Dotace na bydlení: Jak se změnila pravidla Nové zelené úsporám

Příjem žádosti do nové vlny dotačního programu Nová zelená úsporám začal po zimní pauze ve čtvrtek 20. února. Program podpory pro bytové domy zůstává beze změn, v dotacích pro rodinné domy ale změny jsou – a ne kosmetické.

Nová Nová zelená úsporám je především jednodušší. Úplně mizí podprogram Zelená úsporám standard, zůstávají jen Zelená úsporám Light (dál taky NZÚ Light) a Oprav dům po babičce (dál taky jen Babička).

Pravidla pro oba programy představíme ve dvou samostatných textech, pod odkazem jsou pravidla a parametry Oprav dům po babičce. A níž představíme podrobněji program Nová zelená úsporám Light.

Některé rozdíly mezi Babičkou a NZÚ Light

Program Oprav dům po babičce je zaměřený na celkové rekonstrukce. Můžete se ucházet o dotaci na fotovoltaiku, zdroj topení, systém ohřevu vody a další, ale podmínkou je vždycky celkové zateplení domu (případně výstavba úplně nového pasivního).

Stát preferuje podporu celkového zateplování. Proto jsou některá opatření (co se vlastního zateplení budovy týče) v Babičce – kde je celkové zateplení podmínkou – dotována velkoryseji.

V Oprav dům po babičce je proti Nové zelené úsporám Light také speciální bonus pro rodiny s dětmi a i některé další bonusy jsou velkorysejší.

Oproti tomu Nová zelená úsporám Light je podpora určená na jednotlivé prvky. I když preferovaná varianta je, když majitel nemovitosti žádá o podporu víc úsporných opatření naráz: za jejich kombinaci je možné získat bonus.

Jinak se ale většina úsporných opatření dotuje shodně. Výhodou NZÚ Light je zase pružnost: k programu se můžete vracet, to znamená, že jeden rok můžete žádat třeba o dotaci na systém hospodaření s odpadní vodou a jiný rok zas na fotovoltaiku.

Kdo může žádat o dotaci v rámci Nová zelená úsporám Light?

O dotaci v Nové zelené úsporám Light může žádat jen (spolu)vlastník nemovitosti, na které se má pracovat. Pokud je jenom spoluvlastník, nesmí druhým spoluvlastníkem být právnická osoba. Žadatel a členové jeho domácnosti nesmí (spolu)vlastnit víc než dvě stavby pro bydlení, včetně bytů a členských podílů v bytovém družstvu. To fakticky znamená, že kromě opravované nemovitosti může (i jen částečně) mít jen jednu další nemovitost k bydlení.

Po dokončení úprav musí žadatel v nemovitosti ještě pět let bydlet.

Zvláštní skupinu žadatelů tvoří nízkopříjmové domácnosti. Ty jsou zvýhodněné při žádostech o dotace na zateplení – můžou na jednotlivá opatření získat víc peněz, celková výška dotace je ale nižší.

Dotace na zateplení pro nízkopříjmové domácnosti může dosáhnout nejvýš 250 tisíc korun, dotace pro ostatní může být v součtu až 500 tisíc korun.

Dotace může do daného limitu krýt náklady na zvolené opatření až do 100 procent. pokud žádáte o peníze zpětně, obecné pravidlo je, ž se uznávají náklady ne starší než rok. Pro ty, kteří požádají do 30. června 2025 ale platí, že se dají uznat i náklady starší, všecky, které vznikly po 1. lednu 2021.

Podrobné technické požadavky na provedení úprav a na nově instalované systémy jsou k dispozici na webu Státního fondu životního prostředí.

Co jsou nízkopříjmové domácnosti?

Nízkopříjmová domácnost je pro účely Nové zelené úsporám Light definována jako domácnost, jejíž členové všichni spadají (s výjimkou nezaopatřených dětí, tj. i studujících) do některé z následujících kategorií:

starobní důchodce

invalidní důchodce ve 3. stupni

domácnosti, které pobírají příspěvek na bydlení

domácnosti, které pobírají přídavky na děti

Původní NZÚ Light byly právě jen dotace na zateplení pro nízkopříjmové rodiny, šlo zejména o podporu malých úprav se slušným a rychlým úsporným efektem – třeba výměnu dveří nebo oken. Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí se ale zalíbila její jednoduchost a rychlost, proto nyní fakticky rozšiřuje Novou zelenou úsporám Light a otevírá ji pro všechny a těžkopádnější Novou zelenou úsporám Standard už nevypisuje.

