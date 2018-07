Je vám míň než 36 let? Tak jste mladí a stát vám půjčí na bydlení. Až dva milionÿ

Patnáctého srpna spustí Státní fond pro rozvoj bydlení pod názvem Program pro mladé novou sérii půjček na rekonstrukce, koupi bytu nebo domku, případně na jeho stavbu. Nízko úročené státní půjčky na bydlení nejsou žádné novum, novinkou je jejich výše. Dosavadní programy podpory bydlení nabízely tak nízké úvěry, že o ně byl jen malý zájem (od dubna 2016 šlo o nějakých 17 půjček). Tentokrát si ale bude možné sáhnout až na dva miliony korun. Háček je v tom, jak velký – nebo spíš malý – balík peněz má stát na půjčky nachystaný. Pro letošní rok v něm je 650 milionů. Kdyby tedy průměrná půjčka byla milion, dostane se na 650 žadatelů. Což je číslo, vzhledem k tomu, jak velký je hlad po nemovitostech, nebo v porovnání s tím, kolik peněz rozpůjčují ročně banky na hypotékách, poměrně malé.

Tip pro státní dlužníky! Milujte se a množte se Zajímavým bonusem půjček z Programu pro mladé je „sleva za dítě“. Za každé nově narozené nebo osvojené dítě stát slibuje odpustit svým dlužníkům z jistiny úvěru 30 tisíc korun.

Otevřená otázka je, kolik peněz dá vláda do programu v příštích letech, není totiž omezený jen na letošek. „Letos máme připraveno celkem 650 milionů korun, ale vzhledem k vysoké očekávané poptávce bude naší snahou, aby se tato částka navyšovala,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, jejíž úřad návrh nového programu státních půjček navrhoval. Předběžně se prý počítá s miliardou ročně, ministryně v demisi Dostálová ale naznačuje, že by peněz mohlo být i víc.

Kde žádat Písemné žádosti se podávají od 15. srpna na pracoviště Státního fondu rozvoje bydlení. Osobně či poštou. Ta pracoviště jsou dvě, v Praze a v Olomouci: Vinohradská 1896/46

120 00 Praha 2 nebo Dolní náměstí 192/9

779 00 Olomouc.

Kde se můžete ptát už teď Státní fond rozvoje bydlení slibuje co nejrychleji připravit odpovědi na nejčastější otázky na svůj web. Do té doby se máte ptát mailem – komunikace@sfrb.cz nebo podpory@sfrb.cz. Můžete také zkusit telefony: 221 771 645, 221 771 630, 221 771 668, 221 771 615, 221 771 647, 585 206 128, 585 206 130, 585 206 137.

Žádosti už v půlce srpna

Na nemovitostním trhu je teď pořádné horko a Státní fond rozvoje bydlení už teď hlásí veliký zájem potenciálních žadatelů. Dá se předpokládat, že 650 milionů jen zasyčí a žádost o úvěr bude něco jako sázka do loterie. Milion ani pár set tisíc ale nenajdete na ulici, a když uvážíme, že státní půjčku lze kombinovat s hypotékou (nejde ho ale použít na její umořování), dost možná se budete chtít dostat do slosování.

Do spuštění programu zbývá měsíc a půl. Formuláře žádostí a přesnější podmínky zatím nejsou známy, schválené dokonce není ani příslušné nařízení vlády – což je nemilé, poněvadž fond bude žádosti zpracovávat podle toho, jak dojdou; záleží tedy na rychlosti. Bude potřeba doložit poměrně dost věcí. Pokud už jste někdy žádali o hypotéku je to dost podobné, navíc jsou tu ale doklady o péči o dítě nebo třeba potvrzení, že státu nic nedlužíte. Dá se předpokládat, že ve finálním znění vládního nařízení – až bude hotovo – bude seznam požadavků zcela nebo z velké části totožný s těmi, které jsou v jeho návrhu. Ten najdete v elektronické knihovně připravované legislativy, konkrétně zde (doc).

Zatím si můžeme projít to nejobecnější, co se o Programu pro mladé ví:

Z připomínkového řízení O předchozí státní půjčky na bydlení nebyl velký zájem, za poslední dva roky se jich nerozdalo ani dvacet. Vláda předpokládá, že o vyšší půjčky bude i zájem veřejnosti podstatně vyšší. Z připomínkového řízení k návrhu dotyčného nařízení vlády vybíráme připomínku České národní banky: „Materiál v předkládací zprávě uvádí, že úprava stanovená „Nařízením“ z roku 2016 [tj. předešlý program půjček pro rodiny pod názvem Program 600; pozn. red.] nefunguje, mladí lidé ani jejich financující banky tuto podporu nepožadují, a proto je třeba její podmínky upravit, aby byla atraktivnější. Pokud nějaká podpora nefunguje a není v podstatě žádný zásadní důvod ji takto poskytovat, bylo by vhodným řešením tuto podporu zrušit. Nově navrhované řešení neobsahuje žádné zásadní změny, které by této podpoře daly větší smysl.“ ČNB ve své připomínce dál pochybuje o tom, že by program mohl výrazně zlepšit dostupnost bydlení pro mladé. Podle zkušeností ze zahraničí z takových půjček nejvíc profitují „spíše developeři, realitní agenti, úvěrové instituce apod.“, laciné úvěry můžou prý naopak paradoxně dostupnost bydlení pro mladé zhoršit – vyšroubují ceny nemovitostí nahoru.

