chceme zavést silnější ochranu proti prudkému růstu cen energií,“ prohlásil loni v prosinci Fiala. Odklad podporuje také třeba Slovensko, Polsko nebo Maďarsko. Žádný návrh na odklad se ale na evropské úrovni neprojednávají.

K odkladu ale může dojít samovolně: pokud budou v roce 2026 ceny energií mimořádně vysoké, aukce povolenek se o rok odloží.

Jinými slovy: pokud to nebude platit za rok a půl, bude to platit za dva a půl roku. Maximálně získáte nějaký čas na přípravu navíc.

Sociální klimatický fond: peníze zpátky lidem? Zdroj: Shutterstock Spolu se systémem obchodování s povolenkami ETS 2 má vzinknout taky Sociální klimatický fond. Peníze, které se na povolenkách utrží, se mají přerozdělovat a člneksé státy je mají využít naa sociální a ekologické programy. Česku má fond v letech 2026 až 2032 přinést asi 50 miliard korun. Peníze půjdou na pomoc zranitelným domácnostem, mikropodnikům a uživatelům dopravy, kteří jsou výrazně zasaženi růstem cen paliv a energií. Strategii využití peněz, takzvaný Sociální klimatický plán, připravuje ministersto životního prostředí, přeložit ho má do konce června 2025. Z dostupných informací je zatím zřejmé, že peníze mají jít na: renovace budov – modernizace, zateplení, energetické úspory,

změny vytápění a využití obnovitelných zdrojů, včetně komunitní energetiky,

podporu veřejné, nízkoemisní a bezemisní dopravy,

informační a poradenské služby v oblasti energií a úspor.

Jak se připravit?

Popravdě – zdražení asi neutečeme. Zdá se, že jediná cesta, jak neplatit o moc víc, je snižovat spotřebu. Ostatně to je cílem každé uhlíkové daně. Takže, co se dá dělat konkrétně:

Snižte spotřebu, zateplujte. Pokud to jde, zateplete dům, vyměňte okna a dveře. Změňte způsob vytápění. Ale ne bezhlavě. Pokuste se využít některou z dotací v rámci programů Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce.

Zapomeňte na uhlí. Ministerstvo životního prostředí stejně loni zveřejnilo plán, že do deseti let má být s topením uhlím v Česku konec. K biči zákazů a povolenek ovšem nabízí i cukr v podobě dotací na výměnu kotlů na uhlí. Viz zmíněné dotační programy. Pro někoho to ovšem může znamenat, že relativně nedávno vyhodil starý kotel, pořídil si místo něj modernější – a teď bude měnit zas.

Nečekejte, že vám pomůže fixace. Jestli vás teď napadlo, že si zafixujete cenu plynu na dva nebo tři roky, a tím na zdražení kvůli povolenkám vyzrajete – zapomeňte. Nevyzrajete. Dodavatelé plynu si do smluv na dodávky s fixovanou cenou vkládají doložku, že fixovaná cena je jen cena komodity, a vyhrazují si právo náklady na povolenky k ní přiúčtovat, aniž by to bylo považováno za zvýšení fixované ceny a porušení smlouvy.

