Počtvrté beze změny. ČNB neupravila sazby ani tentokrát

Pavla Adamcová | rubrika: Aktuality | 6. 11. 2025
Zdroj: Pleska / Midjourney

Česká národní banka dnes opět nechala základní úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 3,5 %, diskontní na 2,5 % a lombardní na 4,5 %.

Pro běžného člověka to znamená, že ani hypotéky, ani spořicí účty – jejichž úroky nepřímo na těchto sazbách závisí – se zatím výrazně nezmění.

Bankovní rada ČNB se rozhodla sazby neměnit už počtvrté za sebou. „Rozhodnutí ČNB ponechat sazby beze změny je v souladu s očekáváním trhu. Inflace sice zpomaluje, ale rizika v oblasti služeb, mezd i stavebních nákladů přetrvávají,” potvrzuje Jiří Piluša, finanční ředitel developerské společnosti Neocity.

Právě pro lidi, kteří řeší bydlení, je klíčové, že úroky u hypoték se zatím moc nehýbou. To ostatně ukázala i aktuální statistika Swiss Life Hypoindex, která sleduje nabídky většiny bank. Průměrná úroková sazba nových hypoték včetně refinancování podle ní zůstala na začátku listopadu na 4,91 % ročně – stejně jako před měsícem.

„Česká národní banka pokračuje v nastavené strategii a drží úrokové sazby na uzdě. I když inflace dál zpomaluje, banka dává jasně najevo, že nechce měnovou politiku uvolnit příliš rychle. Na realitním trhu navíc v poslední době kupců přibývá. Ti, kdo dříve vyčkávali nalevnější hypotéky, se nyní rozhodli kupovat, dokud je stále z čeho vybírat,” říká Jiří Medřický, finanční ředitel skupiny Redstone.

Na spořicích účtech se dále čekají spíš malé poklesy úroků. Více jsme o tom psali zde: Nejlepší spořicí účty v listopadu. S úrokem 4 % vyjíždí další banka.

Vývoj základní úrokové sazby ČNB (dvoutýdenní repo sazba)

Zdroj: Peníze.cz, ČNB

Naposledy ČNB sazby snížila v květnu 2025. Od prosince 2023 k tomu sáhla celkem desetkrát, pokaždé o čtvrt procentního bodu. Předtím ale v letech 2021 a 2022 sazby naopak prudce zvedla – z 0,25 % až na 7 %. Důvodem byla dvouciferná inflace, která tehdy ztenčovala úspory a zdražovala úvěry.

Dvoutýdenní repo sazba ČNB

od%
6 11. 20253,5
25. 9. 20253,5
7. 8. 20253,5
25. 6. 20253,5
9. 5. 20253,5 
7. 2. 20253,75
8. 11. 20244
26. 9. 20244,25 
2. 8. 20244,5 
28. 6. 20244,75
3. 5. 20245,25
21. 3. 20245,75
9. 2. 20246,25
22. 12. 20236,75
23. 6. 20227
6. 5. 20225,75
1. 4. 20225
4. 2. 20224,5
23. 12. 20213,75
5. 11. 20212,75
1. 10. 20211,5
6. 8. 20210,75
24. 6. 20210,5
11. 5. 20200,25
27. 3. 20201
17. 3. 20201,75
7. 2. 20202,25
3. 5. 20192
2. 11. 20181,75
27. 9. 20181,5
3. 8. 20181,25
28. 6. 20181
2. 2. 20180,75
3. 11. 20170,5
4. 8. 20170,25
2. 11. 20120,05
1. 10. 20120,25
29. 6. 20120,5
7. 5. 20100,75
17. 12. 20091
7. 8. 20091,25
11. 5. 20091,5
6. 2. 20091,75
18. 12. 20082,25
7. 11. 20082,75
8. 8. 20083,5
8. 2. 20083,75
30. 11. 20073,5
31. 8. 20073,25
27. 7. 20073
1. 6. 20072,75
29. 9. 20062,5
28. 7. 20062,25
31. 10. 20052
29. 4. 20051,75
1. 4. 20052
28. 1. 20052,25
27. 8. 20042,5
25. 6. 20042,25
1. 8. 20032
26. 6. 20032,25
31. 1. 20032,5
1. 11. 20022,75
26. 7. 20023
26. 4. 20023,75
1. 2. 20024,25
22. 1. 20024,5
30. 11. 20014,75
27. 7. 20015,25
23. 2. 20015
26. 11. 19995,25
27. 10. 19995,5
5. 10. 19995,75
3. 9. 19996
30. 7. 19996,25
25. 6. 19996,5
4. 5. 19996,9
9. 4. 19997,2
12. 3. 19997,5
29. 1. 19998
18. 1. 19998,75
23. 12. 19989,5
4. 12. 199810,5
13. 11. 199811,5
27. 10. 199812,5
25. 9. 199813,5
14. 8. 199814
17. 7. 199814,5
20. 3. 199815
17. 12. 199714,75
10. 12. 199715
9. 12. 199715,5
4. 12. 199716,75
3. 12. 199717,5
2. 12. 199718
1. 12. 199718,5
31. 10. 199714,8
4. 8. 199714,5
1. 8. 199714,7
28. 7. 199714,9
24. 7. 199715,2
23. 7. 199715,4
22. 7. 199715,7
16. 7. 199716
9. 7. 199716,2
8. 7. 199716,5
7. 7. 199717
1. 7. 199717,9
30. 6. 199718,2
24. 6. 199718,5
23. 6. 199720
20. 6. 199722
18. 6. 199725
11. 6. 199729
4. 6. 199739
21. 6. 199612,4
9. 5. 199611,8
29. 4. 199611,6
29. 3. 199611,5
8. 12. 199511,3
Zdroj: ČNB

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