Kdo dostane a kdo ne

V první řadě: Program pro mladé, jak název napovídá, bude určený mladším ročníkům. Zároveň si jím vláda chce odškrtnout kolonku „podpora rodin“, takže jenom správné datum narození nestačí. O půjčku můžou žádat manželé, registrované páry. Aspoň jednomu z nich musí být v době podání žádosti míň než třicet šest roků. O úvěr může žádat také stejně mladý člověk, který pečuje o dítě do patnácti roků.

U variant na pořízení bydlení nesmí nikdo z žadatelů vlastnit nebo spoluvlastnit obydlí, nepřekonatelnou překážkou je i podíl v bytovém družstvu. Stát nepůjčí nikomu, kdo mu dluží na daních nebo povinném pojištění. Žadatel by měl prokázat schopnost splácet; jak přesně to bude dokládat, to ale zatím není jasné.

Na co se bude půjčovat

Půjčky se budou poskytovat ve třech kategoriích – na rekonstrukci, na koupi bytu a na koupi nebo stavbu domu – pro každou z nich platí jiná maximální suma, o kterou lze žádat.

Půjčka na rekonstrukci má shora limit 300 tisíc korun a zdola 30 tisíc

Půjčka na pořízení bytu může být maximálně 1 200 000 korun, byt nesmí být nad 75 m²

Půjčka na koupi nebo stavbu domu je omezena sumou 2 000 000 korun, dům nesmí být nad 140 m²

Okem odborníka O krátký komentář jsme poprosili i odborníka z praxe. Daniel Kotula realitní makléř RE/MAX Tyto půjčky můžou pomoci. Ovšem jen malému zlomku lidí z těch, kteří hledají cestu k vlastnímu bydlení. Objem peněz, které vláda do programu připravila, je vzhledem celkové potřebě financování nákupu nemovitosti prakticky zanedbatelný. Pro porovnání: výše hypotečních úvěrů poskytnutých v roce 2017 byla 227 miliard. Z tohoto objemu je částka vyčleněná na „Program pro mladé“ pouhých 0,27 procenta, ani slibovaná miliarda by nebyla víc než půl procenta z peněz, které si lidé na bydlení vypůjčí. Takto nastavené státní půjčky mladým dostupnost bydlení nezlepší. Pokud vláda chce opravdu řešit napjatou nemovitostní situaci svých občanů, a ne pozici svého předsedy v žebříčcích popularity, pak by mohla přemýšlet raději třeba o zrušení daně z nabytí nemovitosti.

Pokud byste uvažovali o pořizování bydlení za státní půjčku, musíte ale mít ještě jiný zdroj peněz. Půjčka může být nejvýš 80 procent ze skutečné kupní ceny nebo smluvené ceny za výstavbu, a to případně i včetně ceny pozemku. Toto pravidlo je podobné tomu, jaké by Česká národní banka ráda viděla u hypoték, u těch je ovšem potřeba mít jinými penězi kryto aspoň dvacet (výjimečně patnáct) procent z ceny odhadní.

Peníze se budou půjčovat u rekonstrukcí na deset let, u koupě nebo výstavby na dvacet roků, výjimečně – třeba v případě vážné nemoci – by měla jít splatnost protáhnout na dvanáct let u úvěrů na rekonstrukci a na dvacet pět let u úvěrů na pořízení bydlení. Splácení půjde přerušit na dva roky, pokud do rodiny přibude nové dítě (ať už se narodí, bude osvojeno, svěřeno do péče, poručenství nebo pěstounství). Přerušit splácení bude také možné při déletrvající nemoci, když bude člověk víc než tři měsíce bez práce, pokud v rodině někdo umře. Celková doba přerušení splácení kvůli těmto okolnostem nesmí být delší než dva roky.

Za kolik a s jakým ručením

Informace o úroku bývá u půjček samozřejmě z těch nejžádanějších – státní půjčky z Programu pro mladé budou úročené podle takzvané základní referenční sazby EU pro Českou republiku, pokud by tato sazba byla méně než procento, budou se úvěry úročit právě jedním procentem. Na letošní červenec je sazba stanovená ve výši 1,12 procenta, stejná byla i v červnu, setrvale ale pomalým tempem stoupá.

Úrok půjde fixovat maximálně na pět roků.

Půjčky stát nebude poskytovat na dobré slovo, chce záruky. U úvěrů na rekonstrukci bude chtít, aby se za žadatele zaručil někdo, komu je míň než 55 roků a tři měsíce před podáním žádosti měl průměrný čistý příjem aspoň 15 tisíc korun.

Za kupovaný byt nebo dům chce ručit touto nemovitostí a chce přitom mít přednost před bankou nebo dalšími věřiteli. Totéž platí i u úvěru na výstavbu, k tomu ale navíc bude potřeba mít životní pojistku, a to takovou, že případné pojistné plnění půjde rovnou státu.

Pokud máte pocit, že nestíháte a že se na vás letos určitě nedostane, přesto můžete žádost podat. Mohla by být převedena do programu na příští rok.