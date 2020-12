Překlenovací úvěry ze stavebního spoření mají novou jedničku

Nezajištěné překlenovací úvěry od stavebních spořitelen mají novou jedničku. Je jím půjčka ProBydlení od Moneta stavební spořitelny. Ta změnila od soboty 12. prosince některé podmínky u úvěrů.

„Díky těmto změnám se půjčka ProBydlení dostává na první místo nejlevnějších nezajištěných překlenovacích úvěrů,“ upozorňuje Petr Kielar z webu Stavebky.cz. Doteď byl tento úvěr od Monety naopak mezi nejdražšími.

„Nejde o těsné prvenství. Pro úvěr ve výši 300 000 Kč s měsíční splátkou 3000 Kč činí čistá úroková sazba 3,718 % p. a., zatímco druhý na pásce je Úvěr od Buřinky se sazbou 4,524 % p. a. A to už je znatelný rozdíl. Převedeno na peníze to činí šest měsíčních splátek,“ upřesňuje Kielar.

Vypočtená čistá úroková sazba je za celou dobu splácení úvěru, tedy v případě půjčky od Moneta stavební spořitelny na 10 let. Je v ní započteno kromě jiného i to, že Moneta nyní stavební spoření určené ke sjednání do konce roku nabízí bez poplatku za zřízení.

Na překlenovací úvěr bez zajištění u Monety si lze půjčit až jeden milion korun s maximální splatností na 22 let. Jde vlastně o konkurenci k nezajištěným spotřebitelským půjčkám. U překlenovacího úvěru se na začátku spoření, konkrétně první dva roky, platí pouze úroky a půjčené peníze klient splácí až po druhém roce, kdy se půjčka překlopí na řádný úvěr.

Je to teorie, na kterou nemusíte moc myslet, protože čistá úroková sazba podle webu Stavebky.cz započítává i první dva roky, kdy se splácí jen úroky. Sjednané splátky se po celou dobu splácení nemění, stejně jako sjednaná úroková sazba.

Změna podmínek Monety vylepšila i její zajištěné úvěry na bydlení. U nich ale Moneta přesto zůstává mezi dražšími na trhu stavebních spořitelen.

Kielar to ukazuje konkrétně na příkladu překlenovacího úvěru ve výši 1,5 milionu korun zajištěného zástavním právem k nemovitosti při měsíční splátce 9000 Kč. U toho se Moneta dostala s čistou úrokovou sazbou na 2,954 %. Nejlevnější Českomoravská stavební spořitelna má nabídku začínající ročním čistým úrokem ve výši 2,181 %. Moneta úrok fixuje na celou dobu splácení, ČMSS na šest let.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.