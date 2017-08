Máte byt? Můžete být spokojený pan domácí, a nehnout při tom prstem

„Není problém byt pronajmout. Horší je najít do něj kvalitní lidi. A od toho tu jsme,“ říká Tomáš Brychta ze startupu Ideální nájemce. Majitelům bytů nabízí na první pohled jednoduchou službu. Vezme na sebe starosti s hledáním nájemníků i správou nemovitosti. Navíc jim garantuje pravidelný příjem bez ohledu na to, jestli je byt obsazený, nebo ne.

O vlastním podnikání přemýšlel už na vysoké škole. S kamarádem Martinem Březinou se proto přihlásil do akcelerátoru Starcube Jihomoravského inovačního centra. Do startupové komunity vstoupili v roce 2012 s projektem ChlapskaZasilka.cz. Jde o e-shop, který staví na pravidelných zásilkách pánské kosmetiky, spodního prádla nebo ponožek. „Chlapská Zásilka se rozběhla a funguje dodnes. Pořád nás ale lákalo zkusit něco většího. V roce 2015 nás Oliver Dlouhý z Kiwi.com propojil s Jiřím Hlavenkou a společně jsme přišli na nápad pustit se do realit,“ popisuje Tomáš Brychta vznik svého dalšího projektu, inzertního portálu UlovDomov.cz. Od nabídky pronájmů pak byl už jen krůček k jejich správě – službě Ideální nájemce.

Inzertní portál agregující nabídky pronájmů jste spustili v roce 2015. Na trhu už fungovala řada zavedených konkurentů. Proč jste se pustili právě do realit?

Věděli jsme, že další inzertní portál typu Sreality.cz nebude dávat smysl. Zaměřili jsme se proto na pronájmy. Na většině dalších serverů fungují jen jako přílepek, pro realitní makléře není nájemní bydlení příliš zajímavé. V Česku přitom proběhne milion nájemních transakcí za rok.

Vedle makléřů ale existuje řada „bezrealitních“ serverů. V čem je UlovDomov.cz jiný?

Dnes je obrovský převis poptávky nad nabídkou, není problém byt pronajmout. Horší je najít do něj kvalitní lidi. Každý dvanáctý Čech má exekuci, mnozí jich mají několik. Proto jsme začali zájemce o bydlení prověřovat. Každého, kdo chce oslovit majitele bytu nebo realitního makléře, vyzveme k doplnění několika informací – na jak dlouho pronájem hledá, jaké má povolání, jestli má zvíře a podobně. Pro majitele bytu jsou to indicie, podle kterých si může nájemníka vybrat.

Vedle toho jsme spustili tvrdé prověřování – funkci, která na základě data narození, jména a příjemní prověřuje, jestli potenciální nájemník náhodou není v exekuci. Postupem času jsme zjistili, že je o službu velký zájem – majitelé bytů ji chtěli využívat, i když přes nás neinzerovali. Proto prověřování rizikovosti osob nabízíme i samostatně. Jeden dotaz na nájemníka stojí sto korun. Oproti desetitisícům, které může prověření ušetřit, je to zanedbatelná částka. Později jsme s prověřením rizikovosti osob začali pracovat také v rámci navazujícího projektu Ideální nájemce.

V jakých registrech zájemce o bydlení prověřujete?

Pracujeme s Centrální evidencí exekucí, insolvenčním rejstříkem a registrem dlužníků zdravotních pojišťoven. Vedle toho máme data ze seznamu osob hledaných policií a zjišťujeme třeba i to, jestli dotyčný nemá trvalé bydliště na radnici.

Jak postupujete, když přijdete na negativní záznam?

Zajímáme se, co je za tím. Když má někdo exekuci, chceme vědět proč. Menší částka kvůli nezaplacené pokutě za jízdu na černo nemusí být hned důvod, proč člověka vyřadit. Současně ale víme, že bude dobré zvýšit mu kauci a být s ním v častějším kontaktu. Obecně kvůli negativním záznamům odmítáme zhruba třicet procent zájemců.

Zmínil jste projekt Ideální nájemce. Co přesně tahle služba řeší?

Na UlovDomov.cz jsme hodně komunikovali s majiteli bytů. Chtěli jsme vědět, co je při pronajímání nemovitostí nejvíc pálí. Zjistili jsme, že zprostředkování a prověření zájemců není zdaleka jediný problém. Daleko větší starosti mají s tím, že se o byt musí fyzicky starat a řešit případné problémy s nájemníky. Proto jsme přišli s Ideálním nájemcem: od majitele si byt pronajmeme přímo my, najdeme podnájemníky a sami pak řešíme všechny problémy a opravy. Největší přidaná hodnota pro majitele je v tom, že mu každý měsíc garantujeme příjem. Bez ohledu na to, jestli v bytě někdo bydlí a jestli má třeba problém s placením nájemného. Pro nás to samozřejmě znamená určité riziko, ale s tím počítáme a tvoříme rezervní fondy. Odhadujeme, že v každém dvacátém bytě bude neplatič, každý desátý bude neobsazený –. Tohle všechno máme kalkulované tak, abychom neskončili v minusu.

Dejme tomu, že mám byt 2+1 o rozloze šedesát metrů čtverečných v Praze a chci ho přes vás pronajmout. Jak bude spolupráce probíhat?

Domluvíme se na schůzce a náš správce se přijde na byt podívat. Vysvětlí vám princip služby, pobavíte se o ceně nájmu. Vždycky vycházíme z tržní ceny nájmů v dané lokalitě. Díky UlovDomov.cz máme k dispozici data a víme, za kolik se byty dané dispozice v určité lokalitě pronajímají. Domluvíme se na marži, ta bývá standardně kolem patnácti procent. Konečná částka je ale vždycky individuální. Záleží, jestli jde o standardní, nebo atypický byt, a samozřejmě také na lokalitě. Protože klientům garantujeme příjem, musíme byty, u kterých hrozí, že se budou nájemníci hledat hůř, pokrýt vyšší marží. Ve vašem konkrétním případě může být tržní cena řekněme patnáct tisíc korun. Dva tisíce bychom si nechali my a třináct tisíc zůstane vám jako majiteli bytu.

A jak dlouho potrvá, než mi na účtu přistane první nájem?

Většinou si necháváme dva až tři týdny na hledání zájemce. Každopádně platíme vždycky minimálně od data, ke kterému je sjednaná smlouva. I v případě, kdy byt ještě není obsazený. Když se nám ho naopak podaří pronajmout dřív, uděláme dodatek ke smlouvě a vyplatíme poměrnou částku.

Jaké postavení v tom celém mají nájemníci?

V praxi jde o naše podnájemníky. Pro majitele nemovitostí je takové nastavení mnohem výhodnější. Podnájemní smlouva není v občanském zákoníku pojata tak přísně jako smlouva nájemní, netýkají se jí ochranná ustanovení o nájmu bytu – podnájemníkovi tedy lze zakázat, aby člověk v bytě kouřil, měl domácího mazlíčka nebo si tam nahlásil trvalé bydliště. Nájemní smlouva vám nedovolí taková pravidla nastavit. Mně osobně přijde hloupé, aby si majitel bytu nemohl nastavit podmínky, které mu vyhovují… Ale samozřejmě to není tak, že my zájemce se psem automaticky odmítáme – to je vždycky na dohodě s majitelem. Naše služba je obecně stavěná na míru spíš majitelům. Záleží nám ale extrémně na dobrém jméně, takže se opravdu snažíme vycházet vstříc i druhé straně.

Za majitele řešíte také správu bytu. Co si pod tím představit v praxi?

Pokud se například porouchá lednička, která je součástí bytu, podnájemník jednoduše zavolá našemu správci. Ten majitele bytu informuje o tom, že je potřeba koupit novou ledničku a domluví s ním, jestli ji majitel koupí sám, nebo to nechá na nás. Pokud to budeme řešit my, samozřejmě se domluvíme na cenovém stropu a typu ledničky. Hradit už ji ale musí majitel bytu sám.

Vedle toho ručíme za stav bytu jako takový. Garantujeme, že majitel dostane byt ve stavu, v jakém nám ho předal – bez poničené malby nebo třeba parket. Každého půl roku má majitel možnost byt překontrolovat. Pokud nemá zájem, uděláme prohlídku sami, všechno nafotíme a majiteli pošleme.

Tomáš Brychta Vystudoval obor finance na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity. Během studia pracoval jako obchodní zástupce v různých firmách, v posledním roce vysoké školy se stal spolumajitelem a jednatelem firmy TRIVIO, která obchoduje s módou a na webu uspěla s e-shopem Chlapská zásilka.cz. Na sklonku roku 2014 spoluzakládá společnost UlovDomov.cz.

Letos jste se spojili s finanční skupinou Miton. Jaké je teď rozložení sil ve firmě?

Já s Martinem Březinou a Johnym Paterou držíme zhruba padesát procent. Další část mají investoři Jiří Hlavenka, Ladislav Chodák a od února i Miton. Miton je aktivní investor, což kvitujeme. Můžeme s nimi řešit řadu věcí, hlavně co se obchodu a marketingu týče, na denní bázi.

Zatím fungujete v Česku, respektive v Brně a Praze. Jaké jsou plány do budoucna, chcete se například rozšiřovat i do zahraničí?

Tahle otázka padla ve firmě už několikrát, já ji ale teď nechci řešit. Ne že bych se do budoucna expanzi do zahraničí bránil, teď se ale chci soustředit na Brno a Prahu. Jen v těchto dvou městech je 350 tisíc bytů, které se pronajímají. Pokud se nám podaří obsadit trh alespoň z pěti procent, půjde o vyšší stovky milionů korun. Růst tedy můžeme i lokálně. Pořád ale musíme pracovat na tom, aby o nás lidi věděli. Náš byznys dává smysl až od určitého počtu bytů. Abychom mohli dobře rozložit riziko, potřebujeme jich ideálně tisíce. Teď je pro nás klíčové dosáhnout na pětistovku bytů a v roce 2018 co nejdřív pokořit magickou tisícovku.