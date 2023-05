Hrozba jako u H-Systemu. Lidé mohou přijít o nehotové soláry

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 22. 5. 2023

Energetický holding Malina, dodavatel solárních elektráren a tepelných čerpadel, je v úpadku. Městský soud v Praze vyhověl insolvenčního návrhu, který na sebe podala sama firma. Ta dluží téměř 1,5 miliardy korun, většinu na přijatých zálohách od víc než 3700 zákazníků.

Lidem, kteří si od Malina Group objednali obnovitelné zdroje, teď běží lhůta k přihlášení pohledávek. Kdo ji nepřihlásí do 12. července, bude mít mizivou šanci na uspokojení. Jak bude insolvence řešena, to se ještě neví. Holding žádá soud o povolení reorganizace.

Z úvodních informací od advokátní kanceláře Pikes Legal lze dovozovat, že přibližně třetina zákazníků má zakázku v nějakém stupni rozpracovanosti, kdy ještě nedošlo ke zprovoznění fotovoltaické elektárny (FVE), ale už jim byly dodány solární panely, provedeny stavební úpravy na nemovitostech, případně dodány další komponenty.

Energetický holding Malina v insolvenčním návrhu píše, že „k významnému prodlení v dokončování zakázek došlo s ohledem na stávající ekonomickou situaci na trhu, a především v důsledku skluzu v realizaci zakázek došlo,“. Důvodem je prý nedostatek pracovníků pro pomocné práce a vliv války na Ukrajině.

„Prodleva v rychlosti instalací byla způsobena i nedostatkem kvalifikovaných a certifikovaných pracovníků, neboť se v České republice v roce 2022 silně rozvinul trh s fotovoltaikou, a to i díky státním podporám, a tato situace způsobila nedostatek kvalifikovaných osob na straně jedné a navýšení cen u externích dodavatelů montáží na straně druhé,“ tvrdí firma.

Energetický holding Malina podle obchodního rejstříku vznikl teprve v roce 2021. Loni mluvila o cíli stát se jedničkou na trhu v počtu instalací. V reklamě lákala na návratnost investice mezi šesti až osmi lety – také díky tomu, že na FVE i tepelná čerpadla poskytuje dotace stát. Holding podle Evidence skutečných majitelů ovládají Cyril Regner a Xiaoxiang Fu.

Záloha k vlastnictví nestačí

Lidé, kterým zbývá dokončit už jen poslední krok a připojit instalaci do sítě, mohou zvažovat dokončení na vlastní náklady jinou firmou. Jenže tato varianta s sebou přináší nemalá rizika.

„Ve všeobecných obchodních podmínkách, které byly neoddělitelnou součástí smlouvy o dílo uzavírané mezi objednatelem a Energetickým holdingem Malina, bylo sjednáno, že vlastnické právo k dílu přechází na zákazníka úplným zaplacením ceny díla. Tím se zákazníci dostali do situace, že přestože již za dílo částečně platili ve formě záloh, nestali se vlastníky ani rozpracovaného díla, ani solárních panelů či jiných součástí díla,“ upozorňuje advokát Ladislav Drha z advokátní kanceláře Pikes Legal, která zastupuje skupinu poškozených klientů.

Mohla by se tak opakovat situace, s níž se lidé setkali už v kauze developera H-System v Horoměřicích. Tehdy se část poškozených zákazníků spojila a prostřednictvím Stavebního bytového družstva Svatopluk se rozhodla dokončit domy na vlastní náklady. Nemovitosti však zůstaly součástí konkurzní podstaty. Kupující zaplatili domy třikrát: poprvé H-Systemu, poté při dokončení a následně při odkoupení z konkurzní podstaty.

Podle advokáta Drhy tak skutečně může opět nastat situace, že insolvenční správce Maliny přistoupí k zahrnutí dodaných částí instalací do majetkové podstaty. „Dokončení díla svépomocí by tak ve svém důsledku mohlo vést ke vzniku ještě větší škody pro zákazníky,“ vysvětluje Drha.

Jak získat z pojištění majetku víc? Poradíme! Pro nemovitost i domácnost najdeme nejvýhodnější pojištění majetku. Chci pojistit majetek

„Úkolem insolvenčního správce není chránit majetek a práva klientů společnosti Malina. Je tedy možné i pravděpodobné, že správce bude činit kroky, které klienti společnosti budou považovat za nesprávné, včetně sepsání zařízení do insolvenční podstaty,“ doplňuje advokát David Jünger z advokátní kanceláře JGK advokáti.

Potíže s dotací

Už v březnu podle informací Seznam zpráv obstavila policie firmě Malina účet, za nájem firma dlužila od loňského roku. Společnost nicméně i po prohlášení úpadku a jmenování insolvenčního správce může pokračovat ve své činnosti a instalace dokončovat, předávat zákazníkům a fakturovat.

