ČEZ: Elektřina od ledna zdraží o třetinu, plyn ještě víc

Domácnosti si od ledna připlatí za elektřinu přibližně třetinu, za zemní plyn polovinu až dvě třetiny. Odhaduje to generální ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš v rozhovoru pro Hospodářské noviny. Jde o cenu pro dosavadní zákazníky, kteří nemají cenu na příští rok zafixovanou.

Přesnou částku ČEZ oznámí 1. listopadu. Celkový dopad na domácnosti ovlivní také regulovaná složka ceny, kterou teprve zveřejní Energetický regulační úřad (ERÚ).

„Odhadujeme, že na koncové faktuře za elektřinu, kterou dostávají domácnosti, se to může projevit zvýšením řádově o 30 procent oproti letošnímu roku,“ říká Beneš v rozhovoru. Ještě výraznější to bude u plynu. „Nejsme jeho hlavní dodavatel, na to jsou tady jiní hráči, ale můj odhad je zdražení konečné faktury o polovinu až dvě třetiny," dodává.

Beneš připomíná, že velkoobchodní cena letos v celé Evropě stoupla na rekordní úroveň. Důvodů je několik. „Jednak je to zdražení plynu, s nímž je cena elektřiny propojená, dále zdražily emisní povolenky a do toho se zvedla ekonomika po covidu, takže stoupla poptávka po energiích,“ říká.

V minulém týdnu oznámila ukončení činnosti skupina Bohemia Energy, která je s víc než 900 tisíc odběrnými místy největším alternativním dodavatelem. V pátek oznámila konec dodávek i Kolibřík energie, která je dceřinou společností Armex Energy. Měla skoro 28 tisíc odběrných míst, především z projektu Skautská energie. Končí také A-Plus Energie obchodní se 150 odběrnými místy.

Lidé, jejichž dodavatel ukončil činnost, automaticky přecházejí k dodavateli poslední instance. To jsou tradiční velké společnosti – hlavní dodavatelé pro váš region, historicky provázaní s distributorem. Cena, za kterou novým klientům prodají elektřinu či plyn, však může být dvou- až čtyřnásobně vyšší, než nabízel jejich dosavadní dodavatel. Důvodem je hlavně to, že pro ně nemají předem nakoupené energie, a pořizují je tedy za současné rekordní ceny na burze, navíc jen na kratší (přechodnou) dobu. Dodavatelé poslední instance si navíc můžou účtovat i administrativní náklady spojené s přebíráním zákazníků na krátkou dobu.

Energetický regulační úřad o víkendu oznámil, že zahájil prověřování celého trhu. Po všech 434 dodavatelích chce do konce tohoto týdne doklady o tom, že mají zajištěný dostatek energie odpovídající závazkům, které mají vůči spotřebitelům i podnikům. Cílem je, aby se nepouštěli do podobného hazardu, který vedl k ukončení dodávek od Bohemia Energy.

Někteří politici a experti kritizují regulační úřad, že dodavatelům umožnil hazardní chování sázející na nízké ceny energií, při němž neměli zajištěné dostatečné množství dopředu a nedokázali tak ustát zdražení na trhu. Výrazněji nezasáhl ani proti reklamám, v nichž dodavatelé jako Bohemia Energy lákali na fixaci ceny, ale ve skutečnosti se spotřebitelem sjednali smlouvu s klasickou výpovědní lhůtou.

„Máme jen omezené kompetence, jak obchodní strategii obchodníků s elektřinou nebo plynem prověřit, nebo dokonce regulovat. Energetický zákon nám nabízí omezené možnosti jen ve chvíli, kdy na trhu přestává fungovat konkurence. S dramatickým vývojem, kdy ukončí činnost jeden z největších dodavatelů, žádný zákonodárce nepočítal, a nevybavil nás proto potřebnými nástroji,“ argumentuje předseda Rady ERÚ Stanislav Trávníček.

„Nejde jen o problém České republiky. V porovnání například s bankovnictvím, kde rizikovému chování bank brání evropské předpisy a centrální banky mají potřebné zmocnění, energetičtí regulátoři podobnou sílu nemají, nikdo jim ji nedal,“ připomíná.

„Pokud by se prokázaly závažné problémy na celém energetickém trhu a nefungovala by konkurence, byl by to jediný důvod, pro který může ERÚ přistoupit k přímé regulaci. Takový zásah by musel ERÚ provést ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Schválit by ho musela také Evropská komise,“ vysvětluje Trávníček.

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček plánoval, že konečný návrh státní podpory domácnostem představí vláda ANO a ČSSD do konce září. K prvnímu konkrétnímu opatření se vláda nakonec dostane až dnes. Stát má podle Havlíčka dočasně odpustit domácnostem poplatky na obnovitelné zdroje energie – necelých 1500 korun za rok, konkrétně 495 korun za megawatthodinu. Podpora bude omezená do výše průměrné spotřeby domácnosti, což je 2,5 MWh. Části spotřeby, která případně tento limit převýší, se zvýhodnění nemá týkat.

Předseda vlády Andrej Babiš chce také dočasně zrušit daň z přidané hodnoty (DPH) u energií – z dosavadních 21 procent by klesla na nulu. U tohoto kroku už je nutná změna zákona, návrh tedy pošle poslancům. Faktické zrušení DPH by však narazilo na pravidla Evropské unie. Evropská komise řekla, že členské státy mohou domácnosti podpořit přímým příspěvkem nebo daňovými úlevami pro nejvíce zasažené obyvatele. Komise doporučuje i přesun DPH do snížené sazby, která má být aspoň pětiprocentní. Plošné zrušení DPH odmítá.

Koalice Spolu a Pirátů se STAN, která připravuje novou vládu, uvažuje o pomoci formou příspěvku na bydlení nebo zvýšení daňové slevy na poplatníka, využít lze také dosavadní dávku zvanou mimořádná okamžitá pomoc.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.