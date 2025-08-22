Kolik dostanete od stavební spořitelny? O výhodném úvěru rozhodne hodnotící číslo

Díky sjednání smlouvy o stavebním spoření získáváme právo na úvěr ze stavebního spoření s pevnou úrokovou sazbou. Maximální výše úvěru je omezena rozdílem mezi cílovou částkou a částkou naspořenou na účtu stavebního spoření.
Limitovaná je i úroková sazba úvěru ze stavebního spoření: ze zákona nesmí překročit úročení vkladů o více než tři procentní body. Tím se úvěry ze stavebního spoření liší od překlenovacích úvěrů, u nichž není úroková sazba nijak omezená.
Aby stavební spořitelny dokázaly dostát svým závazkům, používají systém přidělování úvěrů pomocí hodnotícího čísla. Jde o koeficient, na kterém závisí poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Ten je tím výhodnější, čím kratší je čekací doba na jeho získání a čím méně je nutno spořit.
Před poskytnutím úvěru ze stavebního spoření musí být splněny tři následující podmínky:
- Od uzavření smlouvy o stavebním spoření musí uběhnout alespoň dva roky. Tato podmínka je stanovena zákonem a je proto u všech stavebních spořitelen stejná.
- Na účtu stavebního spoření musí být naspořena předem stanovená částka. Například 30 procent cílové částky.
- Hodnotící číslo musí dosáhnout předepsané výše.
Kromě těchto tří podmínek, specifických pro stavební spořitelny, musí zájemce o úvěr pochopitelně prokázat, že ho bude schopen splácet. Tato kontrola bonity je stejná jako u běžných bank.
Tradiční systém už má česká specifika
Systém stavebního spoření k nám přišel z Německa. Všechny stavební spořitelny, které v Česku působí, byly založeny jako společný podnik některé z tuzemských bank a německé či rakouské stavební spořitelny.
Zahraniční akcionáři však postupem času své podíly prodali a české stavební spořitelny se začaly od původního systému stavebního spoření odchylovat – někdy méně, jindy více. To vidíme i na podmínkách pro přidělení.
Modrá pyramida přestala hodnotící číslo používat ve smlouvách uzavřených od 7. dubna 2017. Pro získání úvěru ze stavebního spoření teď stačí splnit dvouletou dobu spoření a naspořit alespoň 25 procent cílové částky.
Specifické podmínky má i Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka). Ta sice i nadále používá takzvané bodové hodnocení, což je pouze jiné označení hodnotícího čísla – ale limit, kterého musí bodové hodnocení dosáhnout, stanovila na nulu.
Limit bodového hodnocení uvádí Buřinka formou „sdělení stavební spořitelny“ a může jej kdykoliv změnit. Navíc není předepsána ani částka, kterou musí klient naspořit. Postup je takový, že o úvěr ze stavebního spoření lze požádat kdykoli po uplynutí dvou let spoření. Jeho výše však nesmí převýšit dvojnásobek naspořené částky. Zároveň úvěr nesmí být vyšší než rozdíl mezi cílovou částkou a naspořenou částkou.
Jak se počítá hodnotící číslo
Stavební spořitelny označují hodnotící číslo různě, odlišné jsou i způsoby jeho výpočtu.
|stavební spořitelna
|název pro hodnotící číslo
|ČSOB
|hodnotící číslo
|Modrá pyramida
|parametr ohodnocení *
|Moneta
|ohodnocovací číslo
|Raiffeisen
|ukazatel zhodnocení
|ČS (Buřinka)
|bodové hodnocení
|*Modrá pyramida pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 7. 4. 2017 parametr ohodnocení nepoužívá (není podmínkou pro přidělení cílové částky).
Výši hodnotícího čísla potřebného pro přidělení úvěru stanovuje stavební spořitelna. Ta může jeho výši kdykoliv měnit. Ke zpřísnění podmínek pro získání úvěru by nicméně měla přistoupit pouze v případě, kdy se jí nedostává prostředků pro přidělování úvěrů – což se dosud nestalo.
Hodnotící číslo počítají stavební spořitelny pravidelně na konci každého měsíce, pouze Modrá pyramida provádí výpočet jen čtyřikrát ročně na konci každého čtvrtletí (týká se smluv uzavřených před 7. 4. 2017). V průběhu měsíce (u Modré pyramidy v průběhu čtvrtletí) se tedy hodnotící číslo nemění.
Níže uvádíme vzorce a pokyny pro výpočet hodnotícího čísla u jednotlivých stavebních spořitelen. Do vzorců je potřeba dosadit parametry, které se u jednotlivých tarifů mění a mohou se měnit i v průběhu času Proto je při výpočtu potřeba nahlédnout do konkrétní smlouvy o stavebním spoření.
ČSOB stavební spořitelna – hodnotící číslo
ČSOB stavební spořitelna definuje hodnotící číslo následujícím zlomkem:
Hodnota P je „výkon úspor“ k rozhodnému dni, který se počítá jako podíl úroků U a úrokové sazby p
Do vzorce pro výkon úspor se dosazují veškeré úroky, které klient získal od počátku spoření, a to i ty, které dosud nejsou připsány na účet (kapitalizovány). Úroky se zadávají před zdaněním.
