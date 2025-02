Oprav dům po babičce znovu startuje. Jaká jsou pravidla a kolik dostanete?

Co se děje

20. 2. 2025

Od 20. února přijímá Státní fond životního prostředí znovu žádosti o dotace v programu Nová zelená úsporám. Ten má nově jen dva podprogramy:

Oprav dům po babičce (dál taky jenom Babička)

Nová zelená úsporám Light (dál i NZÚ Light)

Oba podprogramy jsou si dnes hodně podobné, víc než kdy dřív, přesto se mezi nimi najdou rozdíly. Probereme pravidla pro oba programy ve dvou samostatných textech. Tento se věnuje podprogramu Oprav dům po babičce.

A tady najdete pravidla pro rodinné domy žádající o dotace v Nové zelené úsporám Light.

Pravidla pro bytové domy se zatím nemění.

Nejpodstatnější rozdíl mezi podprogramy je v tom, že Oprav dům po babičce je zaměřený na celkové rekonstrukce. Můžete dostat dotaci i na menší úsporná opatření, ale podmínkou je vždycky celkové zateplení.

Stavební opatření v rámci celkového zateplení jsou v Oprav dům po babičce dotována velkoryseji než v programu NZÚ Light, existuje tu i podpora (staro)nové výstavby.

Oproti Nové zelené úsporám Light je v Babičce navíc speciální bonus pro rodiny s dětmi a i některé další bonusy jsou velkorysejší.

Jinak se ale většina úsporných opatření dotuje shodně. Stejné je i to, že dnes u obou programů můžete dostat peníze předem a můžete jimi (pokud vám budou stačit) pokrýt až sto procent nákladů, není tedy bezpodmínečně nutná spoluúčast. Účast v obou podprogramech vám taky pootevírá dveře k výhodné půjčce (se splatností až 25 roků a úrokem ne vyšším než tři procenta) od stavebních spořitelen (a jedné banky).

Kdo může žádat o dotaci v rámci programu Oprav dům po babičce?

Žadatel o dotaci má být vlastníkem nemovitosti (může mít spoluvlastníky, ale ne právnickou osobu) a on a členové domácnosti nesmí (spolu)vlastnit víc než dvě stavby pro bydlení, včetně bytů a členských podílů v bytovém družstvu. Fakticky to tedy znamená, že kromě opravované nemovitosti může (i jen částečně) mít jen jednu další nemovitost k bydlení.

Není potřeba, aby šlo o dům po babičce, dům zděděný nebo jinak získaný v rámci rodiny nebo podobně. Jediná podmínka je, aby byl dostatečně starý.

Rekonstruovaný dům přitom nemusí být ani dědeček, dostatečné stáří tu znamená, že byl kolaudovaný před 1. červencem 2013.

Existuje tu i možnost „totální rekonstrukce“, tedy stržení staré stavby a výstavby nové. Nový dům ale musí stát na místě starého a ten starý musí být regulérní dům k bydlení, ne nějaká stodola bez popisného čísla.

Omezeno je využití nemovitosti pro podnikání. K tomu smí sloužit maximálně pětina její plochy: žádost o dotaci tedy neprojde úspěšně třeba ani majitelům vícegeneračního domku, kteří jeden z bytů v něm dál pronajímají.

Co se podporuje, kde žádat a kolik a kdy dostanete

U Oprav dům po babičce jsou dvě cesty. Buď rekonstruujete, nebo strhnete starý dům a stavíte nový na jeho místě.

V prvním případě musíte dům komplexně zateplit a k tomu si můžete zažádat o dotace na vytápění, ohřev vody a další.

V druhém případě čerpáte dotaci na novostavbu, k ní si můžete říct o dotaci na komplexní zateplení a zase i vytápění, ohřev vody a další.

Kombinace opatření jsou zvýhodněny bonusem.

Obecně se podporují i úpravy památkově chráněných budov – pro stržení domu a novostavbu to ale pochopitelně neplatí.

O peníze se dá žádat výhradně u Státního fondu životního prostředí, a to elektronicky. Potřebovat budete některou z identit občana, stačí už i bankovní identita.