„Dlužník je povinen zdržet se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, užití nebo určení tohoto majetku. Toto omezení se netýká úkonů nutných k provozování podniká v rámci obvyklého hospodaření,“ vysvětluje advokát Jan Krampera z advokátní kanceláře Aegis Law.

Holding na svém webu 12. května napsal: „Práce na zakázkách klientů dál pokračují, insolvenční návrh je nezastavil. Platí, že naším cílem je dodělat všechny zakázky klientů. Obnovili jsme plánování instalací a v dalších týdnech budou pokračovat jejich realizace. Současně bez přerušení probíhají předávání a revize zakázek.“

Informace od klientů ale nasvědčují tomu, že se tak neděje. Lidé si stěžují, že s nimi firma nekomunikuje, řada z nich potřebuje závěrečnou fakturu pro vyřízení dotace.

I Státní fond životního prostředí (SFŽP), který administruje dotace na úsporné bydlení, úpadek Maliny sleduje. „Uvědomujeme si, že řada našich žadatelů se tím dostala do komplikované situace. Jsme připraveni jim v těchto odůvodněných případech vyjít maximálně vstříc a termín pro realizaci prodloužit,“ říká Lucie Früblingová z SFŽP. Těm, kdo ví, že instalaci nestihne, doporučuje neprodleně informovat fond.

Jak přihlásit pohledávku

Lidé, kterým chybí dokončit už jen část objednaného díla, například připojení, budou muset svou pohledávku též přihlásit. „Její výši je nutné vyčíslit v penězích, a to poměrně k celkové ceně díla,“ upřesňuje advokát Krampera.

Kvůli krachu Maliny zákaznici zřejmě přijdou o práva ze záruky za jakost. Pokud se jim zařízení v záruční době porouchá, nebudou mít u koho reklamovat.

„Jednou z možností je pokusit se záruku vyčíslit jako nepeněžitou pohledávku a tu za dlužníkem opět přihlásit. Bude pak záležet na insolvenčním správci, zda takové pohledávky popře. Z praktického hlediska však míra jejich reálného uspokojení nikdy nebude odpovídat hodnotě, kterou pro věřitele záruka představuje,“ vysvětluje Krampera. Teoreticky by se zákazníci mohli domáhat nároků z vad díla i přímo na výrobci, ale jen tehdy, pokud záruky sám poskytuje.

Krok za krokem Zdroj: Shutterstock Jak postupovat a jak poznat spolehlivou instalační firmu? Ve spolupráci se zástupci Asociace pro využití tepelných čerpadel a Cechu akumulace a fotovoltaiky jsme pro vás připravili stručný přehled hlavních rizik, která se s investicí do fotovoltaiky pojí. Jak vybrat firmu na instalaci fotovoltaiky

Takzvané přezkumné jednání, na kterém bude insolvenční správce pohledávky přezkoumávat a má možnost je popřít, je naplánované na 29. srpna. Insolvenční řízení může následně trvat velmi dlouho – podle Davida Jüngera spíše v řádu let než měsíců.

„Z hlediska řešení instalací bude podstatnou otázkou to, jakým způsobem bude úpadek řešen, zda formou reorganizace nebo konkurzu,“ říká Jünger. Prozatím není podle advokátů jasné, která varianta bude pro věřitele výhodnější – zda konkurz (rozprodej majetku a ukončení činnosti firmy), anebo reorganizace, v níž má být zachován provoz společnosti do budoucna.

Přihlášky se podávají na speciálním formuláři. „Na první pohled nepůsobí složitě, ale ďábel se skrývá v detailu a udělat fatální chybu ve formuláři není složité,“ upozorňuje Drha. Už teď jsou v insolvenčním rejstříku vidět přihlášky některých věřitelů, bohužel asi polovina podle advokáta obsahuje zásadní chyby.

Poněkud zvláštní je, že společnost Malina na svých internetových stránkách uveřejňuje seznam advokátů, kteří ji prý kontaktovali s tím, že mají zájem a prostor zastupovat v insolvenčním řízení proti společnosti Malina její klienty.

„Nesmírně důležitá bude aktivita a činnost insolvenčního správce, který by v případě, že shledá pochybení v hospodaření dlužníka, měl aktivně vymáhat pohledávky na náhradu škody jak po současném, tak bývalém managementu dlužníka, a to včetně jeho skutečných vlastníků. Takový postup by mohl alespoň částečně zvýšit šance věřitelů na uspokojení jejich pohledávek,“ myslí si Jan Krampera.

Podle analytika Pirátů Janusze Konieczneho bylo alarmující i to, že letos došlo k převodu všech nemovitostí Jana Urbana, akcionáře Maliny, na jeho příbuzné. Tuto informaci Piráti předali médiím a Vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze „spolu s dalšími podklady o možném problematickém hospodaření společnosti, kdy šlo mimo jiné i o různé podivné nákupy, vystavování přepálených faktur,“ říká Konieczny.

Veronika Hejná Další články autora.

Rychlé řešení škod na majetku Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem