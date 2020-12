Vdovský důchod 2021: Kdo má nárok a kdy je delší než rok

Jaké jsou základní podmínky pro zisk vdovského či vdoveckého důchodu?

Automaticky na něj vzniká nárok jen v případě, kdy dojde k úmrtí na základě pracovního úrazu. V dalších případech má na jeden rok pobírání tohoto důchodu nárok pouze ten, jehož zemřelý manžel či manželka pobíral starobní či invalidní důchod nebo ke dni smrti splnil či splnila podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

U starobního důchodu je potřeba 35 let doby pojištění. U invalidního důchodu je to:

do 20 let věku méně než 1 rok ,

od 20 do 22 let 1 rok,

od 22 let do 24 let 2 roky,

od 24 let do 26 let 3 roky,

od 26 let do 28 let 4 roky,

nad 28 let 5 let.

U lidí starších 38 let je možné splnit ještě alternativní podmínku, a sice 10 let pojištění v posledních 20 letech.

Dostanu pozůstalostní důchod automaticky?

Ne, je potřeba o něj požádat na vaší (podle místa bydliště) pobočce České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). K žádosti je třeba předložit především doklad totožnosti žadatele, úmrtní list zesnulé osoby a oddací list.

Pokud zesnulý dosud nepobíral vlastní důchod, bude se nejprve prokazovat jeho nárok na starobní či invalidní důchod a k tomu budou potřeba některé dokumenty – například jde o doklad o studiu, vojně, rodné listy dětí nebo o evidenční list od posledního zaměstnavatele.

O nároku na důchod a jeho výši rozhodne ČSSZ do 90 dnů od podání žádosti. Lhůta může být prodloužena, pokud úřad bude muset některé věci došetřovat. Rozhodnutí ČSSZ posílá doporučeně do vlastních rukou. Vdovský či vdovecký důchod je následně doplacen zpětně ode dne úmrtí.

Má nárok i družka či druh nebo jen manželé?

Vdovský či vdovecký důchod je určený jen manželským párům. Po druhovi či družce ani po registrovaném partnerovi nebo partnerce vdovský nebo vdovecký důchod nedostanete. A to ani v případě jejich dlouhodobého soužití a společné výchovy dětí. Pozůstalostní důchod nenáleží ani po rozvedeném manželovi nebo manželce.

Naopak podmínkou pro přiznání pozůstalostního důchodu není společné bydliště manželů. Podstatné je trvání manželství k datu úmrtí manžela či manželky. Nezáleží ani na tom, jak dlouho manželství trvalo, není stanoveno žádné minimum.

Jak dlouho se vdovský či vdovecký důchod pobírá?

Základní doba čerpání je jeden rok.

Po uplynutí prvního roku od úmrtí manžela či manželky náleží výplata pozůstalostního důchodu jen v přesně vymezených případech. Jde o tyto situace:

péče o nezaopatřené dítě,

péče o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost),

péče o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela (manželky), který s ní (s ním) žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost)

invalidita třetího stupně,

dosažení alespoň věku o čtyři roky nižšího, než činí důchodový věk stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění pro muže stejného data narození nebo důchodového věku, je-li důchodový věk nižší.

Pokud tedy pečujete o dítě, rodiče, pobíráte invalidní důchod třetího stupně nebo starobní důchod, máte nárok na pobírání vdovského či vdoveckého důchodu i po uplynutí jednoho roku od pobírání této penze.

Budete ji brát tak dlouho, jak dlouho bude trvat situace, proč důchod můžete brát. Například tedy po celou dobu péče o dítě nebo, pokud pobíráte starobní důchod, až do smrti. Při souběhu s důchodem se ale nepobírá celá výše obou důchodů. Ještě se k tomu dostaneme.

Mám těsně před důchodem, platí pro mě speciální pravidla?

Ano. Nárok na čerpání pozůstalostního důchodu po prvním roce jeho čerpání budete mít i v případě, že budete ve věku alespoň o čtyři roky mladším, než je důchodový věk pro muže s vaším datem narození.

Důchodový věk mužů se v tomto případě počítá i pro ženy. Podle ministerstva práce a sociálních věcí je toto opatření v souladu s obecným principem zvyšování důchodového věku, který směřuje k tomu, že kolem roku 2030 budou muži a ženy mít stejný důchodový věk.

Ukažme si to na příkladu:

Manžel zemřel v lednu 2021. Žena se narodila 1. června 1961 a má dvě děti. Bude mít nárok na pobírání vdovského důchodu i po prvním roce jeho čerpání?

Do řádného starobního důchodu půjde v únoru 2024. Muž stejného data narození do řádného starobního důchodu půjde v říjnu 2025. Řešíme nyní, zda žena bude mít nárok na vdovský důchod poté, co jí skončí první rok jeho čerpání, což bude na konci roku 2021. Může tedy od začátku roku 2022 pokračovat v pobírání vdovského důchodu? Ano, může. Po odečtení čtyř let od důchodového věku stejně narozeného muže, se totiž dostaneme na říjen 2021 a začátek roku 2022 se tedy vejde do „ochranné“ čtyřleté lhůty.

Lze čerpání vdovského či vdoveckého důchodu obnovit?

Zákon počítá s tím, že může dojít k obnovené výplatě vdovského či vdoveckého důchodu. To se stane, pokud do dvou let od ukončení výplaty pozůstalostní penze, znovu splníte jednu z výše zmíněných podmínek, které umožňují čerpání i po prvním roce pobírání penze.

Když tedy do dvou let od ukončení výplaty penze například začnete pečovat o dítě, máte znovu nárok na pozůstalostní penzi. To samé platí například i tehdy, když se v tomto dvouletém „ochranném“ období dostanete do věku, kdy vám bude o čtyři roky méně, než činí důchodový věk pro muže stejného data narození (jak jsme si to popsali v předchozí odpovědi).

Obnovené čerpání není automatické. Vždy o něj znovu musíte požádat na „vaší“ pobočce České správy sociálního zabezpečení.

Jak se vdovský či vdovecký důchod vypočte?

Výpočet záleží na tom, jestli už pobíráte starobní či třeba invalidní důchod. Pokud ne, základem je stejně jako u jiných důchodů základní výměra. Ta v roce 2021 činí 3550 korun. K ní se připočte procentní výměra. Ta se vypočte jako 50 % procentní výměry starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, který pobíral váš zesnulý manžel či zesnulá manželka.

Pokud zesnulý ke dni smrti nepobíral ani jeden z důchodů, zjišťuje ČSSZ nejprve, zda měl zesnulý nárok na starobní důchod. Pokud ano, vypočte pozůstalostní důchod z tohoto hypotetického starobního důchodu, na který by měl zesnulý nárok.

Pokud nárok na starobní důchod nebyl, zjišťuje se, zda byly splněné alespoň podmínky pro přiznání invalidního důchod ve 3. stupni. A pokud ano, počítá se pozůstalostní penze z něho.

Opět si to ukažme na jednoduchém příkladu:

Žena, která ovdověla, nepobírá žádný důchod. Její zemřelý manžel pobíral starobní důchod, který k datu úmrtí činil 15 640 Kč měsíčně, z toho 12 090 Kč činila procentní výměra a 3550 Kč základní výměra. Ženě tedy bude náležet procentní výměra vdovského důchodu ve výši 6045 Kč (50 % z 12 090 Kč). Vdovský důchod ženy bude včetně základní výměry 3550 Kč činit celkem 9595 Kč měsíčně.

Dostanete dva důchody?

Jiná je situace, pokud dojde k takzvanému souběhu důchodů. Pokud vdova či vdovec již pobírají starobní či invalidní důchod, nebudou nově pobírat celé dva důchody. V celé výši dostanou ten vyšší a z druhého dostanou jen polovinu procentní výměry. Stejně se důchod krátí i v případě, že člověk pobírající vdovský či vdovecký důchod nově začne pobírat starobní důchod.

Projděme si výpočet výše vdovského důchodu při souběhu se starobním:

Žena pobírá starobní důchod 13 770 Kč měsíčně, z toho 10 220 Kč činí procentní výměra a 3550 Kč základní výměra. Zemřelému manželovi náležel k datu úmrtí starobní důchod ve výši 16 470 Kč měsíčně, z toho 12 920 Kč činila procentní výměra a 3550 Kč základní výměra. Ženě by po manželovi, pokud by už nepobírala starobní důchod, náležel vdovský důchod ve výši 10 010 Kč, přičemž procentní výměra by byla 6460 Kč (50 % z 12 920) a základní opět 3550 Kč.

Procentní výměra starobního důchodu ženy je vyšší než procentní výměra vdovského důchodu. Ženě proto při souběhu důchodů bude vyplácena částka ve výši 17 000 Kč měsíčně, protože:

procentní výměru starobního důchodu dostane celou, jde o 10 220 Kč měsíčně,

základní výměra ve výši 3550 Kč měsíčně náleží pouze jednou, a to ke starobnímu důchodu (je vyšší),

z nižšího důchodu, tedy z vdovského, dostane jen 50 % procentní výměry, tedy 3230 Kč měsíčně (50 % z 6460).

Co když se znovu vdám či ožením?

Nové manželství je důvodem pro ukončení výplaty vdovského či vdoveckého důchodu. Dnem uzavření nového manželství nárok zanikne. Na ČSSZ je nový sňatek třeba nahlásit do 8 dnů. Kdybyste i v druhém manželství ovdověli, vznikne nárok na pozůstalostní penzi znovu.

Mohu do práce?

Pobírání vdovského nebo vdoveckého důchodu nijak neomezuje druh výdělečné činnosti ani výši příjmu. S tímto typem důchodu si tak můžete vydělávat kolik a jak chcete.

Zvyšují se pravidelně i pozůstalostní důchody?

Každoroční valorizace důchodů se týká všech typů důchodů, tedy i pozůstalostních, a tedy i vdovského a vdoveckého důchodu.