Můžete zažádat po skončení prací, v jejich průběhu i před jejich začátkem. Peníze dostanete formou zálohy předem, vyúčtování se provádí po skončení prací, uznávají se faktury staré maximálně rok. Nezapomeňte si před začátkem prací udělat dokumentaci výchozího stavu.

Podrobné technické požadavky na provedení úprav a na nově instalované systémy jsou k dispozici na webu Státního fondu životního prostředí.

K dotaci si můžete zažádat taky o zvýhodněnou půjčku. O tu – dokonce spolu s poradenstvím týkajícím se úsporných stavebních opatření – lze žádat u ČSOB Stavební spořitelny, Modré pyramidy, Raiffeisen stavební spořitelny, Stavební spořitelny České spořitelny a UniCredit Bank.

Dotace na komplexní zateplení: až 1 000 000 korun

V programu Oprav dům po babičce můžete žádat o podporu na různá dílčí opatření, od solárů po využívání odpadní vody, ale podmínkou je vždy provést právě komplexní zateplení budovy.

To je rozdíl proti Nové zelené úsporám Light, kde si jde říct třeba jen o dotaci na výměnu dveří a oken nebo jenom na fotovoltaiku a žádat můžete i postupně.

V rámci komplexního zateplení se peníze dávají na zateplení stěn, střechy, stropů a podlah. Patří sem i výměna dveří a oken a instalace stínicí techniky.

V součtu můžete dostat až milion korun, jednotlivé úpravy se podporují takto:

Oprav dům po babičce: Kolik můžete dostat na zateplení Typ konstrukce Maximální podpora Stěny vnější, střechy, podlahy nad venkovním prostorem, lehké obvodové pláště 1300 Kč/m² Zateplení stropu pod nevytápěnou půdou, konstrukce k nevytápěným prostorům a k sousední budově a ostatní konstrukce 500 Kč/m² Výplně otvorů 4900 Kč/m² Konstrukce k zemině 1700 Kč/m² Stínicí technika 1500 Kč/m² Základní podpora (např. vypracování projektové dokumentace a posudku) 50 000 Kč/žádost

Částky, které lze v rámci tohoto programu získat na zateplení, jsou pro většinu domácností na jednotku vyšší, než jsou částky vyhrazené na totéž v programu Nová zelená úsporám Light. Jen nízkopříjmové domácnosti můžou v NZÚ Light dostat na jednotku víc.

V NZÚ Light je ale nižší celková částka dotace, ta může být 500 tisíc korun, respektive 250 tisíc korun pro nízkopříjmové žadatele.

Novostavba: 400 tisíc korun

Dům můžete taky strhnout a na jeho místě stavět nový. Stát chce podporou mimo jiné docílit toho, aby vznikalo míň nových staveb mimo obce a abychom zbytečně nepřicházeli o nezastavěnou půdu.

Dotace je v jednotné výši pro všechny a činí 400 tisíc korun. Podmínkou je, že nový dům bude mít velmi nízkou energetickou náročnost a bude se v něm dbát na využití obnovitelných zdrojů energie.

V programu Nová zelená úsporám Light tato podpora vůbec není, ten je zaměřený čistě na rekonstrukce.

Dotace na zdroje tepla: 30 až 130 tisíc korun

Další dotace je pak možné čerpat na vytápění, tedy na výměnu nebo instalaci zdroje tepla, případně na napojení na centrální zásobení teplem.

Podporuje se výměna veškerých kotlů na uhlí, neekologických zdrojů tepla na tuhá paliva, ale i atmosférických kotlů na plyn (ne ale kotlů kondenzačních).

Jde o dotaci na jeden centrální zdroj tepla, nečekejte, že si z ní pořídíte jedna kamna do obýváku, další do ložnice a do kuchyně.

Výše podpory je tady úplně stejná jako u Nové zelené úsporám Light.

Dotace na výměnu zdrojů tepla jen topení topení a ohřev vody Kotel na biomasu včetně akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 65 000 Kč Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 90 000 Kč Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavá, teplovzdušná nebo s teplovodním výměníkem nebo individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu s ručním přikládáním. 35 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch–vzduch 40 000 Kč 60 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch–voda 75 000 Kč 90 000 Kč Tepelné čerpadlo země–voda nebo voda–voda 110 00 Kč 130 000 Kč Napojení na soustavu zásobování teplem 30 000 Kč

Dotace na přípravu teplé vody: 35 až 60 tisíc korun

Dotace na řešení ohřevu vody se doplňuje s předchozími dotacemi na vytápění. Anebo naopak se s nimi může i vylučovat. Pokud si vyberete zdroj tepla, který zároveň bude dodávat energii i pro ohřev vody, dotace by se zbytečně dublovala.