Díky tomu je teď žádání o podporu pro všechny jednodušší, peníze se vyplácejí formou zálohy předem, účtuje se po skončení prací a i vykazování má být snazší.

Co se podporuje, kde žádat a kolik a kdy dostanete

Dotace z Nové zelené úsporám Light podporují

zateplení stávajících konstrukcí

výměnu zdrojů tepla

systémy ohřevu vody

fotovoltaiku

zpětné získávání tepla (rekuperace a ventilace)

systémy na využití tepla z odpadní vody

mitigační opatření: zelená střecha, využití dešťovky a šedé vody

Až na podporu v oblasti zateplení jsou podmínky i výše dotací stejné jako u programu Oprav dům po babičce. Jen je potřeba zdůraznit, že mitigační opatření se v NZÚ Light podporují, pouze pokud jsou součástí komplexního projektu. U Babičky se to zdůrazňovat nemusí, protože komplexní zateplení je vždy nezbytnou součástí projektu.

Kombinace některých opatření jsou zvýhodněny bonusem. Naopak některá opatření se navzájem vylučují a kombinovat se nedají. K obojímu se dostaneme níž.

O peníze se dá žádat u Státního fondu životního prostředí, a to výhradně elektronicky. K přihlášení je potřeba elektronická identita občana nebo bankovní identita. Můžete zažádat po skončení prací, v jejich průběhu i před jejich začátkem.

V takovém případě se dotace vyplácejí formou zálohy předem, vyúčtování se provádí po skončení prací.

K žádosti o dotaci je potřeba prokázat vlastnictví bankovního účtu a má-li nemovitost spolumajitele, tak jeho souhlas. Existuje taky možnost žádat o dotaci na stavbu, kde nebydlí přímo žadatel, ale jeho příbuzný v řadě přímé (rodič, prarodič, potomek). Pak je potřeba doložit nějaký dokument prokazující oprávněnost žadatele, tedy to, že dotyčný příbuzný v nemovitosti skutečně bydlí.

K dotaci si můžete zažádat taky o zvýhodněnou půjčku. O tu – dokonce spolu s poradenstvím týkajícím se úsporných stavebních opatření – lze žádat ČSOB Stavební spořitelny, Modré pyramidy, Raiffeisen stavební spořitelny, Stavební spořitelny České spořitelny a UniCredit Bank.

Zateplení: až 500 000 korun, 250 000 korun pro nízkopříjmové

Když chcete žádat o dotaci na zateplení, budete k ní muset přiložit Zprávu o navrhovaných opatřeních, fotodokumentaci stavu před započetím prací.

Podpora je určena pro budovy s kolaudací před 1. červencem 2013.

Pokud je budova památkově chráněná, musíte doložit, že jste svůj stavební záměr projednali s památkáři.

Pokud žádáte jako nízkopříjmová domácnost, musíte doložit i to. Tedy že berete důchody, že oprávněně pobíráte přídavky na dítě nebo příspěvek na bydlení a musíte předložit záznam o tom, že se u vás zastavil energetický poradce z Místní akční skupiny (MAS) nebo pracovník Energetického konzultačního a informačního střediska (EKIS). Jejich konzultace je nezbytná. Seznam poradců najdete na webu ministerstva průmyslu a obchodu.

Nízkopříjmoví žadatelé můžou na zateplení dostat maximálně 250 tisíc korun a ostatní až 500 tisíc korun. Za kombinace opatření pak navíc můžou dostat bonus, ten se do limitu nepočítá.

Kolik můžu v Nové zelené úsporám Light dostat na dílčí zateplení Standardní dotace Památky Nízkopříjmoví Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště 700 Kč/m² 800 Kč/m² 1500 Kč/m² Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce 300 Kč/m² 500 Kč/m² 750 Kč/m² Výplně otvorů 2200 Kč/m² 4900 Kč/m² 5500 Kč/m² Konstrukce k zemině 800 Kč/m² 1050 Kč/m² 2000 Kč/m² Stínicí technika 1500 Kč/m²

Dotace na zdroje tepla: 30 až 130 tisíc korun

Další dotace je pak možné čerpat na vytápění, tedy na výměnu nebo instalaci zdroje tepla, případně na napojení na centrální zásobení teplem. Tyto dotace lze získat na stavbu kolaudovanou před rokem 2021, pokud nebyla dotována jako novostavba v předchozích Zelených úsporám.