Pokud dojde během spoření ke změně úrokové sazby, spočítá se výkon úspor P pro každé období s danou úrokovou sazbou a tyto dílčí výkony se pak sečtou.
fh je hodnotící číselný faktor – koeficient, který závisí na zvolené variantě tarifu a je uveden ve smlouvě o stavebním spoření. Hodnoty pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů.
fv je výkonnostní faktor, který se počítá jako podíl zůstatku na účtu v rozhodný den, dělený minimálním procentem naspoření:
Pokud výkonnostní faktor fv vypočítaný tímto vzorcem vyjde menší než 1, bude nastaven na 1. Podobně pokud vyjde větší než 2, bude nastaven na hodnotu 2.
Ve jmenovateli vzorce je pak cílová částka CČ.
Modrá pyramida stavební spořitelna – hodnotící číslo (parametr ohodnocení)
Pro smlouvy o stavebním spoření uzavřené od 7. dubna 2017 přestala Modrá pyramida používat parametr ohodnocení. Následující text se týká pouze smluv uzavřených dříve.
Modrá pyramida vyhodnocuje nárok na přidělení na konci každého čtvrtletí, tyto termíny označuje jako „termíny ohodnocení“. Parametr ohodnocení se tedy mění jen čtyřikrát do roka a je tvořen součinem tří členů:
První člen je podíl sumy všech zůstatků S a cílové částky ČČ. Suma zůstatků S se počítá jednoduše tak, že se sečtou zůstatky na účtu stavebního spoření ve všech proběhlých termínech ohodnocení, tedy ke konci čtvrtletí, přičemž se zůstatky zaokrouhlují na celé koruny a počítají se pouze ty zůstatky, které nepřevyšují cílovou částku.
Druhý člen je podíl zůstatku Z na účtu v termínu ohodnocení, dělený minimálním procentem naspoření MPN. Pokud tento podíl vyjde menší než 1, bude nastaven na 1. Podobně pokud vyjde větší než 2,5, bude nastaven na hodnotu 2,5.
Posledním členem je koeficient ohodnocení k, který je dán tarifem stavební spořitelny a je uveden ve smlouvě o stavebním spoření. Hodnoty pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů.
Parametr ohodnocení se zaokrouhluje na dvě desetinná místa.
Moneta stavební Spořitelna – hodnotící číslo (ohodnocovací číslo)
Moneta má ve svých všeobecných obchodních podmínkách stanoveno, že ohodnocovací číslo smlouvy o stavebním spoření naroste každý měsíc o hodnotu
kde ko je koeficient ohodnocení, Z je zůstatek na účtu ke konci daného měsíce a CČ je cílová částka. Koeficient ohodnocení ko je číslo stanovené stavební spořitelnou, které je uvedené ve všeobecných obchodních podmínkách. Hodnoty koeficientu ohodnocení pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů. Hodnota zlomku (v závorce) se zaokrouhluje na celé číslo dolů.
Raiffeisen stavební spořitelna – hodnotící číslo (ukazatel zhodnocení)
Raiffeisen stavební spořitelna počítá ukazatel zhodnocení takto:
V čitateli zlomku je součin hodnoty úroků hu, koeficientu ukazatele zhodnocení kuz a koeficientu spořivosti ks.
Hodnota úroků hu je součet všech úroků klienta za dobu spoření U dělený úrokovou sazbou p a násobený konstantou 0,03.
Hodnota U zahrnuje veškeré úroky, které klient získal od počátku spoření, a to i ty, které dosud nejsou připsány na účet (kapitalizovány). Úroky se zadávají před zdaněním.
Koeficient ukazatele zhodnocení kuz je číslo stanovené stavební spořitelnou a závisí na zvoleném tarifu stavební spořitelny. Tato hodnota je uvedena ve smlouvě o stavebním spoření. Hodnoty pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů.
Koeficient spořivosti ks je podíl zůstatku na účtu Z v rozhodný den, dělený minimálním procentem naspoření MPN:
Pokud koeficient spořivosti ks vypočítaný tímto vzorcem vyjde menší než 1, bude nastaven na 1.
Ve jmenovateli vzorce pro výpočet ukazatele zhodnocení je tisícina cílové částky CČ.
Stavební spořitelna České spořitelny – hodnotící číslo (bodové hodnocení)
Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka) počítá svým klientům bodové hodnocení, které má tvar zlomku:
V čitateli je součet zůstatku na účtu Z a úrokového faktoru fu. Výpočet úrokového faktoru fu závisí na rozhodnutí stavební spořitelny a bývá to součet všech úroků klienta vynásobený stanoveným koeficientem. Výpočet úrokového faktoru fu zveřejňuje Buřinka formou sdělení stavební spořitelny. Hodnoty pro aktuální tarify je možno nalézt v přehledu tarifů.
Ve jmenovateli zlomku pro výpočet bodového hodnocení jsou čtyři tisíciny cílové částky CČ.
Petr Kielar
Petr Kielar v letech 1994–2006 pracoval v Českomoravské stavební spořitelně, od roku 2006 působí jako nezávislý konzultant. Provozuje web Stavebky.cz, který se snaží co nejlíp popisovat aktuální stav a není ovlivňován zájmy... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem