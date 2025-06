Co ovlivňuje schválení hypotéky – nejen příjmy a bonita

Vlastní bydlení je snem mnoha lidí, ale cesta k jeho získání vede ve většině případů přes hypoteční úvěr. Sjednání hypotéky je komplexní proces, při kterém banky zkoumají mnohem více než jen váš příjem a bonitu. Podívejme se detailně na to, jaké faktory mají na schválení hypotéky zásadní vliv, co vše banky posuzují a na co byste určitě neměli zapomenout.

1. Podmínky České národní banky (ČNB)

Hlavní slovo má u závazných podmínek regulátor trhu. Dřív ČNB nastavovala hned tři podmínky, které banky musely při poskytování hypoték dodržovat. O poskytnutí či neposkytnutí kýženého financování rozhodovaly tři ukazatele:

LTV (Loan to Value) – půjčovaná částka nesmí přesáhnout určité procento hodnoty nemovitosti, zbytek sumy na nákup nemovitosti si musí kupující zajistit sám.

DTI (Debt to Income) – celkové zadlužení (hypotéka a případně dřívější půjčky) nesmí překročit určitý násobek čistého ročního příjmu žadatele.

DSTI (Debt Service to Income) – měsíční splátky všech úvěrů žadatele (včetně požadované hypotéky) nesmí překročit určité procento čistého měsíčního příjmu

Česká nárdní banka pravidla regulace zmírňovala. Dnes banky závazně sledují jen ukazatel LTV. Platí, že u naprosté většiny hypoték (s drobným prostorem pro výjimky) nesmí půjčovaná částka přesáhnout 80 % hodnoty nemovitosti, v případě žadatelů mladších 36 let může půjčka dosáhnout až 90 %. Pozor: půjčka se srovnává s hodnotou nemovitosti, ne s kupní cenou!

Pokud jde o ukazatele DTI (Debt to Income) a DSTI (Debt Service to Income), na dodržování přesně stanovených hranic dnes ČNB netrvá. Upozorňuje ale dlouhodobě banky, že by měly „vysoce obezřetně posuzovat všechny žádosti o úvěry, kde ukazatel DST přesáhne 40 procent a ukazatel DTI bude vyšši než osminásobek čistého ročního příjmu. Banky tyto ukazatele sledují, uplatňují ale svoje vnitřní limity.

2. Výše a stabilita příjmů

Banku zajímá nejen to, kolik vyděláváte, ale také jak pravidelný a prokazatelný váš příjem je. Nejlépe jsou hodnoceni zaměstnanci s pracovní smlouvou na dobu neurčitou. Samozřejmě po zkušební době. V případě hypotéky pro podnikatele musí žadatel doložit daňová přiznání, potvrzení o bezdlužnosti a pravidelný příjem. Pokud jste v režimu paušální daně, počítejte s dodáním 3–12 měsíčních výpisů z účtu (v závislosti na volbě banky).

Pokud je váš příjem příliš nízký, můžete zvýšit svou šanci na nový hypoteční úvěr zapojením spoludlužníka (partner, rodič, děti) nebo doložením dalších příjmů (např. z pronájmu, renty apod.).

3. Výdaje a stávající závazky

Nestačí mít jen „dostatečný“ příjem. Banka hodnotí i vaše stávající závazky – úvěry, kreditní karty, leasingy a další. Pokud měsíční splátky všech vašich úvěrů překračují limit DSTI, který si banka itnerně stanovila, bude vaše žádost zamítnuta nebo vám banka poskytne nižší částku. Při srovnání hypoték pro podnikatele tudíž zohledněte i to, kolik splátek už se vám nahromadilo, a zda se nevyplatí využít hypotéku také pro konsolidaci některých (nebo všech) závazků a snížit si tak pravidelnou měsíční zátěž.

4. Úvěrová historie a registry

Každá banka nahlíží do bankovních i nebankovních registrů. Pokud jste v minulosti měli problém se splácením, může to ovlivnit vaši šanci na schválení hypotéky, i když už je váš dluh splacen. Záznamy v registrech zůstávají několik let. Speciální kapitolou jsou potom exekuce a insolvence. Pokud se vás týká exekuce, můžete bance prokázat, že už je doplacena, a potom vesměs financování proběhne. Některé banky jsou ale striktnější v případech insolvence. I tady platí, že musí být doplacena (zpravidla minimálně 5 let) a ani to nemusí být pro banku vždy dostatečným argumentem pro schválení.

5. Věk žadatele a rodinný stav

Hypotéku lze získat od 18 let, maximální věk pro splacení úvěru bývá kolem 70–75 let (liší se podle podmínek jednotlivých bank). Věk ovlivňuje délku splatnosti – čím jste starší, tím kratší bude maximální doba splacení. Pokud se bavíme o otázce LTV a poskytnutí 90% financování u párů, podmínku věku do 36 let musí v případě manželů či registrovaných partnerů splnit pouze jeden ze žadatelů. U situace, kdy spolu pár pouze bydlí, musí splnit podmínku oba. Rodinný stav hraje roli také v případě problémových registrů. Pokud nejste sezdaní a víte, že má váš partner v registrech závažný škraloup, žádejte bez něho. U manželů doporučujeme v takovém případě rozdělit společné jmění a opět, aby žádal pouze ten s čistým štítem. Pokud totiž o hypotéku požádáte společně, bude zamítnuta bez ohledu na to, že jeden z páru se splácením nikdy problém neměl.

6. Odhad a stav nemovitosti

Banka si vždy nechá vypracovat odhad nemovitosti od certifikovaného odhadce. LTV (poměr výše dluhu a hodnoty zastavené nemovitosti) je jedním z klíčových ukazatelů. Banka při výpočtu LTV nepracuje s kupní cenou, ale s cenou podle odhadu. Odhad zohledňuje stav, velikost, lokalitu, právní vady i jiné zástavy. Dát pozor byste si měli zejména na právní vady, jimiž mohou být věcná břemena dožití, exekuce na nemovitosti či další zástavy. Komplikaci může způsobit také odlišný skutečný stav nemovitosti od stavu zapsaného na katastru. Typicky se může jednat o nezapsané stavby na pozemku, jiné výměry nemovitosti apod.

7. Individuální přístup bank a srovnání nabídek

Metodiky a požadavky bank se mohou výrazně lišit. Proto se vyplatí oslovit hypotečního specialistu, který dokáže připravit srovnání všech relevantních nabídek a upozorní vás i na méně obvyklé požadavky, které zvolená banka aplikuje. Všechna výše uvedená specifika platí úplně stejně pro klasického spotřebitele i v případě hypotéky pro podnikatele.

Schválení hypotéky ovlivňuje mnohem více faktorů než jen „kolik vyděláváte“ a „jestli nemáte dluhy“. Zvažte i svůj věk, typ nemovitosti, vlastní úspory, stávající závazky a v neposlední řadě i aktuální podmínky na hypotečním trhu. Nechte si poradit zkušeným hypotečním specialistou, který vám pomůže připravit vše potřebné a najít nejvýhodnější řešení právě pro vás. A jak si ho vybrat? Dejte na doporučení, anebo využijte recenze, které už dnes shromažďuje většina firem.

