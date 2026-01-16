Vdovský a vdovecký důchod 2026. Začalo platit nové minimum

Změny v důchodech: Přehled, co všechno bude od ledna jinak
9. 12. 2025 | Petr Kučera
Mění se například pravidla pro minimální důchod, výchovné, oznámení o valorizaci, výplatu do zahraničí nebo předčasný důchod.
Zdroj: Shutterstock
Připravili jsme komplexní přehled toho nejdůležitějšího k vdovským a vdocevským důchodům v roce 2026. Text můžete samozřejmě číst vcelku, nebo si prostě kliknout a skočit v něm na to, co vás konkrétně zajímá. Třebas i jen na samotný výpočet vdovského/vdoveckého důchodu.
Vdovské a vdovecké důchody v relativně nedávné době potkaly dvě větší změny. Ta první platí už od roku 2025. Loni se prodloužila doba, po kterou se lze pobírání vdovského či vdoveckého důchodu obnovit, pokud bude splněna některá ze speciálních podmínek. Dřív to bylo možné jen do dvou let po tom, co nárok na jednoletý důchod zanikl. Nyní je to možné až pět let po zániku původního nároku.
Druhou změnou je nové nastavení minimálního důchodu, které pro všechny druhy penzí (starobní důchod, invalidní důchod i pozůstalostní důchody – tedy sirotčí a vdovský/vdovecký důchod) stanoví částku, pod kterou nesmí být.
Hranice se vypočítávají z průměrné mzdy stanovené pro daný rok a konkrétně vdovský a vdovecký důchod nesmí být v roce 2026 nižší než 7350 korun. Podrobnosti o minimální úrovni ostatních typů důchodů najdete zde: Minimální důchod výrazně stoupne. Tolik musí nově dostat každý.
Pro výkladové slovníky je sice vdova či vdovec výhradně ten, komu umřel manžel nebo manželka. Ale zákon o důchodovém pojištění, který nastavuje podmínky pozůstalostních důchodů jasně, říká, že základní podmínkou (ovšem ne jedinou) je úmrtní manžela, manželky, registrovaného partnera nebo registrované partnerky, případně zákonného partnera či partnerky.
Pokud tedy budeme níž mluvit jen o vdovách a vdovcích, myslíme tím i pozůstalé (registrované) partnery a partnerky. Nárok nemůžou mít lidé, kteří s někým jen žili na hromádce.
Nárok na vdovský a vdovecký důchod mají automaticky ti, jejichž protějšek umřel v důsledku pracovního úrazu.
U ostatních nárok na důchod vzniká jen tehdy, když zemřelý či zemřelá pobírali starobní nebo invalidní důchod nebo aspoň ke dni úmrtí splnil(a) podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod. Dobou pojištění se myslí především doba, kdy člověk platil důchodové (sociální) pojištění, tedy doba zaměstnání nebo podnikání, ale taky takzvané náhradní doby pojištění. Podrobně se tomu věnujeme zde: Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak.
U starobního důchodu je potřeba 35 let doby pojištění.
U invalidního důchodu je to:
Délka pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu je v zásadě jeden rok.
Na vdovský či vdovecký důchod mají dneska nárok nejenom manželé. Úřední papír je ale potřeba, kromě manželek a manželů mají na vdovský nebo vdovecký důchod nárok i lidé, kteří uzavřeli oficiální partnerství.
Podmínkou pro přiznání pozůstalostního důchodu přitom není společné bydliště manželů či partnerů.
Pozůstalostní důchod ale nemůžete dostat ten, kdo se zemřelým žil jen jako druh nebo družka, jak se říká na psí knížku. Nenáleží ani bývalým manželům nebo partnerům po zániku svazku.
Uzavřením nového manželství nebo partnerství nárok na důchod také zaniká.
Základní doba čerpání vdovského/vdoveckého důchodu je jeden rok.
Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky nebo partnera či partnerky lze čerpat důchod dál, ale jen v přesně vymezených případech. Jde o tyto situace:
Pokud tedy pečujete o dítě, rodiče, pobíráte invalidní důchod třetího stupně nebo starobní důchod (nebo se k němu dostatečně přiblížíte), máte nárok na pobírání vdovského či vdoveckého důchodu i po uplynutí jednoho roku.
Pokud jeden rok uplyne, vy přestanete vdovský důchod pobírat, ale nastane některá z výš uvedených skutečností, pak můžete požádat, aby vám důchod zase začal chodit. Ta skutečnost ale musí nastat do pěti let od té doby, co vám nárok na jednoroční vdovský důchod zanikne.
Vdovský důchod je pak možné pobírat tak dlouho, dokud bude některá z daných podmínek splněna. Například po celou dobu péče o dítě nebo, pokud pobíráte starobní důchod, až do smrti. Při souběhu s důchodem se ale nepobírají oba důchody v plné výši, jeden vám osekají. K takzvanému souběhu důchodů se dostaneme níž.
Ano, výplata vdovského i vdoveckého důchodu se může obnovit a to až do pěti let po té, co ho člověku přestanou vyplácet. Musí ale nastat některá situace vyjmenovaný výš:
Když tedy například do pěti let od ukončení výplaty penze začnete pečovat o rodiče, kteří budu na vaší péči závislí. Nebo když se v tomto pětiletém „ochranném“ období dostanete do věku, kdy vám bude o čtyři roky méně, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození. Toto pravidlo sice platí teprve od loňska, týká se ale i lidí, kteří brali vdovský nebo vdovecký důchod dřív.
