Hypotéční FOMO sílí. Zájemci o bydlení spěchají před dalším zdražováním

Zmíněný nárůst odráží také průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky – dnes činí 4,3 milionu korun, před dvěma lety to bylo 3,1 milionu korun.
Nehledě na prázdniny tak na hypotečním trhu panuje čím dále silnější FOMO. Neboli „fear of missing out“ – tedy obava kupujících, že toto je jejich poslední šance, kdy si dovolit nákup nemovitosti před jejich dalším zdražování.
Připomeňme, že v prvním čtvrtletí zdražily tuzemské nemovitosti meziročně o deset procent a na svižný nárůst ukazují nabídkové ceny i ve druhém kvartále. Silná poptávka, stále intenzivněji poháněná i investičními záměry, totiž nadále naráží na zkostnatělou nabídku, respektive omezenou výstavbu v důsledku pomalých povolovacích procesů.
V červenci mohla nárůst nových hypoték ovlivnit také obava o jejich zdražení. Úroková sazba klesla jen symbolicky na 4,5 % a při pohledu na ceny zdrojů (úrokové swapy), kterými banky hypotéky financují, je zjevné, že prostor pro další snižování se minimálně pro tento moment vyčerpal a v úvahu přichází i možné zdražení.
My předpokládáme, že tříleté i pětileté swapové sazby (nejčastější hypoteční fixace) se už v rámci tohoto cyklu výrazně níže nepodívají, a nacházíme se tak již na úrovních, které považujeme za dlouhodobě udržitelné.
Z pohledu centrální banky přinesla čtvrteční čísla další jestřábí argument ve prospěch stability úrokových sazeb na současné úrovni 3,5 %. Vyšší aktivita na hypotečním trhu se totiž přelévá na trh rezidenčních nemovitostí a následně do spotřebitelské inflace, která i z tohoto důvodu může zůstat zvýšená, zejména v klíčové jádrové složce.
Pokud se tak stane a růst HDP dále viditelně zrychlí, jak optimisticky předpokládá ČNB, pak cyklus uvolňování měnové politiky pravděpodobně skončil.
Dominik Rusinko
Hlavní ekonom ČSOB Private Banking. Další články autora.