Podobně se vylučuje podpora některých ze zdrojů tepla a některé fotovoltaiky. Tabulku možných kombinací najdete níž v článku.

Dotace na ohřev vody Výše podpory Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m² 45 000 Kč Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m² 60 000 Kč Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,8 kW 35 000 Kč Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 35 000 Kč

Podpora fotovoltaiky: až 100 tisíc, nebo až 140 tisíc korun

Celkem můžete dostat až 100 tisíc korun, pokud budete energii spotřebovávat sami. Nebo 140 tisíc korun, pokud se zapojíte do systému sdílení energie. K tomu budete potřebovat mít nejen samotné panely, ale také funkci chytrého řízení a akumulátor.

Podpořený systém musí mít instalovaný výkon aspoň 2 kWp. Povinná je akumulace do baterií, která musí být aspoň rovná výkonu podpořené výroby.

Dotace na fotovoltaiku Výše podpory Za 1 kWp instalovaného výkonu 10 000 Kč Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Kč Instalace pevně instalované dobíjecí stanice pro elektromobil (max. 1 ks) 10 000 Kč

Dotace na větrání a rekuperaci: až 90 tisíc korun

Na pořízení a instalaci nového systému řízeného větrání se zpětným získáváním tepla včetně příslušenství a zapojení lze získat dotaci až 90 tisíc korun.

Využití tepla z odpadní vody: až 50 tisíc korun

Na centrální systém pro využití tepla z odpadní vody lze dostat až 50 tisíc korun

Povolené kombinace dotací na výměnu zdrojů tepla a instalaci zdrojů obnovitelné energie

Některá opatření nelze volně kombinovat. Mají stejný účel, tak by to znamenalo vyhazování peněz. Možné a nemožné kombinace ukazuje tabulka:

Zdroj tepla s ohřevem vody Zdroj tepla bez ohřevu vody Systém pro ohřev vody Fotovoltaika Větrání a rekuperace Předehřev vody Zdroj tepla s ohřevem vody Ne Ne Ne Ano Ano Ano Zdroj tepla bez ohřevu vody Ne Ne Ano Ano Ano Ano Systém pro ohřev vody Ne Ano Ne Ne Ano Ano Fotovoltaika Ano Ano Ne Ne Ano Ano Větrání a rekuperace Ano Ano Ano Ano Ne Ano Předehřev vody Ano Ano Ano Ano Ano Ne

Zelená střecha, dešťovka a využití odpadní vody

Zelená střecha nemusí být přímo na nemovitosti k bydlení, ale i na dalších nadzemních stavbách, které patří k nemovitosti a jsou ve vlastnictví žadatele, tedy například na garáži.

Co je dešťová voda, je asi zřejmé. Šedou vodou se rozumí vyčištěná nebo dočištěná odpadní voda; obojí se dá využít jako voda užitková nebo voda na zalévání. Cílem podpory je snížení spotřeby pitné vody.

Pokud už na danou nemovitost podpora v této oblasti byla dřív vyplacena, ať v rámci Zelené úsporám, nebo v programu Dešťovka, o novou dotaci nelze žádat.

Mitigační opatření Výše podpory Zelená střecha vegetační souvrství o výšce aspoň 75 mm 800 Kč/ m² Maximálně 100 000 Kč Dešťová voda Systém pro využití akumulované dešťové vody pro zálivku, popř. také jako vody užitkové. 20 000 Kč + x ×3000 Kč Maximálně 50 000 Kč Šedá voda Systém pro využití vyčištěné /dočištěné odpadní vody jako vody užitkové, případně také pro zálivku zahrady, včetně využití dešťové vody. 70 000 Kč + x × 3000 Kč Maximálně 100 000 Kč. x = objem nádrže na dešťovou nebo vyčištěnou odpadní vodu, případně součet těchto objemů v m³