Obnova vdovského důchodu ale není automatická. Je potřeba o ni zažádat na České správě sociálního zabezpečení.
O vdovský nebo vdovecký důchod jde požádat dvojí cestou. Jednak osobně na pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) podle místa bydliště, v Praze na kterékoliv pobočce. Totožnost prokážete průkazem totožnosti (občankou nebo pasem) dál budete potřebovat úmrtní list zesnulého a doklad o uzavření svazku (oddací list nebo matriční doklad o partnerství).
Pokud nejde o případ úmrtí v důsledku pracovního úřadu, je důležité, jestli zemřelý pobíral starobní či invalidní důchod důchod nebo jestli na něj měl nárok.
Pokud ho pobíral, správa sociálního zabezpečení to eviduje a není potřeba to dokládat. Pokud ne, sociálka sice bude mít většinu údajů, ale počítejte s tím, že některé věci bude potřeba doložit: je tedy dobré si rovnou vzít s sebou například doklady o studiu, absolvované vojenské služně, rodné listy dětí nebo evidenční list od posledního zaměstnavatele.
Česká správa sociálního zabezpečení doporučuje se na vyřízení žádosti o vdovský (ale i jakýkoli jiný) důchod dopředu objednat.
Elektronická žádost o vdovský důchod se podává prostřednictvím ePortálu ČSSZ. Totožnost prokážete při přihlášení některou z digitálních identit (stačí bankovní identita) nebo přihlášením do datové schránky.
Dál v podstatě platí to, co pro papírovou žádost. Výhodou elektronického podání je to, že můžete jeho stav průběžně sledovat.
O nároku na důchod a o jeho výši rozhodne správa sociálního zabezpečení, pokud nebude potřebovat něco doložit, do 90 dnů od podání žádosti. Lhůta může být prodloužena, pokud úřad bude muset některé věci došetřovat. Rozhodnutí ČSSZ posílá doporučeně do vlastních rukou. Vdovský či vdovecký důchod se pak doplácí zpětně ode dne úmrtí nebo vzniku opakovaného nároku.
Výše vdovského či vdoveckého důchodu záleží na tom, jestli budete brát jen ten, nebo jestli dojde k takzvanému souběhu důchodů (tedy jestli už berete důchod starobní či invalidní).
Vdovský a vdovecký důchod má obecně dvě složky, stejně jako ostatní důchody. Takzvanou základní výměru a procentní výměru.
Základní výměra vdovského i vdoveckého důchodu (a všech důchodů) je v roce 2026 4900 korun.
Procentní výměra se počítá jako 50 procent procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, který pobíral zesnulý manžel či zesnulá manželka (partner, partnerka). Tato procentní výměra má letos taky stanovenou minimální hranici, pokud se vypočte nižší, dorovnává se aspoň k tomu to minimu. Minimální výše procentní výměry vdovského důchodu je v roce 2026 přesně 2450 korun.
Pokud zemřelý ke dni smrti žádný důchod nepobíral, zjišťuje sociální správa, jestli měl nárok na starobní důchod. Pokud ano, vypočte pozůstalostní důchod z tohoto starobního důchodu, na který by býval měl nárok.
Pokud nárok na starobní důchod neměl, zjišťuje se, jestli byly splněné aspoň podmínky pro přiznání invalidního důchod ve třetím stupni. A pokud ano, počítá se pozůstalostní penze z něho.
Tohle platí, pokud žadatel o vdovský či vdovecký důchod sám žádný důchod nebere. Při takzvaném souběhu důchodů se ale jedna z penzí krátí.
Když dojde k takzvanému souběhu důchodů, tedy když vdova nebo vdovec už mají starobní nebo invalidní důchod, nebudou se jim oba důchody počítat v plné výši. Totéž platí, i když k souběhu důchodů dojde obráceně, tedy člověk už bere starobní nebo invalidní důchod a nově mu vznikne nárok i na důchod vdovský či vdovecký.
Oba důchody se porovnají a celý budou brát jen ten vyšší z nich. Z toho druhého dostanou jen polovinu procentní výměry.
Naše kalkulačka vdovského/vdoveckého důchodu počítá i se souběhem penzí.
Důchody se vyplácejí jednou měsíčně, buď bezhotovostně na účet, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty. Účet lez asi jen doporučit, protože za dodání peněz si pošta z každého důchodu strhává 94 korun.
Jak chce žadatel důchod dostávat, si zvolí při podání žádosti. Rozhodnutí může kdykoli později změnit.
Důležité otázky a odpovědi (FAQ)
Ano, o vdovský důchod nemusí člověk žádat osobně. Je k tomu potřeba plná moc, v případě elektronicky podané žádosti je potřeba nejprve elektronicky vyplnit a přes ePortál ČSSZ odeslat tiskopis Oznámení o zastoupení pro účely Žádosti o důchod online.
Nové manželství nebo partnerství je důvod pro ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu. Dnem uzavření nového manželství nárok na důchod zaniká. Nový svazek se musí do osmi dní od uzavření nahlásit správě sociálního zabezpečení.
Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti ani výši příjmu. S tímto typem důchodu si tak můžete vydělávat, kolik a jak chcete nebo dokážete.
Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů, tedy i pozůstalostních včetně vdovského a vdoveckého důchodu.
