Nová pomoc s drahými energiemi. Vláda škrtne poplatek

Vláda chystá pro domácnosti kromě už ohlášeného energetického úsporného tarifu také odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Chce tím domácnostem alespoň částečně ulevit od vysokých cen energií. Po dnešním jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

K odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje má dojít od letošního října až do konce roku 2023. Poplatek stát odpustí i firmám. Státní rozpočet to má vyjít na 23 miliard korun. Ministr neupřesnil, zda to bude náklad jen v letošním roce, nebo za celou dobu úlevy.

Síkela na tiskové konferenci uvedl několik příkladů, kolik by domácnosti na dočasně odpuštěném poplatku měly ušetřit. U těch, které svítí, vaří a topí elektřinou, by to mělo být přes 11 tisíc korun, když ještě ohřívají elektřinou vodu, měla by úspora činit přes 15 tisíc.

V jedné spotřebované megawatthodině domácnosti platí 495 korun na podporu obnovitelných zdrojů. Sleva má být automatická a domácnosti o ni nebudou nikde muset žádat.

Vláda dnes také schválila novelu energetického zákona, která počítá se zavedením takzvaného úsporného tarifu. Jde zatím jen o obecný rámec, který státu umožní dotovat určitou část spotřebované energie. Návrh zákona teď míří k projednání do poslanecké sněmovny.

Konkrétní parametry pomoci přes odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje i konkrétní parametry úsporného tarifu bude vláda podle Síkely teprve ladit, příslušné nařízení má být hotové v řádu několika týdnů. Na úsporný tarif pro domácnosti chce vláda podle Síkely vyčlenit 27 miliard korun. Pomoc chystá i pro firmy.

Po odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje volá dlouhodobě opozice.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

