Češi přicházejí o peníze kvůli špatnému zateplení. Experti spočítali, o kolik přeplácí

16. 9. 2024 | Kateřina Hovorková

Musíte do práce, i když vám povodeň poničila domov? A co když se do zaměstnání kvůli velké vodě vůbec nedostanete? Nebo musíte hlídat děti, protože škola dočasně nefunguje. Poradíme. celý článek