Počtvrté beze změny. ČNB neupravila sazby ani tentokrát

Česká národní banka dnes opět nechala základní úrokové sazby beze změny. Dvoutýdenní repo sazba tak zůstává na 3,5 %, diskontní na 2,5 % a lombardní na 4,5 %.
Pro běžného člověka to znamená, že ani hypotéky, ani spořicí účty – jejichž úroky nepřímo na těchto sazbách závisí – se zatím výrazně nezmění.
Bankovní rada ČNB se rozhodla sazby neměnit už počtvrté za sebou. „Rozhodnutí ČNB ponechat sazby beze změny je v souladu s očekáváním trhu. Inflace sice zpomaluje, ale rizika v oblasti služeb, mezd i stavebních nákladů přetrvávají,” potvrzuje Jiří Piluša, finanční ředitel developerské společnosti Neocity.
Právě pro lidi, kteří řeší bydlení, je klíčové, že úroky u hypoték se zatím moc nehýbou. To ostatně ukázala i aktuální statistika Swiss Life Hypoindex, která sleduje nabídky většiny bank. Průměrná úroková sazba nových hypoték včetně refinancování podle ní zůstala na začátku listopadu na 4,91 % ročně – stejně jako před měsícem.
„Česká národní banka pokračuje v nastavené strategii a drží úrokové sazby na uzdě. I když inflace dál zpomaluje, banka dává jasně najevo, že nechce měnovou politiku uvolnit příliš rychle. Na realitním trhu navíc v poslední době kupců přibývá. Ti, kdo dříve vyčkávali nalevnější hypotéky, se nyní rozhodli kupovat, dokud je stále z čeho vybírat,” říká Jiří Medřický, finanční ředitel skupiny Redstone.
Na spořicích účtech se dále čekají spíš malé poklesy úroků. Více jsme o tom psali zde: Nejlepší spořicí účty v listopadu. S úrokem 4 % vyjíždí další banka.
Naposledy ČNB sazby snížila v květnu 2025. Od prosince 2023 k tomu sáhla celkem desetkrát, pokaždé o čtvrt procentního bodu. Předtím ale v letech 2021 a 2022 sazby naopak prudce zvedla – z 0,25 % až na 7 %. Důvodem byla dvouciferná inflace, která tehdy ztenčovala úspory a zdražovala úvěry.
Dvoutýdenní repo sazba ČNB
|od
|%
|6 11. 2025
|3,5
|25. 9. 2025
|3,5
|7. 8. 2025
|3,5
|25. 6. 2025
|3,5
|9. 5. 2025
|3,5
|7. 2. 2025
|3,75
|8. 11. 2024
|4
|26. 9. 2024
|4,25
|2. 8. 2024
|4,5
|28. 6. 2024
|4,75
|3. 5. 2024
|5,25
|21. 3. 2024
|5,75
|9. 2. 2024
|6,25
|22. 12. 2023
|6,75
|23. 6. 2022
|7
|6. 5. 2022
|5,75
|1. 4. 2022
|5
|4. 2. 2022
|4,5
|23. 12. 2021
|3,75
|5. 11. 2021
|2,75
|1. 10. 2021
|1,5
|6. 8. 2021
|0,75
|24. 6. 2021
|0,5
|11. 5. 2020
|0,25
|27. 3. 2020
|1
|17. 3. 2020
|1,75
|7. 2. 2020
|2,25
|3. 5. 2019
|2
|2. 11. 2018
|1,75
|27. 9. 2018
|1,5
|3. 8. 2018
|1,25
|28. 6. 2018
|1
|2. 2. 2018
|0,75
|3. 11. 2017
|0,5
|4. 8. 2017
|0,25
|2. 11. 2012
|0,05
|1. 10. 2012
|0,25
|29. 6. 2012
|0,5
|7. 5. 2010
|0,75
|17. 12. 2009
|1
|7. 8. 2009
|1,25
|11. 5. 2009
|1,5
|6. 2. 2009
|1,75
|18. 12. 2008
|2,25
|7. 11. 2008
|2,75
|8. 8. 2008
|3,5
|8. 2. 2008
|3,75
|30. 11. 2007
|3,5
|31. 8. 2007
|3,25
|27. 7. 2007
|3
|1. 6. 2007
|2,75
|29. 9. 2006
|2,5
|28. 7. 2006
|2,25
|31. 10. 2005
|2
|29. 4. 2005
|1,75
|1. 4. 2005
|2
|28. 1. 2005
|2,25
|27. 8. 2004
|2,5
|25. 6. 2004
|2,25
|1. 8. 2003
|2
|26. 6. 2003
|2,25
|31. 1. 2003
|2,5
|1. 11. 2002
|2,75
|26. 7. 2002
|3
|26. 4. 2002
|3,75
|1. 2. 2002
|4,25
|22. 1. 2002
|4,5
|30. 11. 2001
|4,75
|27. 7. 2001
|5,25
|23. 2. 2001
|5
|26. 11. 1999
|5,25
|27. 10. 1999
|5,5
|5. 10. 1999
|5,75
|3. 9. 1999
|6
|30. 7. 1999
|6,25
|25. 6. 1999
|6,5
|4. 5. 1999
|6,9
|9. 4. 1999
|7,2
|12. 3. 1999
|7,5
|29. 1. 1999
|8
|18. 1. 1999
|8,75
|23. 12. 1998
|9,5
|4. 12. 1998
|10,5
|13. 11. 1998
|11,5
|27. 10. 1998
|12,5
|25. 9. 1998
|13,5
|14. 8. 1998
|14
|17. 7. 1998
|14,5
|20. 3. 1998
|15
|17. 12. 1997
|14,75
|10. 12. 1997
|15
|9. 12. 1997
|15,5
|4. 12. 1997
|16,75
|3. 12. 1997
|17,5
|2. 12. 1997
|18
|1. 12. 1997
|18,5
|31. 10. 1997
|14,8
|4. 8. 1997
|14,5
|1. 8. 1997
|14,7
|28. 7. 1997
|14,9
|24. 7. 1997
|15,2
|23. 7. 1997
|15,4
|22. 7. 1997
|15,7
|16. 7. 1997
|16
|9. 7. 1997
|16,2
|8. 7. 1997
|16,5
|7. 7. 1997
|17
|1. 7. 1997
|17,9
|30. 6. 1997
|18,2
|24. 6. 1997
|18,5
|23. 6. 1997
|20
|20. 6. 1997
|22
|18. 6. 1997
|25
|11. 6. 1997
|29
|4. 6. 1997
|39
|21. 6. 1996
|12,4
|9. 5. 1996
|11,8
|29. 4. 1996
|11,6
|29. 3. 1996
|11,5
|8. 12. 1995
|11,3
|Zdroj: ČNB
Pavla Adamcová
Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem