Zelená úsporám dá peníze na dům předem všem. Změny v dotacích na bydlení od roku 2025

Dotace z Nové zelené úsporám a Oprav dům po babičce budou jednodušší a řadě žadatelů přinesou nové výhody. Někteří by ale na dotaci podle nových podmínek nemuseli dosáhnout. Mají poslední šanci do vyčerpání peněz, které ještě v programu zbývají.

5. 12. 2024

Ze tří podprogramů Nové zelené úsporám zbudou pro majitele rodinných domů jen dva. Pro některé žadatele by nové podmínky mohly znamenat, že dotací nedostanou. Žádat podle starých pravidel půjde do vyčerpání stávajících zásob peněz.

Přesné datum, od kdy se bude postupovat podle nových pravidel, bude zveřejněno v průběhu ledna.

Dotací na bytové domy a dotací na výměnu zdrojů tepla na vytápění rodinných domů se změny nedotknou.

Program Nová zelená úsporám má nyní tři podprogramy

Nová zelená úsporám Standard

Nová zelená úsporám Light

Oprav dům po babičce

Nová zelená úsporám Light je zatím určena nízkopříjmovým domácnostem, to se ale s novými podmínkami změní. Nově budou existovat pouze podprogramy Oprav dům po babičce, který je určený na komplexní renovace a Nová zelená úsporám Light, kde se ale rozšíří okruh možných příjemců dotace, nebude už podmíněn takzvanou nízkopříjmovostí.

Nízkopříjmoví ale budou stále zvýhodněni. Mohou dál získat až 250 tisíc na zateplení – do výše 80 procent výdajů a dotaci až 80 procent na výměnu neekologického kotle.

Za nízkopříjmové domácnosti se pro účely programu považují domácnosti tvořené starobními penzisty, invalidními penzisty ve třetím stupni nebo domácnosti, které dostávají příspěvek na bydlení nebo přídavky na dítě.

Nově lze tedy podprogramy pro rodinné domy rozlišovat podle rozsahu úprav:

Oprav dům po babičce je určený na komplexní renovace domů, podmínkou je optimální zateplení, k němu pak lze přibrat dotace na další opatření.

je určený na komplexní renovace domů, podmínkou je optimální zateplení, k němu pak lze přibrat dotace na další opatření. Nová zelená úsporám Light je určená na dílčí renovace. Žádat jde o peníze na zateplení, výměnu kotle, fotovoltaiku, ohřev vody, rekuperaci, budování zelených střech, hospodaření s dešťovou nebo odpadní vodou a dobíjecí stanice pro elektroauta – samostatně nebo v kombinaci. Zůstává zachováno dílčí zvýhodnění nízkopříjmových.

Nová zelená úsporám v kostce Kolik lze získat: 30 procent nákladů na realizaci všech opatření

50 procent nákladů na komplexní zateplení

50 procent nákladů na komplexní zateplení 80 procent nákladů, maximálně ale 250 tisíc korun na zateplení pro nízkopříjmové domácnosti Dál lze získat některé bonusy Bonus za kombinace různých opatření (zateplení + výměna zdrojů tepla • zateplení + fotovoltaika • zateplení + výměna zdrojů tepla + fotovoltaika) – až 50 tisíc korun

Bonus pro žadatele ze znevýhodněných obcí – 10 procent z celkové výše dotace

Bonus za každé nezaopatřené dítě v Oprav dům po babičce – 50 tisíc korun za dítě

Bonus za environmentálně šetrné řešení – až 30 tisíc korun

Peníze předem a výhodné úvěry pro všechny

Nejvýznamnější změnou, kterou nové podmínky Nové zelené úsporám přinesou, bude možnost získat peníze ještě před začátkem úprav, formou zálohy předem. Tato možnost byla dosud otevřena jen v programech Light a Oprav dům po babičce. „Vyplácet zálohy předem budeme nově všem žadatelům a zejména tím chceme podpořit středně příjmové domácnosti, které často odkládají nutné renovace z důvodu nedostatku prostředků na předfinancování svých projektů.“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík. „Vyzkoušeli u Nové zelené úsporám Light a Oprav dům po babičce – a funguje to,“ dodal Hladík.

Zároveň bude všem žadatelům zpřístupněna možnost žádat o zvýhodněný úvěr na zateplení až ve výši dvojnásobku dotace. Tyto úvěry od stavebních spořitelen a některých bank zatím byly spojené s programem Oprav dům po babičce. Mají maximální RPSN 3,5 procenta a úrok se dá fixovat na minimálně pět roků. Díky dlouhé době splatnosti dvacet i víc roků jdou i jejich splátky nastavit nízko.

Kdo dotaci nově nedostane, má poslední šanci

Další podstatnou změnou je ale takzvaný majetkový test. Žadatelem bude moct být už výhradně fyzická osoba, která dotčenou nemovitost (spolu)vlastní. Kromě dotované nemovitosti bude smět vlastnit už jen jednu jinou nemovitost určenou k bydlení (tato podmínka už dřív platila pro program Oprav dům po babičce). Podpora se bude také vyplácet jedině na dům, ve kterém žadatel má trvalé bydliště a bude ho mít ještě aspoň pět roků po dokončení projektu.

Tím se některým žadatelům cesta k dotacím komplikuje, mají ale možnost do vyčerpání peněz nyní na dotace alokovaných zažádat podle starých pravidel. „Pokud by pokračoval příjem žádostí tím tempem, jako v posledních týdnech, alokace by byla vyčerpána v průběhu ledna nejpozději na začátku února,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí, který dotace administruje. Úřad bude zbývající stav peněz průběžně zveřejňovat, aby bylo zřetelné, zda má ještě cenu podle starých pravidel žádat.

Nyní zbývá k čerpání v programu Nová zelená úsporám Standard zhruba 1,4 miliardy korun na zateplení a novostavby a 1,1 miliardy korun na zdroje energie. V Nové zelené úsporám Light zbývá zhruba 700 milionů korun na zateplení a zhruba 200 milionů korun na fotovoltaiku.

