Modrá pyramida končí se zajištěnými překlenovacími úvěry

Petr Kielar | rubrika: Aktuality | 5. 1. 2026
Zdroj: Pleska / Midjourney

Stavební spořitelna Modrá pyramida přestala od začátku nového roku poskytovat překlenovací úvěry zajištěné zástavním právem k nemovitosti (hypotéky). Stávajících klientů se tato změna nijak netýká.

Informace se objevila na internetových stránkách Modré pyramidy. Mluvčí Pavel Zúbek na dotaz webu Stavebky.cz odkázal na tiskovou zprávu, která má být zveřejněna v nejbližších dnech.

Modrá pyramida tím ztratí svou pozici na trhu zajištěných překlenovacích úvěrů, ale z pohledu jejího vlastníka to není rozhodující. Modrá pyramida je totiž ovládaná Komerční bankou, která obslouží zájemce o hypotéky, takže zájemce zůstane ve stejné finanční skupině.

Jednotlivé stavební spořitelny nezveřejňují údaje o tom, jakou část jejich obchodů tvoří zajištěné úvěry. Známe jen souhrnné údaje za všechny stavební spořitelny – podle nich tvoří zajištěné úvěry přibližně třetinu objemu všech nových úvěrů. Z průměrné výše poskytovaných úvěrů vyplývá, že u Modré pyramidy je podíl zajištěných úvěrů podstatně vyšší.

Původním cílem systému stavebního spoření mělo být poskytování úvěrů ze stavebního spoření s nízkou a garantovanou úrokovou sazbou. Tento cíl se však z mnoha důvodů nepodařilo dosáhnout. Naprostou většinu úvěrů stavebních spořitelen dnes tvoří úvěry překlenovací. Ty mohou, ale nemusejí být zajištěné zástavním právem k nemovitosti.

Už od října 2024 přestala poskytovat překlenovací úvěry zajištěné nemovitostí Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). Jako první tak vyřešila dilema, před nímž stojí všechny banky, které se staly stoprocentními vlastníky stavební spořitelny.

Stavební spořitelny se postupně mění v klasické banky a jejich produkty se stále více podobají těm, které nabízejí samotné banky. Stavební spořitelna i mateřská banka totiž nabízejí hypoteční úvěry na bydlení, které jsou sice fundamentálně odlišné, ale marketingově jsou zabaleny tak, že z pohledu klienta jsou obtížně rozeznatelné. Buřinka tento problém vyřešila radikálním řezem a přestala nabízet Hypoúvěr, který byl alternativou ke klasické bankovní hypotéce poskytované mateřskou Českou spořitelnou.

Na přelomu let 2024 a 2025 pak Moneta stavební spořitelna zcela ukončila poskytování překlenovacích úvěrů – zajištěných i nezajištěných. Moneta stavební spořitelna se od té doby soustřeďuje na shromažďování depozit, která využívá k nákupu hypotečních zástavních listů mateřské Moneta Money Bank. Nadále poskytuje pouze úvěry ze stavebního spoření, protože nárok na tyto úvěry plyne klientům ze zákona a stavební spořitelny se tohoto závazku nemohou zprostit.

Petr Kielar

Autor článku Petr Kielar

Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.

Oblíbená témata

banky, bydlení, hypotéky, Komerční banka, Modrá pyramida, překlenovací úvěry, stavební spořitelny, úvěr ze stavebního spoření

