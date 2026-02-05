Peníze.cz
Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 5. 2. 2026 14:31 aktualizováno 15:45
Ilustrační obrázek
Zdroj: Pleska / Midjourney

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla, že základní úrokové sazby nezmění. Dvoutýdenní repo sazba zůstává 3,5 %, diskontní sazba 2,5 % a lombardní sazba 4,5 %.

Rozhodnutí odpovídá očekávání většiny ekonomů. Základní sazby zůstávají na dosavadní úrovni už od loňského května, bankovní rada je nezměnila pošesté za sebou. Pro dnešní rozhodnutí hlasovalo všech sedm členů bankovní rady.

Od základních sazeb ČNB se nepřímo odvíjejí na jedné straně úroky komerčních bank na spořicích účtech a termínovaných vkladech, na druhé straně úroky u úvěrů.

Centrální banky snižují úrokové sazby v situaci, kdy se snaží rozhýbat ekonomiku. Nižší úroky totiž znamenají levnější úvěry a také menší chuť lidí držet peníze na spořicích účtech, tedy vyšší ochotu utrácet. Říká se tomu uvolnění měnové politiky.

Naopak zvýšením úrokových sazeb chtějí ekonomiku přibrzdit. Vyšší úroky znamenají dražší úvěry a výhodnější spoření. Tato kombinace má snížit ochotu lidí a firem utrácet. A když klesne poptávka, mají klesat i ceny (nebo přinejmenším zpomalit jejich růst).

Vývoj základní úrokové sazby ČNB (dvoutýdenní repo sazba)

Zdroj: Peníze.cz, ČNB

„Koncem ledna se dva členové bankovní rady vyslovili pro možnost diskuse o případném snížení sazeb ČNB. Nicméně stávající dění v české ekonomice – včetně solidního výkonu HDP, silného růstu mezd a přetrvávání cenových tlaků ve službách – hovoří pro opatrnost při nastavování měnové politiky, tedy pro stabilitu úroků ČNB,“ komentuje to Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.

„Meziroční inflace v české ekonomice se letos bude sice pohybovat pod dvouprocentním cílem, celková situace včetně růstu mezd či směřování rozpočtové politiky ale našeho názoru bude hovořit proti snížení úroků. Sdílíme názor, že repo sazba ČNB letos pravděpodobně zůstane po celý rok stabilní na své aktuální úrovni 3,50 %,“ dodává Jáč.

Ani analytici Komerční banky nečekají, že by radní ČNB letos úrokové sazby snížily. „Podle základního scénáře naší prognózy je centrální banka snižovat nebude. Repo sazba by tak měla zůstat na současných 3,5 % až do konce roku,“ říká Martin Gürtler z Komerční banky.

„Na přelomu sice došlo ke změně v komunikaci ČNB, která nyní připouští možnost letošního snížení sazeb. Proti tomu ale podle nás stojí překvapivě silná tuzemská ekonomika a především pak očekávaný nárůst fiskálních výdajů. To přispěje k dalšímu oživení domácí poptávky, která bude nejspíše podpořená i pokračujícím svižným růstem mezd. Předstihové indikátory navíc ukazují na nárůst i v případě zahraniční poptávky,“ vysvětluje Gürtler.

Naopak Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas, si myslí, že prostor pro snížení sazeb v letošním roce stále existuje. „Ještě v prvním pololetí by se mohla repo sazba ČNB snížit o čtvrt procentního bodu,“ připouští.

Dvoutýdenní repo sazba ČNB

od%
25. 9. 20253,5
7. 8. 20253,5
25. 6. 20253,5
9. 5. 20253,5 
7. 2. 20253,75
8. 11. 20244
26. 9. 20244,25 
2. 8. 20244,5 
28. 6. 20244,75
3. 5. 20245,25
21. 3. 20245,75
9. 2. 20246,25
22. 12. 20236,75
23. 6. 20227
6. 5. 20225,75
1. 4. 20225
4. 2. 20224,5
23. 12. 20213,75
5. 11. 20212,75
1. 10. 20211,5
6. 8. 20210,75
24. 6. 20210,5
11. 5. 20200,25
27. 3. 20201
17. 3. 20201,75
7. 2. 20202,25
3. 5. 20192
2. 11. 20181,75
27. 9. 20181,5
3. 8. 20181,25
28. 6. 20181
2. 2. 20180,75
3. 11. 20170,5
4. 8. 20170,25
2. 11. 20120,05
1. 10. 20120,25
29. 6. 20120,5
7. 5. 20100,75
17. 12. 20091
7. 8. 20091,25
11. 5. 20091,5
6. 2. 20091,75
18. 12. 20082,25
7. 11. 20082,75
8. 8. 20083,5
8. 2. 20083,75
30. 11. 20073,5
31. 8. 20073,25
27. 7. 20073
1. 6. 20072,75
29. 9. 20062,5
28. 7. 20062,25
31. 10. 20052
29. 4. 20051,75
1. 4. 20052
28. 1. 20052,25
27. 8. 20042,5
25. 6. 20042,25
1. 8. 20032
26. 6. 20032,25
31. 1. 20032,5
1. 11. 20022,75
26. 7. 20023
26. 4. 20023,75
1. 2. 20024,25
22. 1. 20024,5
30. 11. 20014,75
27. 7. 20015,25
23. 2. 20015
26. 11. 19995,25
27. 10. 19995,5
5. 10. 19995,75
3. 9. 19996
30. 7. 19996,25
25. 6. 19996,5
4. 5. 19996,9
9. 4. 19997,2
12. 3. 19997,5
29. 1. 19998
18. 1. 19998,75
23. 12. 19989,5
4. 12. 199810,5
13. 11. 199811,5
27. 10. 199812,5
25. 9. 199813,5
14. 8. 199814
17. 7. 199814,5
20. 3. 199815
17. 12. 199714,75
10. 12. 199715
9. 12. 199715,5
4. 12. 199716,75
3. 12. 199717,5
2. 12. 199718
1. 12. 199718,5
31. 10. 199714,8
4. 8. 199714,5
1. 8. 199714,7
28. 7. 199714,9
24. 7. 199715,2
23. 7. 199715,4
22. 7. 199715,7
16. 7. 199716
9. 7. 199716,2
8. 7. 199716,5
7. 7. 199717
1. 7. 199717,9
30. 6. 199718,2
24. 6. 199718,5
23. 6. 199720
20. 6. 199722
18. 6. 199725
11. 6. 199729
4. 6. 199739
21. 6. 199612,4
9. 5. 199611,8
29. 4. 199611,6
29. 3. 199611,5
8. 12. 199511,3
Zdroj: ČNB

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,...

V diskuzi je celkem 0 komentářů

