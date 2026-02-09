Peníze.cz
Hypoteční trh zakotvil u pěti procent. Dlouhé fixace ale zdražují

Radim Zelený | rubrika: Aktuality | 9. 2. 2026
Zdroj: Nano Banana/ Housková

Průměrná sazba hypoték v únoru zůstala na úrovni 4,93 %, potvrdila tak přechod trhu do fáze stability. Zatímco krátkodobé úvěry mírně zlevňují, u dlouhých fixací banky přitvrzují, což v kombinaci s novou regulací ČNB může měnit strategii pro pořízení vlastního i investičního bydlení. 

Pro průměrného klienta s hypotékou 3,5 milionu korun, sjednané do 80 % ceny nemovitosti se splatností 25 let při sazbě 4,93 %, by tak činila měsíční splátka 20 314 Kč. Rozdíly mezi bankami se však prohlubují a i desetina procenta může v celkovém horizontu splácení znamenat úsporu v řádu tisíců korun.

Nový normál: Sazby bez prudkých pohybů

Aktuální hodnota Swiss Life Hypoindexu 4,93 % jasně signalizuje, že období dramatických výkyvů je u konce. Trh se stabilizoval kolem pětiprocentní hranice, kterou analytici začínají označovat za „nový normál“.

Přestože inflace v české ekonomice klesla pod dvě procenta, ČNB na svém únorovém zasedání ponechala základní sazbu na 3,5 %. Pro komerční banky tak prozatím zmizel hlavní impulz k plošnému zlevňování.

Rozevírání nůžek mezi fixacemi

Únor přinesl další rozevření nůžek mezi kratšími a delšími fixačními obdobími. Zatímco úrokové sazby u ročních a tříletých fixací mírně klesaly, pětileté a desetileté fixace naopak zdražily.

  • Krátké fixace (do 3 let): Průměrná sazba u tříletých fixů klesla na 4,54 %. Banky je využívají jako akviziční nástroj pro rozhýbání trhu.
  • Dlouhé fixace (10 let): Zde trend zamířil opačným směrem, průměr vzrostl na 5,52 %.

Konec „snadných“ investičních bytů

Zásadní zlom přinese duben 2026. ČNB zpřísňuje pravidla pro financování investičních nemovitostí. Nově se za „investiční“ bude považovat každá třetí a další nemovitost v držení jedné osoby.

Klíčová omezení: U těchto úvěrů banky poskytnou maximálně 70 % hodnoty nemovitosti (LTV 70) a celkový dluh nesmí překročit sedminásobek ročního příjmu žadatele (DTI 7).

Fondy jako racionální alternativa

Podle expertů ze Swiss Life Select se při současných cenách bytů, zejména v Praze, reálný výnos z pronájmu pohybuje pod 3 % ročně. To často nepokryje ani náklady na hypotéku, což vede k negativnímu cash-flow.

Jako efektivnější cesta se tak podle nich jeví nemovitostní fondy. Ty nabízejí daňové osvobození po třech letech (časový test) a širší diverzifikaci bez starostí o údržbu či nájemníky.

Radim Zelený

Autor článku Radim Zelený

Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

Líbil se vám článek?

V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

bydlení, Česká národní banka, hypoteční úvěr, hypotéky, investice, úvěry na bydlení

