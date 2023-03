Nová zelená úsporám bude dostupnější. Jak se změní?

Dotační program Nová zelená úsporám má být po prázdninách dostupnější, žádosti prý budou jednodušší a s mnoha novinkami. Varianta Nová zelená úsporám Light se od dubna rozšíří o dotace na soláry.

Zájem o úspory energií loni prudce stoupl. Počet žádostí o podporu z Nové zelená úsporám se zvýšil téměř na čtyřnásobek oproti roku 2021. Vyčleněných devatenáct miliard korun už je pryč – o dva roky dřív, než se počítalo.

Nachystáno už je ale dalších 55 miliard. Po Nové zelené úsporám Light, která běží od letošního ledna, chystají Státní fond životního prostředí a ministerstvo životního prostředí i úpravy a novinky v klasické Nové zelené úsporám.

Zdroj: Státní fond životního prostředí

Konkrétní podrobnosti zatím úřady neprozradily. Zatím zveřejnily aspoň jízdní řád jejich zveřejňování. Co nás tedy s Novou zelenou úsporám a Novou zelenou úsporám Light čeká?

Průkazky energetických poradců (teď)

První miliarda z Nové zelené úsporám Light už je rozdaná. Zatím si pro peníze na výměnu oken a dveří nebo částečné zateplení chodili aktivně ti, kteří o ni měli zájem. Teď je ministerstvo hodlá cíleně nabízet dalším lidem, kteří by mohli na dotaci mít nárok. Vyšle poradce za důchodci a invalidními důchodci nebo za lidmi s nárokem na příspěvek na bydlení, a to na základě dat z úřadů práce a od místních samospráv).

Poradci z Místních akčních skupin (MAS) nebo Energetických konzultačních informačních středisek (EKIS) nabízejí pomoc zdarma. Proto od státu dostanou průkazky, aby byli rozpoznatelní. Našli už se totiž lidé, kteří nabízeli poradenství za úplatu.

Zdroj: Státní fond životního prostředí

Kotlíkové dotace, nová vlna (začátek dubna)

Pokračování populárních dotací na výměnu starého vytápění za nový kotel s lepším spalováním. Podrobnosti plánuje stát zveřejnit na začátku dubna.

Soláry v Nové zelené úsporám Light (duben)

NZÚ Light je projekt zaměřený na menší stavební úpravy, co šetří hodně peněz – výměnu vchodových dveří, výměnu oken, zateplení stropů nebo podlah a podobně. Nově se ale má dotace poskytovat i na fotovoltaiku. V tomhle případě by podle dřívějších prohlášení mělo jít o kombinaci dotace a půjčky.

Vyměna plynového kotle za tepelné čerpadlo (květen)

V máji má být spuštěna protikotlíková dotace. Bude možné říct si o podporu při výměně starého plynového kotle za nové tepelné čerpadlo.

Dotace na úspory i pro byty (květen)

„Naším cílem je energetické renovace domů zpřístupnit pro co nejvíce domácností, zaměříme se více na bytové domy,“ slibuje ministr Hladík. Podpora bude pravděpodobně cílit i na jednotlivé byty, zvýšená pozornost má být věnována nízkopříjmovým domácnostem.

Nastěhujte se do vlastního! Poradíme. Na nový dům či byt najdeme hypoteční úvěr s nejvýhodnějšími podmínkami. Stejně jako půlmilionu klientů před vámi. Chci bydlet ve svém

Oprav dům po babičce (květen)

Program, který pravděpodobně spojí dotaci a půjčku, se zaměří na mladší lidi. Chce je motivovat je k pořizování starších nemovitostí, které jsou energeticky náročné a vyžadují komplexní rekonstrukci. Přispívat by se opět primárně mělo na úpravy směřující ke snížení energetické náročnosti.

Psali jsme víc: Oprav dům po babičce. Stát rozšíří dotace na stavební úpravy

Dojezd programu Nová zelená úspora za stávajících podmínek (červen)

Poslední žádosti podle dnešních pravidel mají být podány do 30. června. „Všem žadatelům, kteří mají rozpracované projekty podle stávajících podmínek, doporučuji, aby své žádosti podali do konce června letošního roku,“ nabádá Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR – úřadu, který program administruje.

Dva měsíce prázdnin

V červenci a srpnu se přenastaví systémy, aby se v září dalo začít v novém.

Zjednodušené žádosti o Novou zelenou úsporám (září)

Po prádzninách se má program Nová zelená úsporám objevit v přístupnější formě. Od podání žádosti k vyplacení dotace má být blíž. Podle ministerstva odpadne povinnost předkládat faktury (musí být ale uschovány pro případnou kontrolu) a ve většině případů i projektovou dokumentaci (bude zřejmě nutná jen pro novostavby).

„Díky zjednodušené administraci budeme moci dále navyšovat počty odbavených žádostí, které díky maximálnímu otevření programu bezesporu přijdou, aniž by se prodlužovala doba jejich posouzení a následné výplaty prostředků,“ říká Valdman.

Peníze předem i v klasické Nové zelené úsporám (bez časového určení)

Připravuje se varianta dotování formou záloh. Dnes se napřed provádějí práce, až pak se dělá zúčtování. Dostat dotaci předem a až potom začít s prací, už teď jde v Nové zelené úspoře light.

Od otevření takové možnosti i v klasické Nové zelené si úřady slibují, že se do programu budou moct zapojit i mladší rodiny, které nemají našetřeno dost na to, aby se teď do renovací s Novou zelenou úsporám mohly pustit.

Zdroj: Státní fond životního prostředí

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem