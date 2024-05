Poslední šance na kotlíkové dotace. Zákaz starých kotlů se blíží

Od 1. září bude zakázaný provoz kotlů první a druhé emisní třídy. Další odklad už opravdu nepřijde, upozorňuje ministerstvo životního prostředí. A vyzývá lidi, aby využili současné dotace na výměnu kotle.

Příspěvek sice můžou dostat i po prázdninách, bude ale nižší. Navíc začnou kontroly a pokuta může být až 50 tisíc korun.

Zákaz kotlů s nižší emisní třídou než třetí je v zákoně o ochraně ovzduší už od roku 2012. Několikrát se odkládal. Termín 1. září 2024 už ale definitivně platí.

Většina kotlů má už třetí emisní třídu, takže se jich zákaz netýká. Čtrnáct procent domácností však pořád topí tuhými palivy, šest procent domácností uhlím.

Po prvním září začnou kontroly zdrojů tepla. Budou je provádět obecní úřady obcí s rozšířenou působností.

Cílem kontrol není pokutovat, ale přimět k výměně, zdůrazňuje Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší ministerstva životního prostředí. Nejprve tedy kontroloři vyzvou k nápravě. Až když k ní nedojde, uloží pokutu. Ta může být maximálně 50 tisíc korun.

„Apelujeme na všechny, kteří žádost ještě nepodali, aby tak učinili co nejdříve,“ říká Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR.

Výše dotací z obou programů klesne od letošního září o jednotky až desítky tisíc korun oproti současným částkám, a to podle druhu vytápění.

Při kontrolách se bude brát ohled na to, kdo má podanou žádost nebo dojednanou výměnu, i když se výměnu nepodaří do 1. září provést, dodává Valdman.

Výměna kotle: Co dělat teď

Pátá vlna kotlíkových dotací pořád běží. Žádá se o ně na krajských úřadech. Dotace se vyplácí zálohově, tedy dopředu.

Od roku 2022 je dotace určená jen pro nízkopříjmové domácnosti, tedy pro starobní důchodce, invalidní důchodce ve třetím stupni nebo domácnosti s příspěvkem na bydlení. Dotace může pokrýt až 95 procent uznatelných nákladů.

Kotlíkové dotace se dají kombinovat s dotacemi z programů Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám light. Ostatní můžou žádat o dotaci v rámci Nové zelené úsporám. Tam dotace může pokrýt maximálně polovinu uznatelných nákladů.

Kotlíkové dotace do 31. srpna, výměna kotlů první a druhé emisní třídy Typ nového zdroje Maximální dotace kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, včetně akumulační nádrže 130 000 Kč kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 130 000 Kč tepelné čerpadlo 180 000 Kč

Dotace z Nové zelené úsporám do 31. srpna, výměna kotlů první a druhé emisní třídy Typ nového zdroje Maximální dotace Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kč Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro teplovodní systém vytápění a přípravu teplé vody 100 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch-voda s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody 80 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch voda, vzduch-vzduch pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému 125 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění 60 000 Kč Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch na vytápění s přípravou teplé vody 80 000 Kč Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro teplovodní systém vytápění 120 000 Kč Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody 140 000 Kč Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Kč Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem 45 000 Kč Individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu 45 000 Kč

Výměna kotle: Co dělat po 31. srpnu 2024

Stát podpoří výměnu kotlů i po letních prázdninách, jenže má být výrazně nižší. Kotlíkové dotace končí úplně, podporu bude možné získat jen v rámci Nové zelené úsporám a Nové zelené úsporám Light. Dotace podstatně klesnou, přesné parametry ministerstvo oznámí až v červnu.

Na druhou stranu ale půjde získat podporu na výměnu jakéhokoli kotle na tuhá paliva, bez ohledu na emisní třídu, za jiné druhy ekologičtějšího vytápění – například tepelná čerpadla, kotle na biomasu či kamna.

Za posledních deset let počet domácností topících uhlím klesl na polovinu, cílem ministerstva je úplně topení uhlím vymýtit. „Bude zahájena motivační finanční podpora výměn všech uhelných kotlů – jen ve třetí emisní třídě jich je v provozu asi 60 tisíc – s cílem do desíti let odejít od spalování uhlí v lokálních zdrojích vytápění,“ řekl ministr Petr Hladík.

Kotlíkové dotace, které ministerstvo nabízí od roku 2015 prostřednictvím krajů, přispěly k výměně 130 tisíc kotlů. Nová zelená úsporám, která běží od roku 2014, přispěla k výměně 51 tisíc kotlů. A někdo samozřejmě zdroj tepla vyměnil i bez podpory.