Bonusy: další navyšování dotací

Podpora jednotlivých úsporných opatření se může za určitých okolností zvyšovat. Těmi okolnostmi jsou:

vyberete si víc úsporných opatření najednou: říká se tomu kombinační bonus , může dotaci zvýšit o 50 tisíc korun, za uznatelnou kombinaci se považuje celkové zateplení (které je beztak u Babičky nutné) na jedné straně a výměna zdroje tepla nebo instalace jiného zdroje energie,

, může dotaci zvýšit o 50 tisíc korun, za uznatelnou kombinaci se považuje celkové zateplení (které je beztak u Babičky nutné) na jedné straně a výměna zdroje tepla nebo instalace jiného zdroje energie, kladné environmentální body, necháte si projekt posoudit, a když komise uzná, můžete dostat 300 korun – maximálně 30 tisíc korun – za každý bod, který dostanete; tzv. bonus za environmentálně šetrné řešení projektu,

máte děti – rodinný bonus žadatel dostane, když má ve výchově nezaopatřené dítě, vlastní, osvojené, v pěstounské péči, podpora je 50 tisíc korun nebo 25 tisíc korun, pokud má žadatel dítě ve střídavé nebo společné péči,

žadatel dostane, když má ve výchově nezaopatřené dítě, vlastní, osvojené, v pěstounské péči, podpora je 50 tisíc korun nebo 25 tisíc korun, pokud má žadatel dítě ve střídavé nebo společné péči, dům stojí na správném (špatném) místě: bonus pro vybrané regiony a obce je pět procent celkové výše dotace (do které se nepočítají jiné bonusy); podpořené regiony a obce vidíte v tabulce.

Obce, v jejichž katastru je dotace zvýhodněna pětiprocentním bonusem

nebo „hospodářská a sociálně ohrožená území“

Správní obvody obcí s rozšířenou působností Kraj Výčet správních obvodů ORP Středočeský - Plzeňský Horažďovice, Nepomuk, Sušice Jihočeský Milevsko, Soběslav, Dačice, Blatná Karlovarský Kraslice, Sokolov, Ostrov Ústecký Litvínov, Most, Rumburk, Děčín, Varnsdorf, Podbořany, Chomutov, Kadaň, Ústí nad Labem, Lovosice, Teplice, Žatec, Louny, Litoměřice Liberecký Tanvald, Frýdlant, Semily, Nový Bor Královéhradecký Broumov, Dvůr Králové nad Labem Pardubický Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy, Králíky Kraj Vysočina Moravské Budějovice, Pacov, Bystřice nad Pernštejnem, Telč, Světlá nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Chotěboř, Třebíč Jihomoravský Veselí nad Moravou, Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Znojmo Olomoucký Přerov, Jeseník, Šumperk, Konice, Mohelnice, Uničov, Lipník nad Bečvou, Zábřeh, Hranice, Šternberk Zlínský Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Otrokovice, Holešov, Vsetín, Uherský Brod Moravskoslezský Karviná, Havířov, Orlová, Vítkov, Rýmařov, Krnov, Bruntál, Bohumín, Odry, Český Těšín Obce na území bývalých vojenských újezdů a obce ovlivněny územím bývalých vojenských újezdů Vojenský újezd Obce Boletice Polná na Šumavě Brdy Borovno, Bratkovice, Dobřív, Drahlín, Felbabka, Hvozdec, Chaloupky, Jince, Křešín, Láz, Malá Víska, Mirošov, Míšov, Nepomuk, Obecnice, Ohrazenice, Podluhy, Sádek, Skořice, Spálené Poříčí, Strašice, Štítov, Těně, Trokavec, Věšín, Vranovice, Zaječov Dobrá Voda Čachrov, Hartmanice, Prášily, Srní Hradiště Bražec, Doupovské Hradiště Libavá Kozlov, Luboměř pod Strážnou, Město Libavá Milovice-Mladá Benátky nad Jizerou, Brodce, Čachovice, Jiřice, Lipník, Luštěnice, Milovice, Smilovice, Straky, Všejany Ralsko Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Doksy, Hamr na Jezeře, Mimoň, Mukařov, Noviny pod Ralskem, Osečná, Provodín, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Zákupy

Gabriel Pleska Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