Podporuje se výměna veškerých kotlů na uhlí, neekologických zdrojů tepla na tuhá paliva, ale i atmosférických kotlů na plyn (ne ale kotlů kondenzačních).

Výše podpory je stejná jako u Babičky. Tak to ostatně bude i u všech dotací níž.

Dotace na výměnu zdrojů tepla Jen topení Topení a ohřev vody Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 65 000 Kč Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 90 000 Kč Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavá, teplovzdušná nebo s teplovodním výměníkem nebo individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu s ručním přikládáním. 35 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch 40 000 Kč 60 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 Kč 90 000 Kč Tepelné čerpadlo země–voda nebo voda–voda 110 00 Kč 130 000 Kč Napojení na soustavu zásobování teplem 30 000 Kč

Dotace na přípravu teplé vody: 35 až 60 tisíc korun

Dotace na řešení ohřevu vody se doplňuje s předchozími dotacemi na vytápění. Anebo naopak může se s nimi i vylučovat. Pokud si vyberete zdroj tepla, který zároveň bude dodávat energii i pro ohřev vody, dotace by se zbytečně dublovala.

Podobně se vylučuje podpora některých ze zdrojů tepla a některé fotovoltaiky. Tabulku možných kombinací najdete níž v článku.

Dotace na ohřev vody Výše podpory Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m² 45 000 Kč Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m² 60 000 Kč Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,8 kW 35 000 Kč Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 35 000 Kč

Podpora fotovoltaiky: až 100 tisíc, nebo 140 tisíc korun

Celkem můžete dostat až 100 tisíc korun, pokud budete energii spotřebovávat sami, nebo 140 tisíc korun, pokud se zapojíte do systému sdílení energie. K tomu budete potřebovat mít nejen samotné panely, ale také funkci chytrého řízení a akumulátor.

Podpořený systém musí mít instalovaný výkon aspoň 2 kWp, povinná je akumulace do baterií, která musí být aspoň rovná výkonu podpořené výroby.

Dotace na fotovoltaiku Výše podpory Za 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč Instalace pevně instalované dobíjecí stanice pro elektromobil (max. 1 ks) 10 000 Kč

Dotace na rekuperaci a ventilaci: až 90 tisíc korun

Na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně příslušenství a zapojení lze získat dotaci až 90 tisíc korun.

Na využití tepla z odpadní vody – až 50 tisíc korun.

Na centrální systém pro využití tepla z odpadní vody lze dostat až 50 tisíc korun.

Povolené kombinace opatření podporujících výměnu zdrojů tepla a instalaci zdrojů obnovitelné energie

Některá opatření nelze volně kombinovat. Mají stejný účel, tak by to znamenalo vyhazování peněz. Možné a nemožné kombinace ukazuje tabulka:

Zdroj tepla s ohřevem vody Zdroj tepla bez ohřevu vody Systém pro ohřev vody Fotovoltaika Rekuperace Předehřev vody Zdroj tepla s ohřevem vody Ne Ne Ne Ano Ano Ano Zdroj tepla bez ohřevu vody Ne Ne Ano Ano Ano Ano Systém pro ohřev vody Ne Ano Ne Ne Ano Ano Fotovoltaika Ano Ano Ne Ne Ano Ano Rekuperace Ano Ano Ano Ano Ne Ano Předehřev vody Ano Ano Ano Ano Ano Ne

Zelená střecha, dešťovka a využití odpadní vody

Zelená střecha nemusí být přímo na nemovitosti k bydlení, ale i na dalších nadzemních stavbách, které patří k nemovitosti a jsou ve vlastnictví žadatele, tedy například na garáži.

Co je dešťová voda je asi zřejmé. Šedou vodou se rozumí vyčištěná nebo dočištěná odpadní voda; obojí se dá využít jako voda užitková nebo voda na zalévání. Cílem podpory je snížení spotřeby pitné vody.

Pokud už na danou nemovitost podpora v této oblasti byla dřív vyplacena, ať v rámci Zelené úsporám, nebo v programu Dešťovka, o novou dotaci nelze žádat.

