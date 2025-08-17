Peníze.cz
Hypotéční FOMO sílí. Zájemci o bydlení spěchají před dalším zdražováním

Dominik Rusinko | rubrika: Komentář | 17. 8. 2025
Tuzemský hypoteční trh je rozpálený do běla. Dle České bankovní asociace byly v červenci poskytnuty nové hypotéky v objemu 30 miliard korun. To je nejvyšší hodnota od konce roku 2021, kdy vrcholil pandemický hypoteční boom. A pokud tato silná dynamiky vydrží, bude v tomto roce atakovat celý trh hodnotu 300 miliard korun.
Zdroj: Shutterstock

Zmíněný nárůst odráží také průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky – dnes činí 4,3 milionu korun, před dvěma lety to bylo 3,1 milionu korun.

Nehledě na prázdniny tak na hypotečním trhu panuje čím dále silnější FOMO. Neboli „fear of missing out“ – tedy obava kupujících, že toto je jejich poslední šance, kdy si dovolit nákup nemovitosti před jejich dalším zdražování.

Připomeňme, že v prvním čtvrtletí zdražily tuzemské nemovitosti meziročně o deset procent a na svižný nárůst ukazují nabídkové ceny i ve druhém kvartále. Silná poptávka, stále intenzivněji poháněná i investičními záměry, totiž nadále naráží na zkostnatělou nabídku, respektive omezenou výstavbu v důsledku pomalých povolovacích procesů.

V červenci mohla nárůst nových hypoték ovlivnit také obava o jejich zdražení. Úroková sazba klesla jen symbolicky na 4,5 % a při pohledu na ceny zdrojů (úrokové swapy), kterými banky hypotéky financují, je zjevné, že prostor pro další snižování se minimálně pro tento moment vyčerpal a v úvahu přichází i možné zdražení.

My předpokládáme, že tříleté i pětileté swapové sazby (nejčastější hypoteční fixace) se už v rámci tohoto cyklu výrazně níže nepodívají, a nacházíme se tak již na úrovních, které považujeme za dlouhodobě udržitelné.

Z pohledu centrální banky přinesla čtvrteční čísla další jestřábí argument ve prospěch stability úrokových sazeb na současné úrovni 3,5 %. Vyšší aktivita na hypotečním trhu se totiž přelévá na trh rezidenčních nemovitostí a následně do spotřebitelské inflace, která i z tohoto důvodu může zůstat zvýšená, zejména v klíčové jádrové složce.

Pokud se tak stane a růst HDP dále viditelně zrychlí, jak optimisticky předpokládá ČNB, pak cyklus uvolňování měnové politiky pravděpodobně skončil.

Dominik Rusinko

Hlavní ekonom ČSOB Private Banking. Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

