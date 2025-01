Zlevní letos hypotéky a na co banky slyší? Bydlení očima expertů

Přestože sazby hypoték klesly na úplném konci roku 2024 výrazněji, celkově šlo jen o mírnou úlevu – od začátku roku klesly úroky v průměru o 0,8 procentního bodu.

Podle poslední statistiky Swiss Life Hypoindex k 4. prosinci tedy měsíční splátka úvěru na 3,5 milionu korun sjednaného do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV) při splatnosti 25 let a sazbě 5,22 procenta činila 20 909 korun. To je o 207 korun méně než v listopadu, kdy průměrná nabídková sazba byla 5,32 procenta.

Od začátku roku 2024 klesla splátka takové hypotéky o více než 1500 korun – v lednu dosahovala 22 472 korun.

Na jaké úrovni se budou průměrné sazby hypoték pohybovat v jednotlivých čtvrtletích nového roku? Zeptali jsme se přímo bankéřů, ale také nebankovních expertů, kteří hypoteční trh sledují.

Miroslav Zetek

člen představenstva, ČSOB Hypoteční banka

Na základě analýzy současné situace a výhledů lze očekávat, že v příštích měsících a čtvrtletích by mohl na českém hypotečním trhu pokračovat postupný pokles úrokových sazeb. Úrokové sazby hypoték jsou ovlivněny mnoha faktory. Je nutné zohlednit širší ekonomický kontext, včetně inflace, spotřebitelské poptávky a situace na trhu práce. A to nejen na úrovni Česka, ale i v evropském a globálním měřítku.

Další vlivy zahrnují rizikové náklady spojené například s možností předčasného splacení úvěru nebo nesplácením ze strany klienta.

Pro klienty ČSOB jsou dostupné i možnosti zvýhodněných sazeb, například výhodnější podmínky při financování energeticky úsporného bydlení, při aktivním využívání účtu nebo sjednání životního pojištění. Tyto výhody přispívají k podpoře udržitelného bydlení a zároveň klientům pomáhají snížit celkové náklady na hypotéku.

Petra Skrbková

šéfka sekce bydlení, Česká spořitelna

Další vývoj úrokových sazeb hypotečních úvěrů bude ovlivněn zejména cenou tříletých půjček (swapů) na mezibankovním trhu, které během letošního roku kolísaly mezi 3 až 4,5 procenta, přičemž v posledních dvou měsících zhruba stagnovaly na úrovni 3,5 procenta.

Nicméně s ohledem na fakt, že v příštím roce by podle makroekonomické prognózy měly ceny těchto swapů mírně klesnout, očekáváme, že se sazby hypoték o několik desetin procentního bodu postupně sníží.

Ondřej Šuchman

manažer úvěrů na bydlení, Komerční banka

Očekáváme, že úrokové sazby hypoték budou i v roce 2025 pomalu klesat a na konci roku by mohly skončit mezi 4 až 4,5 procenta.

Rozpětí, kde se můžou během roku pohybovat, je však hodně široké a záleží na tom, jak se bude vyvíjet cena úrokových swapů. A samozřejmě i na tom, jak bude reagovat konkurence.

Milan Voldřich

ředitel hypotečních úvěrů, Raiffeisenbank

Vzhledem k tomu, že roste cena peněz pro delší fixace a je vyšší než na konci prvního čtvrtletí 2024, tak se obávám, že pokles na chvilku skončil. Předpovídat, jak se budou sazby vyvíjet v průběhu roku, je nyní celkem odvážné.

Myslím si, že cena krátkých fixací by mohla lehce růst. Ale u těch delších, tedy na tři a více let, tam bude cena spíš stagnující. Možná v druhém pololetí by nějaký pokles mohl přijít, ale bude to v řádu desetin procenta.

Jan Sadil

generální ředitel developerské skupiny JRD

Osobně si myslím, že razantnější snížení úrokových sazeb na hypotečním úvěrech nemůžeme v dohledné době čekat. Ostatně ani aktuální meziměsíční pokles nabídkových sazeb o desetinu není žádnou dramatickou změnou.

Důvodů, proč budou sazby klesat spíše jen velmi pozvolna, je několik. Hypoteční trh se zotavuje, objemy poskytnutých hypoték jsou velmi slušné a Češi si na „nový hypoteční normál“ se sazbami kolem 5 procent tak nějak zvykli. Podle mě asi hlavním a logickým důvodem pro to, aby sazby zůstaly na stávající úrovni, jsou určité obavy bank z výrazného snížení sazeb na celém trhu, a tím spuštěné vlny refinancování či dřívějších refixací. Důsledkem toho by byly obrovské finanční náklady bank, kterým se každý rozumně uvažující bankéř musí bránit.

Mám-li se dopustit předpovědi, pak tipuji, že nadcházející zimní měsíce budou tradičně „ospalejší“. A pokud se dočkáme výraznějších změn u objemů či výše sazeb, pak to bude až na jaře. Vývoj sazeb v jednotlivých čtvrtletích roku 2025 se neodvažuji odhadovat, nicméně výrazný propad nečekám, a to i z důvodů uvedených výše.

Domnívám se, že příští rok se budou sazby hypoték pohybovat v rozmezí 4 a 5 procent, z počátku roku spíše blíže k té pětce.

David Eim

místopředseda představenstva Gepard Finance

Jsem přesvědčen, že sazby v příštím roce čeká další postupný pokles, ale žádná zásadní překvapení se konat nebudou. Pokles bude spíše pozvolný a jeho tempo se od letošního roku nebude příliš lišit. Čas od času prostě některá z bank sníží sazby o jednu či dvě desetinky procentního bodu.

Musíme si uvědomit, že sazby začínající dvojkou byly naprosto výjimečné a ani sazby začínající trojkou nejsou žádný standard. Peníze mají svou cenu a byť aktuálně jsou sazby vyšší, rozhodně se od nějakého dlouhodobého průměru nepohybujeme tak daleko, aby to skýtalo kdovíjaký prostor pro výraznější pokles.

Odhad průměrných úrokových sazeb v jednotlivých čtvrtletích příštího roku spadá do oblasti prachobyčejného věštění. Ale protože jsem první, kdo se svým chybným odhadům umí zasmát, tipuju, že Hypoindex, ze kterého je převzata sazba 5,22 procenta zmíněná v zadání ankety, vyhlásí v měsíci březnu průměrnou sazbu 5,01 procenta, v červnu 4,83 procenta, v září 4,69 procenta a v prosinci 4,55 procenta.

Martin Novák

hlavní analytik společnosti Broker Consulting

Očekáváme, že vývoj úrokových sazeb hypoték bude pokračovat spíše pozvolným tempem, podobně jako většinu roku 2024. Banky nemají aktuálně žádný výrazný důvod k rychlejšímu snižování sazeb, což potvrzují i vyjádření představitelů největších bank.

Ačkoli se často zmiňuje ekonomická situace a nákladovost jako hlavní faktory, svou roli hraje také konsolidace na trhu hypotečních úvěrů a změna zákona o spotřebitelském úvěru. Tyto okolnosti snižují tlak na banky, aby se pouštěly do výraznějších úprav sazeb.

Na druhé straně vidíme oživení na trhu nemovitostí. Mnoho klientů je ochotno přijmout vyšší úrokové sazby, aby si zajistili vybranou nemovitost dříve, než její cena ještě stoupne nebo ji získá jiný zájemce.