Mitigační opatření Výše podpory Zelená střecha vegetační souvrství o výšce aspoň 75 mm 800 Kč/ m² Maximálně 100 000 Kč Dešťová voda Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku, popř. také jako vody užitkové. 20 000 Kč + x ×3000 Kč Maximálně 50 000 Kč Šedá voda Systém pro využití vyčištěné /dočištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody. 70 000 Kč + x × 3000 Kč Maximálně 100 000 Kč. x = objem nádrže na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů v m³

Bonusy navyšující dotaci

Podpora jednotlivých úsporných opatření se může za určitých okolností zvyšovat. Mezi těmi okolnostmi chybí ta, že máte děti, která u Babičky zakládá nárok na rodinný bonus. Získat lez tyhle bonusy:

za kombinaci některých úsporných opatření dostáváte kombinační bonus , může dotaci zvýšit o 30 tisíc korun, za uznatelnou kombinaci se považuje kombinace zateplení a výměna zdroje tepla nebo instalace jiného zdroje energie, systému na ohřev vody nebo rekuperace

, může dotaci zvýšit o 30 tisíc korun, za uznatelnou kombinaci se považuje kombinace zateplení a výměna zdroje tepla nebo instalace jiného zdroje energie, systému na ohřev vody nebo rekuperace když dokážete doložit kladné environmentální posouzení, můžete dostat 300 korun – maximálně 30 tisíc korun – za každý bod, který dostanete, tzv. bonus za environmentálně šetrné řešení projektu

když je nemovitost na správně špatném místě, můžete dostat bonus pro vybrané regiony a obce: pět procent celkové výše dotace (do které se nepočítají jiné bonusy); podpořené regiony a obce vidíte v tabulce níž

Obce, v jejichž katastru je dotace zvýhodněna pětiprocentním bonusem

nebo „hospodářská a sociálně ohrožená území“

Správní obvody obcí s rozšířenou působností Kraj Výčet správních obvodů ORP Středočeský - Plzeňský Horažďovice, Nepomuk, Sušice Jihočeský Milevsko, Soběslav, Dačice, Blatná Karlovarský Kraslice, Sokolov, Ostrov Ústecký Litvínov, Most, Rumburk, Děčín, Varnsdorf, Podbořany, Chomutov, Kadaň, Ústí nad Labem, Lovosice, Teplice, Žatec, Louny, Litoměřice Liberecký Tanvald, Frýdlant, Semily, Nový Bor Královéhradecký Broumov, Dvůr Králové nad Labem Pardubický Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy, Králíky Kraj Vysočina Moravské Budějovice, Pacov, Bystřice nad Pernštejnem, Telč, Světlá nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Chotěboř, Třebíč Jihomoravský Veselí nad Moravou, Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Znojmo Olomoucký Přerov, Jeseník, Šumperk, Konice, Mohelnice, Uničov, Lipník nad Bečvou, Zábřeh, Hranice, Šternberk Zlínský Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Otrokovice, Holešov, Vsetín, Uherský Brod Moravskoslezský Karviná, Havířov, Orlová, Vítkov, Rýmařov, Krnov, Bruntál, Bohumín, Odry, Český Těšín Obce na území bývalých vojenských újezdů a obce ovlivněny územím bývalých vojenských újezdů Vojenský újezd Obce Boletice Polná na Šumavě Brdy Borovno, Bratkovice, Dobřív, Drahlín, Felbabka, Hvozdec, Chaloupky, Jince, Křešín, Láz, Malá Víska, Mirošov, Míšov, Nepomuk, Obecnice, Ohrazenice, Podluhy, Sádek, Skořice, Spálené Poříčí, Strašice, Štítov, Těně, Trokavec, Věšín, Vranovice, Zaječov Dobrá Voda Čachrov, Hartmanice, Prášily, Srní Hradiště Bražec, Doupovské Hradiště Libavá Kozlov, Luboměř pod Strážnou, Město Libavá Milovice-Mladá Benátky nad Jizerou, Brodce, Čachovice, Jiřice, Lipník, Luštěnice, Milovice, Smilovice, Straky, Všejany Ralsko Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Doksy, Hamr na Jezeře, Mimoň, Mukařov, Noviny pod Ralskem, Osečná, Provodín, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Zákupy

